L'autolaveuse aspirante. Un investissement dans l'efficacité
L'investissement dans une nettoyeuse de sols doit être rentable pour vous – et les autolaveuses aspirantes de Kärcher sont rentables. En comparaison avec un nettoyage manuel, les autolaveuses aspirantes réduisent, en effet, les coûts de main-d'œuvre et de matériel tout en augmentant la qualité du nettoyage.
Sélectionnez le groupe de produits souhaité:
Autolaveuses autoportées/à conducteur debout
Le choix idéal pour le nettoyage des surfaces étendues, peu encombrées, telles que dans les entrepôts, les halls de production, les centres commerciaux, les parkings couverts ou les aéroports. Voici également nos balayeuses-autolaveuses combinées.
Autolaveuses autotractées
Les autolaveuses autotractées permettent un nettoyage efficace des espaces de moyenne superficie tels que dans le commerce, dans les piscines, dans les halls et dans les couloirs ou corridors d'une multitude d'établissements.
Autolaveuses aspirantes compactes
Conçues pour un nettoyage rapide et flexible des espaces de petite et moyenne superficies tels que dans les restaurants, les boutiques, les cuisines et les hôtels ou d'autres espaces fortement fréquentés et encombrés : nos autolaveuses à guidage manuel.
Autres solutions de nettoyage/Monobrosses
Machines monodisque et polisseuses pour l'entretien des sols durs ou solutions pour les missions de nettoyage particulièrement exigeantes telles que le nettoyage des marches ou des escalators : voici nos autres solutions de nettoyage.
La solution de nettoyage économique pour toutes les applications
Les autolaveuses aspirantes vous permettent de nettoyer les sols de tout type de manière plus économique, plus rapide et plus efficace que cela n'est possible lors d'un nettoyage manuel des sols. Les nettoyeuses de sols vous font gagner du temps et économiser du détergent, ce qui profite autant à votre personnel qu'à votre portefeuille. En outre, les machines pour le nettoyage des sols sont faciles à utiliser, nécessitent peu de maintenance et, en fonction de votre application, ils sont disponibles exactement au format idéal pour votre type de bâtiment, votre taille de bâtiment et vos besoins. Qu'il s'agisse de magasins et de locaux de petite taille, d'hypermarchés et de centres commerciaux ou encore de superficies très étendues comme dans les aéroports ou les ateliers de production: l'autolaveuse aspirante constitue la solution de nettoyage la plus efficace pour tous les sols, que leur superficie soit de 30 ou de 30'000 m².
Comment fonctionnent les autolaveuses aspirantes au juste?
Le fonctionnement d'une autolaveuse aspirante moderne avec une tête de brossage à rouleaux ou à disques suit toujours le même principe: la solution de nettoyage est préparée soit par ajout direct des détergents dans le réservoir d'eau propre soit, dans le cas d'un système de dosage automatique, juste en amont de la tête de brossage. En association avec la rotation et la pression de contact de la brosse, le produit décolle les saletés. Ensuite, l'eau sale est ramassée par le suceur d'aspiration grâce à la puissance d'aspiration de la turbine puis collectée dans le réservoir d'eau sale. À l'inverse, une autolaveuse simple ne dispose ni d'une turbine ni d'un suceur d'aspiration. Par conséquent, les saletés décollées sont ramassées en aval, par exemple à l'aide d'un aspirateur eau et poussières de Kärcher.
Toutes les autolaveuses aspirantes ne se valent pas pour autant
Les autolaveuses aspirantes sont comparables aux voitures: le principe de fonctionnement est toujours le même, mais toutes ne conviennent pas à votre utilisation. Grâce aux divers formats et tailles, systèmes de tête de brossage et technologies d'entraînement, vous n'aurez toutefois aucun mal à trouver la machine pour le nettoyage des sols taillée exactement sur mesure pour vos besoins. Vous connaissez la superficie de vos surfaces et vous savez si elles sont encombrées ou non. Vous connaissez la structure de vos sols et leur degré d'encrassement. Et nous avons la nettoyeuse de sols qu'il vous faut. Soyez-en sûr.
Batteries Li-Ion Kärcher pour autolaveuses
Faites tourner vos machines de nettoyage à plein régime!
Fatigué des batteries faibles et des temps de fonctionnement courts? Libérez tout le potentiel de votre autolaveuse avec nos puissantes batteries Li-Ion.
Autolaveuse aspirante sans fil BR 30/1 C Bp
Quelle autolaveuse aspirante pour quels sols?
Grâce à la rotation rapide des brosses et à la pression de contact supérieure par cm², les autolaveuses aspirantes avec tête de brossage à rouleaux sont particulièrement adaptées aux nettoyages en profondeur d'envergure de vos sols structurés et fortement encrassés. Cette technologie de tête de brossage offre en outre d'énormes avantages en présence de gros déchets. Les particules sont ramassées grâce à la contre-rotation des rouleaux puis amenées dans un réservoir à gros déchets. L'étape du prébalayage en amont est supprimée.
Les autolaveuses aspirantes avec tête de brossage à disques s'utilisent généralement pour le nettoyage courant et sur les salissures moins importantes. Cette nettoyeuse de sols est notamment un excellent choix pour les sols lisses dans les lieux sensibles au bruit tels que les hôpitaux ou dans l'hôtellerie et la gastronomie.
Demandez un conseil informel maintenant
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les autolaveuses (aspirantes).Demandez un conseil maintenant
Quelle source d'alimentation pour quelle autolaveuse aspirante?
Selon la taille et le modèle, les autolaveuses aspirantes de Kärcher sont disponibles en version fonctionnant sur secteur, sur batterie ou à combustible. Là encore, la même règle s'applique: l'utilisation prévue détermine en grande partie quelle technologie d'entraînement sera judicieuse pour vous.
