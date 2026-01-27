Vielseitig verwendbarer und kennzeichnungsfreier Universal Fleckentferner RM 769. Der lösungsmittelhaltige Fleckentferner eignet sich zur Detachur aller textilen Beläge und Polster sowie zur Zwischen- und Grundreinigung lösungsmittelbeständiger Hartflächen von Türen, Schreibtischen und anderem Inventar. Der kraftvolle und sehr schnell wirksame Fleckentferner beseitigt zuverlässig hartnäckige, nicht wasserlösliche Verschmutzungen wie Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff oder Tinte und überzeugt dabei mit sehr guten Reinigungsergebnissen und hoher Anwendersicherheit.