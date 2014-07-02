Alles auf einen Blick

Gegenüber einem Besen hat eine handgeführte Kehrmaschine gleich eine ganze Reihe von Vorteilen. Der grösste Unterschied liegt sicher in der Geschwindigkeit. Eine handgeführte Kehrmaschine erledigt die Arbeit bis zu 12-mal schneller als ein Besen – Sie sparen also Zeit und Kosten.

Dazu ist das Kehren mit einem Besen häufig körperlich anstrengend und ermüdend. Die leichte Handhabung und Ergonomie unserer Geräte sorgt dafür, dass die Arbeit leicht von der Hand geht und der Rücken geschont wird. Muskuläre Verspannungen gehören der Vergangenheit an. Mit einem motorisierten Nachläufer können Sie die Arbeitsbelastung sogar noch weiter minimieren.

Ein weiterer Vorteil einer handgeführten Kehrmaschine ist die signifikant reduzierte Staubaufwirbelung während des Reinigungsprozesses. Während der Staub bei der Reinigung mit dem Besen unkontrolliert durch die Luft fliegt, wird er bei einer handgeführten Kehrmaschine direkt ohne Umwege in den Staubbehälter geführt. Dies ist nicht nur ein großer Gesundheitsfaktor, der die Luftqualität verbessert und allergische Reaktionen minimiert, sondern es schützt auch Oberflächen vor schädlichen Staubansammlungen.

Im Vergleich zu einem Besen sprechen für eine handgeführte Kehrmaschine also die Geschwindigkeit, eine verbesserte Ergonomie, eine geringere Arbeitsbelastung und eine reduzierte Staubaufwirbelung.