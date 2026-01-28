NACHLÄUFER-SCHEUERSAUGMASCHINEN
Auf mittelgrossen Flächen, wie im Handel, in Schwimmbädern, Hallen sowie Gängen und auf Fluren vieler Einrichtungen, eignen sich Nachläufer-Scheuersaugmaschinen zur effizienten Reinigung.
B 50 W Nachläufer-Scheuersaugmaschine
Bewährte Qualität mit neuer Technik.
Die handgeführte Scheuersaugmaschine B 50 W zur effizienten Bodennassreinigung. Wahlweise ausgestattet u. a. mit Li-Ion-Batterien, geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung, Walzen- oder Scheibenbürstenkopf. Die handgeführte Scheuersaugmaschine für kompromisslos saubere Flächen bis zu 3'600 m². Traditionell mit Blei-Säure- oder optional mit Li-Ion-Batterien für den Einsatz in der schnellen und effizienten Grund- und Unterhaltsreinigung. Einfache Handhabung, ergonomischer Aufbau und erweiterbarer Funktions- und Informationsumfang via Smartphone-App. Robuste Bürstenköpfe und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss.
Die neue Generation der Bodenreinigung
Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 50 W ist der ideale Begleiter für die schnelle und effiziente Bodennassreinigung. Sie löst die Vorgängermaschine B 40 W ab und bietet modernste Reinigungstechnik in bewährter Kärcher Qualität. Die B 50 W setzt neue Standards und sorgt mithilfe ihrer überarbeiteten Ausstattung und neuen Aggregaten für kompromisslose Sauberkeit auf bis zu 3'600 Quadratmetern. Wahlweise lässt sich die Maschine mit wartungsfreien GEL/AGM- oder Lithium-Ionen-Batterien betreiben. Dank der erweiterten Arbeitsbreite von bis zu 60 Zentimetern beim D 60-Bürstenkopf liefert sie zuverlässige Ergebnisse, auch wenn es schnell gehen muss.
Sauberkeit im Flüsterton: Die B 50 W ist der perfekte Begleiter für echte Profis. Saubere Böden im Handumdrehen. Einfach zu bedienen. Leise und effizient.
Aus robusten Materialien gefertigt liefert die Scheuersaugmaschine einen hohen Anpressdruck für beste Reinigungsergebnisse. Der Saugbalken sowie die 3 verfügbaren Bürstenköpfe sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt – für höchste Ansprüche. Der parabolisch geformte Balken garantiert eine zuverlässige Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in Kurven, minimiert Rutschgefahr und erspart aufwendige Nacharbeit.
Scheuersaugen leicht gemacht
Die Handhabung der Scheuersaugmaschine ist intuitiv und selbsterklärend. Mithilfe des EASY-Operation-Buttons lässt sich die Scheuersaugmaschine einfach starten und bedienen – das spart Zeit und Nerven im Reinigungsprozess. Das Fehlerrisiko wird nachhaltig minimiert und es fallen keine erhöhten Zeitaufwände für Schulungen an.
Dank ihres ergonomischen Aufbaus eignet sich die Scheuersaugmaschine für Anwenderinnen und Anwender unterschiedlicher Grösse – ohne aufwendiges Einstellen. Sie ist mühelos und komfortabel in der Handhabung, reduziert vorzeitige Ermüdungserscheinungen und körperliche Überbelastung.
Die wichtigsten Argumente der Maschine auf einen Blick
- Geeignet für harte und elastische Bodenbeläge
- Drei Aluminium-Bürstenköpfe zur Auswahl: D51, D60 und R55
- Parabolischer Aluminium-Saugbalken
- Einfache Bedienung durch EASY-Operation-Button
- Intuitiver und ergonomischer Aufbau
- Connectivity-Schnittstelle per Bluetooth für erweiterte Smartphone-Funktionen
- Wahlweise mit Li-Ion-Batterie (auch mit Schnellladegerät erhältlich) oder wartungsfreien GEL/AGM Batterien
- Automatische Reinigunsmitteldosierung DOSE für ressourcenschonenden Einsatz
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Automatische Frischwasserbefüllung Auto-Fill
- Automatische Schmutzwassertankreinigung Auto-Rinse
- Hoher Anpressdruck für beste Reinigungsergebnisse
- Tankvolumen 50 l
Eine rundum saubere Sache
Reinigung weitergedacht
Die B 50 W lässt sich über ihre Connectivity-Funktion bedarfsweise per Bluetooth mit der Smartphone-App „Kärcher Machine Connect“ verbinden. Der erweiterte digitale Funktionsumfang umfasst unter anderem die KIK-Einstellung, Verwaltung der Reinigungsparameter, Zugriff auf Geräteinformationen wie Restlaufzeit, Batteriestatus, Fehlermeldungen, Erklärvideos und weitere nützliche Funktionen.B 50 W entdecken
Bürste oder Walze? Sie haben es in der Hand
Jede Reinigung hat ihre Besonderheiten. Mit der B 50 W sind Sie bestens ausgerüstet und startklar für jeden Reinigungsbedarf. Die Scheuersaugmaschine ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Je nach Bedarf lässt sie sich mit einer Walzen- oder Scheibenbürste (bzw. Treibteller und Pad) ausstatten. Dabei kann zwischen 3 verschiedenen Kopfvarianten D51, D60 und R55 gewählt werden. Durch ihre effiziente Turbine, deren Kapselung und die spezielle Luftführung arbeitet die Maschine leise und ist damit auch für Daytime Cleaning geeignet.B 50 W entdecken
Die richtige Batterie ohne Kompromisse
Die B 50 W lässt sich neben dem Betrieb mit wartungsfreien GEL/AGM Batterien wahlweise mit einer 80-Ah-Lithium-Ionen-Batterie ausstatten. Praktisch dabei ist eine optionale Schnellladefunktion für Lithium-Ionen-Batterien, die ein Aufladen in 2 Stunden ermöglicht.B 50 W entdecken
Sparsam dosiert – für eine wirtschaftliche Reinigung
Je nach gewählter Variante besitzt die Maschine das ECO!Flow-System, das die Reinigungslösung geschwindigkeitsabhängig ausbringt. Dadurch wird sichergestellt, dass pro Quadratmeter Fläche immer gleich viel Lösung dosiert und auf dem Boden verteilt wird – für ein optimales Reinigungsergebnis. Eine Überdosierung der Lösung ist ausgeschlossen. So werden Ressourcen im Reinigungsprozess nachhaltig geschont und zu viel ausgebrachtes Wasser verhindert. Zusätzlich kann unter Zuhilfenahme der Machine Connect App der aktuelle Frischwasser-Füllstand in Echtzeit überwacht werden.B 50 W entdecken
Auf jedem Terrain zu Hause
Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine fühlt sich überall wohl, wo es einen Boden zum Schrubben gibt. Ob harte oder elastische Untergründe, die B 50 W schrubbt fleissig auf allen Flächen mittlerer Grösse. Sie eignet sich je nach gewähltem Bürstenkopf perfekt für die Grund- und Unterhaltsreinigung auf allen Böden, die schnell und effizient gesäubert werden sollen. Selbst auf schwierigem Terrain wie strukturierten Oberflächen und in engen Kurven liefert sie ein herausragendes Reinigungs- und Absaugergebnis.
Geht nicht, gibt’s nicht. Die Maschine reinigt Hartböden (z. B. Keramik, Porzellan, Beton), Steinböden (z. B. Marmor, Terrazzo, Granit, Kalkstein) genauso zuverlässig wie elastische Böden (z. B. Vinyl, PVC, Linoleum, Epoxidharz etc.).B 50 W entdecken
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