Les nettoyeuses de sols fonctionnant sur secteur, c'est-à-dire filaires, sont abordables et parfaites pour le nettoyage des petites surfaces intérieures non accessibles au public; elles sont disponibles uniquement sous forme d'autolaveuses aspirantes compactes et autotractées.
Les machines pour le nettoyage des sols fonctionnant sur batterie offrent une flexibilité maximale et éliminent le risque de trébucher. De la plus petite à la plus grande: Kärcher vous fournit des variantes fonctionnant sur batterie sous tous les formats.
Pour les superficies étendues à l'extérieur ou les espaces intérieurs bien ventilés, nous vous recommandons nos versions équipées de moteurs thermiques écologiques (diesel ou GPL). Kärcher propose ses nettoyeuses de sols à moteur thermique uniquement au format d'autolaveuse aspirante autoportée.
Autolaveuse aspirante autotractée ou non?
Confort, poids et facilité d'utilisation – voilà les facteurs qui déterminent si votre appareil devrait être autotracté ou non. Une autolaveuse aspirante légère jusqu'à env. 50 litres de volume de réservoir s'utilise très facilement, même si elle n'est pas autotractée. Dans le cas des modèles plus gros, une traction intégrée est conseillée étant donné qu'un appareil de cette taille n'est plus utilisable sans fatigue pendant une période prolongée en raison de son poids propre.
Les nettoyeuses de sols sans moteur de traction utilisent la rotation des brosses pour faire avancer la machine. L'effort physique à fournir par l'utilisateur est faible.
Dans le cas des machines pour le nettoyage des sols à traction, c'est en revanche un moteur à traction actif et réglable qui assure l'avance et permet ainsi des utilisations très longues sans fatigue.
L'autolaveuse aspirante. Taillée sur mesure pour vous
Équipées des accessoires adaptés, les nettoyeuses de sols de Kärcher conviennent également aux applications spéciales telles que la cristallisation ou le décapage. Outre la disponibilité de toutes les pièces d'usure qui va de soi, nous vous proposons une grande variété de pads, de brosses-disques et de brosses-rouleaux, de raclettes d'aspiration, de suceurs d'aspiration, de batteries et de chargeurs pour équiper votre nettoyeuse de sols exactement selon vos besoins en matière de nettoyage. À cet effet, divers kits sont disponibles, par ex. notre kit Home Base pour emporter confortablement vos ustensiles de nettoyage manuels. Ainsi, vous bénéficiez d'une autolaveuse aspirante taillée exactement sur mesure pour vos besoins.
Le détergent adapté à votre autolaveuse aspirante
Quels que soient le type de sol, le degré d'encrassement ou la machine pour le nettoyage des sols: Kärcher vous propose un vaste éventail de détergents parfaitement assortis, spécialement développés en vue des exigences respectives. Pour une utilisation économique et une efficacité maximale sur tout type de saleté, bien entendu aussi respectueuses de l'environnement et des matériaux que possible selon les derniers progrès techniques.
Réduction efficace des germes pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Notre kit d'assainissement par pulvérisation pour autolaveuses aspirantes vous permettra d'atteindre un tout nouveau niveau de nettoyage avec un investissement financier et matériel minimal. En appliquant un désinfectant adapté par le biais de la rampe de pulvérisation ou du suceur à main, vous pouvez réduire efficacement la quantité de germes sur les sols, les murs et le mobilier. À condition de respecter les directives applicables, vous pouvez même effectuer une désinfection par pulvérisation professionnelle à l'aide d'un désinfectant approprié. Cet accessoire est conçu pour l'utilisation dans les gares, les aéroports, les immeubles de bureaux et commerciaux, les EHPAD, les jardins d'enfants, les écoles, les piscines ou les complexes sportifs. Dans un premier temps, le complément d'équipement sera possible sur les deux autolaveuses aspirantes B 150 R et B 200 R.
Désormais encore mieux
Efficace, durable et économique, la nouvelle autolaveuse aspirante autoportée B 110 R rend dorénavant encore plus confortable le nettoyage des surfaces étendues comme dans les supermarchés, les aéroports et les entrepôts. Grâce aux nouveaux composants remaniés, elle vous offre un résultat de nettoyage optimisé et un maximum de confort.
Des perspectives brillantes
Compactes, maniables, confortables: grâce à nos autolaveuses aspirantes autoportées, vous viendrez facilement à bout des surfaces étendues telles que les entrepôts, les parkings couverts ou les centres commerciaux à partir d'une superficie de 1'500 m². Le siège surélevé offre une bonne vue d'ensemble des surfaces à nettoyer. Et en cas de passages étroits, le rayon de braquage réduit garantit une maniabilité extrême. Grâce à leur tableau de commande convivial, ces appareils s'illustrent par une utilisation intuitive, alors installez-vous et c'est parti!
Rapidité et flexibilité en un tour de main
Les obstacles et les surfaces encombrées ne sont plus un problème lors du nettoyage: nettoyez en un tour de main les petites et moyennes superficies telles que les restaurants, les cuisines, les boutiques et les hôtels à l'aide de nos autolaveuses aspirantes compactes. Leur maniabilité les rend faciles à guider pour un nettoyage aisé, même dans les passages étroits. Les différents modèles permettent un résultat optimal sur les surfaces les plus diverses et rendent leur éclat à tous les revêtements de sol. Grâce à la technologie des raclettes d'aspiration, le sol est ensuite non seulement propre mais aussi immédiatement sec et praticable.
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
Conseil, service et vente
Les autolaveuses (aspirantes) Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les autolaveuses (aspirantes).
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.