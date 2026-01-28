AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES
Les autolaveuses autotractées permettent un nettoyage efficace des espaces de moyenne superficie tels que dans le commerce, dans les piscines, dans les halls et dans les couloirs ou corridors d'une multitude d'établissements.
B 50 W Autolaveuse aspirante autotractée
Qualité éprouvée et nouvelle technologie.
L'autolaveuse aspirante à guidage manuel B 50 W pour un nettoyage humide efficace des sols: avec des options d'équipement comprenant entre autres des batteries Li-Ion, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et une tête de brossage à rouleaux ou à disques. Cette autolaveuse aspirante à guidage manuel garantit une propreté irréprochable sur les surfaces jusqu'à 3'600 m². En version classique avec batterie plomb/acide ou en option avec des batteries Li-Ion pour les nettoyages en profondeur et les nettoyages courants rapides et efficaces. Prise en main facile, conception ergonomique et éventail de fonctions et d'informations évolutif via une application sur smartphone. Têtes de brossage et suceurs d'aspiration robustes en aluminium moulé sous pression.
Le nettoyage des sols nouvelle génération
L'autolaveuse aspirante autotractée B 50 W est l'alliée idéale pour un nettoyage humide rapide et efficace des sols. Elle vient remplacer le modèle précédent B 40 W et offre une technologie de nettoyage à la pointe de la modernité, associée à la qualité Kärcher éprouvée. La B 50 W pose de nouveaux jalons et garantit une propreté irréprochable sur jusqu'à 3'600 mètres carrés grâce à son équipement remanié et à ses nouveaux groupes. Au choix, la machine peut être alimentée avec des batteries gel/AGM sans maintenance ou lithium-ion. Grâce à la largeur de travail étendue, qui peut aller jusqu'à 60 centimètres avec la tête de brossage D 60, elle fournit des résultats fiables, même lorsque le temps presse.
La propreté sans bruit: la B 50 W est l'alliée parfaite pour les vrais professionnels. Des sols propres en un tour de main. Facile d'utilisation. Silencieuse et efficace.
Fabriquée à partir de matériaux robustes, cette autolaveuse aspirante fournit une pression de contact élevée pour un résultat de nettoyage optimal. Le suceur d'aspiration ainsi que les 3 têtes de brossage disponibles sont fabriqués en aluminium moulé sous pression afin de répondre aux exigences les plus poussées. Le suceur parabolique garantit une aspiration fiable, y compris sur les surfaces structurées et dans les virages serrés, minimise le risque de glissade et supprime les retouches fastidieuses.
Le lavage aspirant en toute facilité
La prise en main de l'autolaveuse aspirante est intuitive et se fait naturellement. Le bouton EASY Operation permet un démarrage et une utilisation faciles de l'autolaveuse aspirante – pour gagner du temps et rester serein pendant le nettoyage. Le risque d'erreurs est durablement minimisé et aucune formation chronophage n'est nécessaire.
Grâce à sa conception ergonomique, cette autolaveuse aspirante convient aux utilisatrices et utilisateurs de toute taille, sans réglage complexe. Elle offre une prise en main facile et conviviale, évite de se fatiguer trop vite et réduit le surmenage physique.
Les principaux atouts de la machine en un coup d'œil
- Convient aux revêtements de sol durs et souples
- Trois têtes de brossage en aluminium au choix: D51, D60 et R55
- Suceur d'aspiration parabolique en aluminium
- Utilisation facile grâce au bouton EASY Operation
- Conception intuitive et ergonomique
- Interface Connectivity via Bluetooth pour des fonctions avancées sur smartphone
- Au choix avec une batterie Li-Ion (également disponible avec chargeur rapide) ou des batteries gel/AGM sans maintenance
- Dosage de détergent automatique DOSE pour une utilisation préservant les ressources
- Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Remplissage d'eau propre automatique Auto-Fill
- Nettoyage automatique du réservoir d'eau sale Auto-Rinse
- Pression de contact élevée pour un résultat de nettoyage optimal
- Volume de réservoir 50 l
La propreté à tous les niveaux
Le nettoyage 2.0
Grâce à sa fonction Connectivity, la B 50 W peut être connectée à l'application sur smartphone «Kärcher Machine Connect» via Bluetooth au besoin. L'éventail de fonctions numériques avancées inclut entre autres la configuration de KIK, la gestion des paramètres de nettoyage, l'accès aux informations relatives à l'appareil telles que l'autonomie restante, l'état de la batterie, les messages d'erreur, des vidéos explicatives et d'autres fonctions utiles.Découvrez la B 50 W
Brosse ou rouleau? À vous de choisir
Chaque nettoyage a ses particularités. Avec la B 50 W, vous êtes parfaitement équipé et prêt à relever tous les défis en matière de nettoyage. L'autolaveuse aspirante est disponible en différentes variantes. En fonction des besoins, elle peut être dotée d'une brosse-rouleau ou d'une brosse-disque (ou d'un plateau entraîneur avec pad). À cet effet, il est possible de choisir entre 3 variantes de tête différentes: D51, D60 et R55. Grâce à sa turbine efficace, au carter de cette dernière et au guidage spécial de l'air, la machine offre un fonctionnement silencieux, qui permet de l'utiliser également pour le nettoyage en journée.Découvrez la B 50 W
La batterie adéquate, sans concessions
La B 50 W ne peut pas seulement être alimentée par des batteries gel/AGM sans maintenance, elle peut également être équipée au choix d'une batterie lithium-ion de 80 Ah. Pratique: la fonction de recharge rapide disponible en option pour les batteries lithium-ion, qui permet une recharge en deux heures.Découvrez la B 50 W
Un dosage économique pour un nettoyage rentable
Selon la variante choisie, la machine est dotée du système ECO!Flow, qui applique la solution de nettoyage en fonction de la vitesse. Ce dernier garantit que la quantité de solution dosée et répartie sur le sol est identique sur chaque mètre carré de la surface – pour un résultat de nettoyage optimal. Un surdosage de la solution est exclu. Cela permet une préservation durable des ressources pendant le nettoyage en évitant l'application d'une quantité d'eau excessive. En outre, il est possible d'utiliser l'application Machine Connect pour surveiller en temps réel le niveau de remplissage d'eau propre actuel.Découvrez la B 50 W
À l'aise sur tous les terrains
L'autolaveuse aspirante autotractée est à l'aise partout où un sol a besoin d'être lavé. Qu'il s'agisse d'un revêtement dur ou souple, la B 50 W permet de laver toutes les surfaces de superficie moyenne. Selon la tête de brossage sélectionnée, elle est parfaite pour le nettoyage en profondeur ou le nettoyage courant de tous les sols nécessitant un nettoyage rapide et efficace. Même en terrain difficile comme sur les surfaces structurées et dans les virages serrés, elle fournit un résultat de nettoyage et d'aspiration exceptionnel.
Rien ne lui résiste. Cette machine nettoie les sols durs (par ex. céramique, porcelaine, béton) et les sols en pierre (par ex. marbre, granito, granit, calcaire) avec la même fiabilité que les sols souples (par ex. vinyle, PVC, linoléum, résine époxy, etc.).Découvrez la B 50 W
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
