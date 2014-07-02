Balayeuses autotractées
Efficaces. Ergonomiques. De première qualité.
Parfaitement adaptées aux petites et moyennes entreprises qui veulent économiser du temps et de l’argent sans le moindre stress. Nos balayeuses mécaniques et balayeuses aspirantes à guidage manuel sont faciles à utiliser, travaillent pratiquement sans dégagement de poussière et sont jusqu’à 12 fois plus rapides que le nettoyage au balai. Les appareils sont faciles à entretenir et réduisent la charge de travail au minimum grâce à leur conception ergonomique.
Différences entre balayeuses à guidage manuel et balayeuses autotractées
Balayeuse à guidage manuel ou motorisée – quel est exactement le produit qu’il me faut?
Pour répondre à cette question, nous avons résumé quelques critères indicatifs:
Type d’entraînement
Les balayeuses à guidage manuel sont poussées manuellement par les opérateurs. Elles sont légères et faciles à manœuvrer, l’utilisateur garde le contrôle de la vitesse et de la direction. Les balayeuses autotractées demandent moins d’efforts physiques que les balayeuses à guidage manuel. Elles sont entraînées par une batterie ou un moteur à essence.
Durée d’utilisation jusqu’au vidage
Compte tenu de leur maniement manuel ainsi que du volume réduit de la cuve à déchets, les balayeuses à guidage manuel sont généralement mieux adaptées à des utilisations de courtes durées. En revanche, les balayeuses autotractées peuvent être utilisées pendant de plus longues périodes en raison de leur plus grand volume de la cuve à déchets. De plus, la traction des balayeuses réduit l’effort physique lors du balayage.
Efficacité et vitesse
Les balayeuses à guidage manuel peuvent être utilisées efficacement pour de petites tâches de nettoyage. Cependant, pour les grandes surfaces, le nettoyage prend plus de temps. À partir d’une surface de 600 mètres carrés environ, les balayeuses autotractées sont généralement plus rapides et plus efficaces pour le nettoyage.
Maniement et transport
Tant les balayeuses à guidage manuel que les balayeuses autotractées sont extrêmement agiles et maniables en raison de la faible largeur de la machine. Les balayeuses à guidage manuel convainquent toutefois par leur faible poids propre qui permet de les transporter sans effort.
Globalement, tant les balayeuses à guidage manuel que les balayeuses autotractées présentent des avantages et des inconvénients spécifiques en fonction des exigences de chaque tâche de nettoyage. Le choix entre les deux dépend de facteurs tels que la taille de la surface à nettoyer, l’efficacité requise et le budget disponible.
Domaines d’application
Les balayeuses autotractées Kärcher sont idéales pour les gardiens d'immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et pour l'industrie.
Les balayeuses à guidage manuel sont des appareils de nettoyage polyvalents qui peuvent couvrir une gamme impressionnante d’applications. Pour les surfaces de 200 à 8000 mètres carrés, elles offrent une solution efficace aux différents besoins de nettoyage. Le rendement surfacique et la quantité de saletés absorbées varient en fonction de la machine et de sa configuration spécifique.
Outre les applications mentionnées, les balayeuses sont également utilisées dans les entreprises artisanales, les entreprises de production et même les stations-service. Leur polyvalence et leur efficacité en font des outils indispensables afin de garantir un environnement propre et bien entretenu dans différents contextes.
Nettoyage des rues
Le nettoyage des rues est l’un des principaux domaines d’application des balayeuses à guidage manuel. Elles sont très efficaces pour éliminer la saleté, les feuilles, le sable et d’autres débris dans les rues, sur les trottoirs et les parkings. Les machines couvrent facilement de grandes surfaces et simplifient considérablement le nettoyage.
Installations industrielles
Sur les sites industriels, les balayeuses contribuent à assurer la propreté et la sécurité du lieu de travail. Elles enlèvent la poussière, les copeaux et les débris dans les usines, les entrepôts, les centres logistiques et autres sites de production. Cela crée non seulement un environnement de travail agréable mais minimise également les risques potentiels.
