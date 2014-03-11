KOMMUNALTECHNIK
Unsere Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes: auf grossen Flächen wie schwierigen Arealen. Auf Strassen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jedes Kommunalgerät bildet mit den verschiedensten Anbaumöglichkeiten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.
Für jeden Einsatz das richtige Kommunalfahrzeug
Wählen Sie hier die gewünschte Produktgruppe aus:
Kommunale Kehrmaschinen
Für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Kommunale Geräteträger
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Ganzjahreseinsatz.
Durchdachte Funktionen – perfekt angepasst an Ihre Bedürfnisse
Der Arbeitsplatz auf Kärcher und Holder Kommunalfahrzeugen kann mit vielfältigen Zubehören ebenso funktional wie komfortabel gestaltet werden. Optionen wie Rückfahrkamera, Radio mit CD-Player, MP3, Bluetooth und Freisprecheinrichtung, Komfortsitz und beheizbare Rückspiegel dienen dabei der Sicherheit und der Entlastung des Fahrers gleichermassen. Das abgestimmte System der Kommunaltechnik, bestehend aus Geräteträger, Anbaugeräten und Zubehören, bietet ein Höchstmass an Funktionalität und Performance. Die garantierte hohe Ersatzteilverfügbarkeit mit kürzesten Lieferzeiten und langer Bevorratung sichert die Einsatzfähigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit.Beratung anfordern
Bequeme und komfortable Ausstattung
Unsere Kommunaltechnik: Vom Getränkehalter bis hin zur Dokumententasche, vom luftgefederten Komfortsitz bis zum Radio mit CD-Player – dank praktischer und durchdachter Ausstattungsdetails gestaltet sich die Arbeit für den Fahrer besonders angenehm.
Konfiguriert für Ihre Anforderungen
Individuelle Extras wie Handsaugschlauch, Wasserumlaufsystem, Fahrantrieb und Hydrauliksystem erweitern die Einsatzmöglichkeiten und erhöhen den Nutzwert.
Ihre Flexibilität dank unzähliger Anbaugeräte
Kärcher Municipal bietet für jede Aufgabe das passende Anbaugerät: Frontkehrwalzen, Besensysteme mit und ohne Seitenbesen und Saugsystem für die Aussenreinigung. Mähwerke, Wildkrautbesen und hydraulischer Giessarm für die Grünpflege. Schneefräsen, Räumschilder und Aufsattelstreuer für den Winterdienst. Hochdruckreiniger und Schwemmsysteme für die Nassreinigung.
Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können
Nur Kärcher Originalteile haben die sprichwörtliche Kärcher Qualität. Das gilt für den Seitenbesen ebenso wie für das Motor- und Hydrauliköl – und selbstverständlich auch für alle anderen Verschleissteile, Ersatzteile, Schmier- und Betriebsstoffe für die Kommunalfahrzeuge. Nichts ist besser und sicherer als das Original.
Ihre Helfer am Telefon
Freundlich. Kompetent. Lösungsorientiert. Kärcher Hotline-Mitarbeiter für den Bereich der Kommunaltechnik sind mit allen Geräten, Zubehörkomponenten und Reinigungsmitteln bestens vertraut, um Ihnen schon am Telefon mit fachlichem Rat zur Seite zu stehen.
Leistung und Wert erhalten
Immer Spitzenleistung: Mit unseren Serviceverträgen für Kommunalfahrzeuge bleiben Ihre Kärcher und Holder Geräte stets einsatzbereit – dank regelmässiger Inspektionen, Wartungen oder des kompletten Full-Service-Pakets.
Kärcher Municipal: Verkauf
Kontaktieren Sie jetzt den Kärcher Municipal Händler in Ihrer Nähe!
Kärcher Municipal: Service
Kontaktieren Sie jetzt die Kärcher Municipal Servicestelle in Ihrer Nähe!
Altorfer AG
8952 Schlieren
AMMETER + BIDERBOST AG
3989 Blitzingen
AMMETER & FRANZEN AG
3902 Brig-Glis
Bernard Frei et Cie S.A.
1860 Aigle
Bernard Frei et Cie S.A.
1258 Perly-Certoux
Kärcher Kontakt
8108 Dällikon
Kärcher Kontakt (Romandie)
1029 Villars-Ste-Croix
A. Leiser AG
3298 Oberwil bei Büren
Tecom Communal AG
8331 Auslikon
Über uns
Wer wir sind: der Experte für Kommunaltechnik. Die Kärcher Municipal GmbH wendet sich an Kommunen, Garten- und Landschaftsbau sowie Dienstleister als spezialisierte Einheit für Kommunaltechnik innerhalb der Kärcher Gruppe.
Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für Lösungen bei der Reinigung und Werterhalt in der Kommunaltechnik. Mit unseren kundenfokussierten Leistungen machen wir den Unterschied.
Im Kompetenzzentrum des Unternehmens am Standort Reutlingen befinden sich neben der Produktion alle wesentlichen Zentralfunktionen wie Entwicklung, Einkauf, Produktmanagement, Service, Vertrieb, Marketing und Verwaltung. In Schwaikheim bei Winnenden ist der Kompetenzbereich der Entwicklung von Kehrsystemen beheimatet. Anspruch der Kärcher Municipal GmbH ist es, unsere Kunden mit einem Rundum-sorglos-Paket zu bedienen.
Was wir bieten: Technik für alle Anforderungen. Ein umfangreiches und komplettes Portfolio an kommunalen Kehrmaschinen sowie multifunktionalen Geräteträgern für die kommunale Aussenreinigung und -pflege.
Unsere kommunalen Kehrmaschinen bieten mit 26 PS bis 102 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck von Grünpflege bis Strassendienst, von Schneeräumen bis Bewässerung. Das Kehrgutvolumen reicht von 1 Kubikmeter bei Kompaktmaschinen bis zur Kärcher Floor Care-Hochleistungskehrmaschine mit 6 Kubikmetern. Komfortable Fahrerkabinen, ergonomische Fahrersitze und verstellbare Lenksäulen ermöglichen lange Arbeitsintervalle ohne Ermüden.
Die multifunktionalen Geräteträger sind für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert. Vom Winterdienst, Kehren und Reinigen, Mähen und Pflegen über die kommunale Unkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen decken die Multifunktionsfahrzeuge alle Anforderungen ab. Das Zusammenspiel aus Vielseitigkeit, Wendigkeit und Bedienkomfort sorgt für sehr gute Ergebnisse und wirtschaftliches Arbeiten.
News zu unseren kommunalen Kraftpaketen
Auf Achse mit Kärcher Municipal: Entdecken Sie nachfolgend alle Neuigkeiten im Bereich Kommunaltechnik.
