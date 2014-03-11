Unser stärkster Feger: Die Kehrsaugmaschine von Kärcher
Schnelle Bürsten, starke Leistung: Mit den kompakten und leistungsstarken Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen von Kärcher sorgen Sie für Sauberkeit im Rekordtempo – überall und zu jeder Zeit.
Industriekehrmaschinen
Ob Logistikbranche, Stahlverarbeitung, Baugewerbe oder Zementwerk: auf Kärcher Industriekehrmaschinen ist Verlass. Sie sind ausgelegt für härteste Industrieeinsätze mit großen Flächen und erhöhtem Schmutzaufkommen. Ihr ausgezeichnetes Filtersystem sorgt auch in Extremfällen für eine staubfreie Umgebung.
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen
Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.
Handgeführte Kehr-/ Kehrsaugmaschinen
Für Höfe, Wege, Werkstätten und Hallen. Für Hausmeister, Handwerker, Gebäudereiniger und die Industrie. Die handgeführten Kehr- und Kehrsaugmaschinen sind ergonomisch und leicht bedienbar. Sie kehren staubarm und gründlich – sogar in Ecken. Geräte mit Fahrantrieb lohnen sich ab 300 m².
Der Professional Produktberater für unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen.
Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater
Ergonomisch und staubarm reinigen: Unsere Professional Kehr- und Kehrsaugmaschinen bringen Sauberkeit bis in die letzte Ecke.
Ob outdoor oder indoor, ob handgeführt oder mit Fahrantrieb - unser digitaler Produktberater hilft Ihnen bei der Auswahl einer passenden Maschine.
Eine Maschine, viele Möglichkeiten
Effizient in der Praxis, flexibel im Einsatz: Die Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen überzeugen auf ganzer Linie. Durch ihre Flexibilität, das einfache Handling und das perfekte Reinigungsergebnis wird die Kehrarbeit zum Kinderspiel.
Was ist eine Kehrsaugmaschine?
Hochleistung beim Kehren: Eine Kehrsaugmaschine, oder auch Wischmaschine, befreit Untergründe im Innen- und Aussenbereich von Verschmutzungen jeglicher Art. Der Unterschied zu einer Kehrmaschine: Während des Kehrvorgangs wirbelt die Kehrsaugmaschine den Staub durch eine Kehrwalze auf, saugt den Schmutz mithilfe einer Saugturbine (Gebläse) auf und scheidet diesen in einem Filtersystem ab.
Wie funktioniert eine Kehrsaugmaschine?
Verschiedene Modelle einer Wischmaschine erfordern auch verschiedene Kehrprinzipien.
Das Kehrschaufelprinzip
Die Kehrwalze der Wischmaschine dreht sich entgegen der Fahrtrichtung und befördert den Schmutz damit nach vorne in den Kehrgutbehälter (Direkteinkehrer). Nach diesem Prinzip funktionieren die handgeführten Kehrmaschinen und Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher.
Vorteile:
- staubarmes Kehren durch niedrigere Bürstendrehzahl und einen kurzen „Kehrweg“
- geringerer Bürstenverschleiss
- ideal für grossteilige und schwere Verschmutzungen sowie für Feinstaub
Das Überwurfprinzip
Der Schmutz wird entgegen der Fahrtrichtung der Wischmaschine aufgenommen und über die Hauptkehrwalze in den hinteren Schmutzbehälter transportiert. Nach diesem Prinzip funktionieren die Nachläufer-Kehrsaugmaschinen und Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher.
Vorteile:
- hoher Befüllgrad des Behälters von bis zu 100%
- ideal für grobe und leichte Verschmutzungen
- problemlose Aufnahme von Grobschmutz durch eine Grobschmutzklappe
- gute Übersicht durch die vorne liegende Sitzposition
Kärcher Li-Ion-Batterien für Kehrmaschinen
Bringen sie ihre Reinigungsmaschinen auf Hochtouren!
Müde von schwachen Akkus und kurzen Laufzeiten? Entfesseln sie das volle Potenzial ihrer Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken Li-Ion Batterien.
Was sind die Anwendungsbereiche einer Kehrsaugmaschine?
Eine Maschine, viele Anwendungsmöglichkeiten: Kehrsaugmaschinen kommen vor allem bei grösseren Innen- und Aussenflächen zum Einsatz. Im Vergleich zu einem normalen Besen werden selbst grober und hartnäckiger Schmutz, Staub und Abfall schnell und effektiv entfernt – und das ohne grossen Kraftaufwand.
Typische Anwendungsbereich für Kehrmaschinen / Kehrsaugmaschinen sind unter anderem:
- Lager und Logistikeinrichtungen
- Fertigungsanlagen
- Parkplätze und Laderampen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Sport- und Freizeitanlagen
- Stahl- und Metallindustrie
- Elektronikindustrie
- Chemische und pharmazeutische Industrie
- Transport- und Verkehrsunternehmen
- Messe- und Kongresszentren
Für welche Böden sind Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen geeignet?
Verschiedene Untergründe und Schmutzarten stellen auch unterschiedliche Anforderungen an die Kehrsaugmaschine und das jeweilige System. Die Standard-Hauptkehrwalze kommt im Regelfall zum Einsatz und besticht durch ihre Flexibilität und hohe Lebensdauer. Dennoch ist nicht jeder Bodenbelag für die gleiche Kehrwalze geeignet. Hierfür bietet Kärcher verschiedene Lösungen an, um ein optimales Reinigungsergebnis mit Ihrer Wischmaschine zu erzielen.
Die verschiedenen Kehrwalzen im Überblick:
Hauptkehrwalze Standard
- mittlere Borstenhärte
- Einsatzgebiet: bei normalem Strassenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen
Hauptkehrwalze hart
- deutlich stärkere Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen
- Einsatzgebiet: raue Untergründe sowie festsitzender Schmutz oder schweres Kehrgut
Hauptkehrwalze weich
- weiche Borsten
- Einsatzgebiet: Beseitigung von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden im Innenbereich
Hauptkehrwalze antistatisch
- weiche Borsten
- Einsatzgebiet: effiziente Reinigung von Teppichböden, wie beispielsweise auf Messen oder in Sportanlagen und Hotels
Welche Flächenleistung hat eine Kehrsaugmaschine?
Die Leistung einer Kehrsaugmaschine variiert je nach Modell und Ausstattung. Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick über die Flächenreinigungsleistung der verschiedenen Kehrsaugmaschinen pro Stunde. Zum Vergleich: Ein handelsüblicher Handbesen hat eine Leistung von 120 bis maximal 160 m².
Kehrsaugmaschine
Industrie-Kehrsaugmaschinen
Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)
7'200 – 28'000 m²
Kehrsaugmaschine
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen
Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)
5'100 – 13'600 m²
Kehrsaugmaschine
Nachläufer-Kehrsaugmaschine
Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)
3'375 – 4'725 m²
Kehrsaugmaschine
Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen
Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)
2'800 – 3'680 m²
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