Parcs et espaces publics
Les balayeuses sont aussi fréquemment utilisées dans les parcs et les espaces publics. Elles éliminent les feuilles, l’herbe, les déchets et autres détritus dans les parcs, les terrains de jeux et les installations sportives. Cette mesure contribue à maintenir l’environnement propre et attrayant pour les visiteurs.
Centres commerciaux et parkings couverts
Les centres commerciaux et parkings couverts bénéficient également des avantages des balayeuses. La densité de passage de piétons et de véhicules génère souvent de la saleté et de la poussière. Les balayeuses offrent à cet effet une solution efficace pour maintenir ces zones propres et améliorer leur apparence.
Avantages d’une balayeuse par rapport à un balai
Tout en un clin d'œil
Comparativement à un balai, une balayeuse à guidage manuel présente toute une série d’avantages. La principale différence réside dans la vitesse. Une balayeuse à guidage manuel fait le travail jusqu’à 12 fois plus vite qu’un balai – vous économisez donc du temps et de l’argent.
De plus, le balayage avec un balai est souvent physiquement pénible et fatigant. La facilité d’utilisation et l’ergonomie de nos appareils permettent de travailler facilement et de ménager le dos. Les tensions musculaires appartiennent au passé. Avec une balayeuse autotractée motorisée, vous pouvez même minimiser encore davantage la charge de travail.
Un autre avantage d’une balayeuse à guidage manuel réside dans la réduction significative du tourbillon de poussière pendant le processus de nettoyage. Alors que la poussière virevolte dans l’air de manière incontrôlée lors du nettoyage avec un balai, elle est guidée directement et sans détour dans le bac à poussière avec une balayeuse à guidage manuel. C’est non seulement primordial pour la santé, car la qualité de l’air est améliorée et le risque de réactions allergiques est minimisé, mais cela protège aussi les surfaces contre l’accumulation de poussières nocives.
Comparativement à un balai, la vitesse, une ergonomie optimisée, une charge de travail réduite et une réduction du soulèvement de la poussière sont autant d’avantages en faveur d’une balayeuse à guidage manuel.
Caractéristiques
Productivité et efficacité
Les utilisateurs bénéficient des avantages en termes de productivité de nos balayeuses mécaniques / aspirantes à guidage manuel dès les petites surfaces. Ils économisent du temps et de l’argent tout en ménageant leur dos grâce à la conception ergonomique.
Simplicité d’utilisation, facilité d’entretien
Nos machines se distinguent par une utilisation particulièrement simple et une construction très robuste. En plus de leur simplicité d'utilisation, les balayeuses à guidage manuel de Kärcher marquent également des points grâce à leur facilité d’entretien. Les pièces d’usure comme le balai principal, les brosses latérales et les filtres peuvent être remplacés sans effort et rapidement, ce qui rend la maintenance de ces machines particulièrement propice à un gain de temps et une réduction de coûts.
Faible investissement initial
Le faible investissement de départ est payant à plusieurs égards. En effet, le temps de travail est réduit grâce à l’efficacité du nettoyage, ce qui permet d’amortir les coûts en un minimum de temps. Cette perspective économique rend l’acquisition d’une balayeuse à guidage manuel particulièrement rentable.
Nettoyage durable et longévité
Les balayeuses de Kärcher sont également remarquables en termes de durabilité. De conception et construction robustes, elles convainquent par une incomparable longévité. Même après des années d’utilisation intensive, elles fonctionnent toujours de manière fiable et efficace. De plus, elles sont facilement réparables. Les pièces d’usure comme la brosse principale et les brosses latérales peuvent être remplacées et ajustées sans grand effort. Les balayeuses de Kärcher utilisent moins de ressources lors du nettoyage, car elles n’utilisent ni eau ni produits chimiques pour le balayage. Des systèmes de filtration sophistiqués permettent de filtrer de manière fiable les impuretés fines, ce qui réduit l’exposition à la poussière dans l’environnement. Cela contribue non seulement à la protection de l’environnement mais crée aussi une atmosphère de travail agréable et saine.
Demandez un conseil informel maintenant
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les balayeuses (aspirantes).Demandez un conseil maintenant
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Paquets de services individuels et service de réparation complet
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Les balayeuses (aspirantes) Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les balayeuses (aspirantes).
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.