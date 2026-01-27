Détachant universel RM 769 sans étiquetage. Ce détachant à base de solvants permet l'élimination des taches sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement ainsi que le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces dures résistantes aux solvants comme les portes, les bureaux et autre mobilier. Ce détachant puissant et à action rapide élimine parfaitement les salissures tenaces non hydrosolubles comme l'huile, le goudron, le cirage, l'adhésif ou l'encre. Il assure d'excellents résultats de nettoyage et une grande sécurité d'utilisation.