AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES

Le nettoyage des sols nouvelle génération

L'autolaveuse aspirante autotractée B 50 W est l'alliée idéale pour un nettoyage humide rapide et efficace des sols. Elle vient remplacer le modèle précédent B 40 W et offre une technologie de nettoyage à la pointe de la modernité, associée à la qualité Kärcher éprouvée. La B 50 W pose de nouveaux jalons et garantit une propreté irréprochable sur jusqu'à 3'600 mètres carrés grâce à son équipement remanié et à ses nouveaux groupes. Au choix, la machine peut être alimentée avec des batteries gel/AGM sans maintenance ou lithium-ion. Grâce à la largeur de travail étendue, qui peut aller jusqu'à 60 centimètres avec la tête de brossage D 60, elle fournit des résultats fiables, même lorsque le temps presse.

La propreté sans bruit: la B 50 W est l'alliée parfaite pour les vrais professionnels. Des sols propres en un tour de main. Facile d'utilisation. Silencieuse et efficace.

Fabriquée à partir de matériaux robustes, cette autolaveuse aspirante fournit une pression de contact élevée pour un résultat de nettoyage optimal. Le suceur d'aspiration ainsi que les 3 têtes de brossage disponibles sont fabriqués en aluminium moulé sous pression afin de répondre aux exigences les plus poussées. Le suceur parabolique garantit une aspiration fiable, y compris sur les surfaces structurées et dans les virages serrés, minimise le risque de glissade et supprime les retouches fastidieuses.

Le lavage aspirant en toute facilité

La prise en main de l'autolaveuse aspirante est intuitive et se fait naturellement. Le bouton EASY Operation permet un démarrage et une utilisation faciles de l'autolaveuse aspirante – pour gagner du temps et rester serein pendant le nettoyage. Le risque d'erreurs est durablement minimisé et aucune formation chronophage n'est nécessaire.

Grâce à sa conception ergonomique, cette autolaveuse aspirante convient aux utilisatrices et utilisateurs de toute taille, sans réglage complexe. Elle offre une prise en main facile et conviviale, évite de se fatiguer trop vite et réduit le surmenage physique.