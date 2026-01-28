NACHLÄUFER-SCHEUERSAUGMASCHINEN

Die neue Generation der Bodenreinigung

Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 50 W ist der ideale Begleiter für die schnelle und effiziente Bodennassreinigung. Sie löst die Vorgängermaschine B 40 W ab und bietet modernste Reinigungstechnik in bewährter Kärcher Qualität. Die B 50 W setzt neue Standards und sorgt mithilfe ihrer überarbeiteten Ausstattung und neuen Aggregaten für kompromisslose Sauberkeit auf bis zu 3'600 Quadratmetern. Wahlweise lässt sich die Maschine mit wartungsfreien GEL/AGM- oder Lithium-Ionen-Batterien betreiben. Dank der erweiterten Arbeitsbreite von bis zu 60 Zentimetern beim D 60-Bürstenkopf liefert sie zuverlässige Ergebnisse, auch wenn es schnell gehen muss.

Sauberkeit im Flüsterton: Die B 50 W ist der perfekte Begleiter für echte Profis. Saubere Böden im Handumdrehen. Einfach zu bedienen. Leise und effizient.

Aus robusten Materialien gefertigt liefert die Scheuersaugmaschine einen hohen Anpressdruck für beste Reinigungsergebnisse. Der Saugbalken sowie die 3 verfügbaren Bürstenköpfe sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt – für höchste Ansprüche. Der parabolisch geformte Balken garantiert eine zuverlässige Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in Kurven, minimiert Rutschgefahr und erspart aufwendige Nacharbeit.

Scheuersaugen leicht gemacht

Die Handhabung der Scheuersaugmaschine ist intuitiv und selbsterklärend. Mithilfe des EASY-Operation-Buttons lässt sich die Scheuersaugmaschine einfach starten und bedienen – das spart Zeit und Nerven im Reinigungsprozess. Das Fehlerrisiko wird nachhaltig minimiert und es fallen keine erhöhten Zeitaufwände für Schulungen an.

Dank ihres ergonomischen Aufbaus eignet sich die Scheuersaugmaschine für Anwenderinnen und Anwender unterschiedlicher Grösse – ohne aufwendiges Einstellen. Sie ist mühelos und komfortabel in der Handhabung, reduziert vorzeitige Ermüdungserscheinungen und körperliche Überbelastung.