KOMMUNALE KEHRMASCHINEN
Die kommunalen Kehrmaschinen können für den professionellen Dauereinsatz auf grossen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen eingesetzt werden. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Entdecken Sie unsere kommunalen Kehrmaschinen.
Vollelektrische Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric
Mit der MC 250 e!ectric können Strassen so leise und effizient saubergehalten werden wie noch nie.
Saugkehrmaschine MC 250
Von allem das Beste an Bord: Unsere umweltfreundliche Saugkehrmaschine MC 250 begeistert mit überlegener Kehrleistung und höchstem Bedien- und Fahrkomfort in allen städtischen Bereichen.
Saugkehrmaschine MC 150
Kompakt, stark, vollgefedert: Die MC 150 ist die komfortable, wirtschaftliche Mehrzweck-Kehrmaschine mit Doppelsitzerkabine und Allradantrieb in der 3,5-t-Klasse.
Saugkehrmaschine MC 80
Die Kehrmaschine MC 80 aus der Kompaktklasse überzeugt durch ihre Umweltfreundlichkeit, die mit 1,45 m³ Luftvolumen grösste Kabine ihrer Klasse und ihr intuitives Bedienkonzept.
Besonderheiten.
Wo auch immer Kärcher und Holder Geräteträger bzw. Kommunalmaschinen zum Einsatz kommen, ist absolute Professionalität gefragt. Dank jahrzehntelanger und intensiver Erfahrung in der Aussenreinigung sind wir Ihr Technologiepartner auf Augenhöhe.
Nicht zuletzt, weil durch die gemeinsame Entwicklung mit den Praktikern dieser Branchen die besten neuen Lösungen gefunden werden. Für Kommunalgeräteträger, die präzise auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind: leistungsstark, einfach zu bedienen, robust, langlebig und wirtschaftlich.
Kehren auf höchstem Niveau.
MASCHINEN FÜR JEDEN BEDARF
Als Vollanbieter im Bereich Kehrtechnik bieten wir Ihnen Lösungen für alle Aufgaben: zum einen kleine, knickgelenkte Kehrmaschinen, deren Wendigkeit und Kompaktheit im innerstädtischen Bereich unübertroffen ist. Und zum anderen oberhalb der 3,5-Tonnen-Klasse allradgelenkte Kraftpakete, die auch grössere Aufgaben ganzjährig souverän erledigen. Ob für enge Altstadtgassen oder für die Reinigung grosser Strassen und Plätze – wir haben Ihre Maschine.
TECHNIK, DIE BEGEISTERT
Hochprofessionelle Besensysteme, geringer Verschleiss, grosse Frischwassertanks und ein Wasserumlaufsystem für lange Arbeitszyklen: Die Liste der technischen Highlights unserer Saugkehrmaschinen ist lang. In Kombination mit den intuitiven Bedienkonzepten, kraftvollen Antrieben und beispielhafter Umweltfreundlichkeit sorgen sie für ein überlegenes Gesamtpaket.
SIE WERDEN SICH WOHLFÜHLEN
Geräumige Kabinen sind für die bedienende Person nicht nur sehr viel komfortabler, dank 360°-Rundumsicht verbessern sie auch den Blick aufs Wesentliche und steigern so die Sicherheit. Selbstverständlich sind unsere Kabinen ROPS-geprüft und bieten mit ihren effizienten Lüftungssystemen sowie optionalen oder serienmässigen Klimaanlagen auch in der heissen und der kalten Jahreszeit beste Arbeitsbedingungen.
Kommunale Einsatzzwecke.
Kehren auf höchstem Niveau
Kommunale Kehrmaschinen von Kärcher bieten mit 26 PS bis 156 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck und überzeugen mit exzellenten Kehr- und Reinigungsergebnissen. Das Kehrgutvolumen reicht von 1 Kubikmeter bei Kompaktmaschinen bis zur Hochleistungskehrmaschine mit 6 Kubikmetern. Komfortable Fahrerkabinen, ergonomische Fahrersitze und verstellbare Lenksäulen ermöglichen lange Arbeitsintervalle ohne Ermüden.
Ganzjährige Unterhaltsreinigung
Müll, Laub und Verunreinigungen auf Strassen, Wegen und Plätzen müssen das ganze Jahr über beseitigt werden, um ein ansprechendes Strassenbild beizubehalten. Regelmässige Einsätze mit der kommunalen Kehrmaschine verhindern das Ansammeln von Müll im öffentlichen Raum und auf Privatgeländen.
Reinigung bei Grossveranstaltungen
Manchen Verunreinigungen kommt man nur durch eine Nassreinigung bei. Stark verschmutzte Oberflächen werden mit einer Schwemmanlage oder einem Hochdruckreiniger intensiv und zugleich schonend gereinigt. Baustellenzufahrten, Industrieflächen oder Marktplätze – Schwemmanlagen entfernen festsitzende Verschmutzungen auch von empfindlichen Bodenbelägen effektiv.
Typische Einsätze für Reinigungsmaschinen von Kärcher Municipal
Mit unseren kommunalen Kehrmaschinen können je nach Einsatzzweck verschiedene Funktionen realisiert werden. Ob einfache fahrbare Kehrmaschinen zum Freikehren, eine Kehrmaschine mit Absaugung oder Strassenreinigungsmaschinen zur Nassreinigung – als vielseitiger Kommunalfahrzeug-Profi bieten wir zahlreiche Funktionen zur Strassenreinigung an.
Unsere Strassenkehrmaschinen kommen immer dann zum Einsatz, wenn Strassen und Flächen effizient gereinigt werden müssen. Das ganze Jahr hindurch gibt es typische Kehreinsätze, die Kommunen, Dienstleister und Grundstückseigentümer fahren müssen.
Splitt kehren nach dem Winter
Der Winter endet, und Kommunen, Dienstleister sowie Private rücken aus, um die Spuren zu beseitigen. Splitt und Salzreste müssen von Gehwegen, aus Parkbuchten oder von Strassenrändern beseitigt werden. Unsere Strassenkehrmaschinen kehren Ecken und Engstellen effizient aus und sorgen für einen perfekten Frühjahrsputz.
Laub kehren im Herbst
Im Herbst lassen Bäume Laub und dünne Äste fallen, die auf Strassen und Fusswegen schnell Hindernisse bilden, wenn sie nicht beseitigt werden. Um die Rutschgefahr für Fahrradfahrer und Fussgänger zu verringern und Strassen frei zu räumen, muss im Herbst regelmässig Laub gekehrt werden. Fahrbare Saugkehrmaschinen mit grossem Kehrgutbehälter ermöglichen effiziente Reinigungseinsätze.
Strassenreinigung
Mit einer Kehr-Saug-Kombination werden Strassen und Wege gründlich gereinigt. Die Besen werden mit Wasser benetzt, um Verunreinigungen effektiv zu lösen und Staub zu binden. Der feuchte, zusammengekehrte Schmutz von Plätzen und Strassen wird bei der Kehrmaschine mit Absaugung durch den breiten Saugmund in den Auffangbehälter befördert. Dort setzt sich der Schmutz ab, das mit eingesaugte Wasser wird wieder in das Wasserumlaufsystem befördert und von der Saugkehrmaschine erneut verwendet.
Nassreinigung
Überall dort, wo haftender Schmutz oder Feinstaub effektiv beseitigt werden muss, kommt ein Anbauschrubbdeck zum Einsatz, das die Kehreinheit ersetzt und die Kehrmaschine zur vollwertigen Nassreinigungsmaschine macht. Das universell einsetzbare Vorbaugerät sorgt für eine optimale Nassreinigung auf allen glatten und hochwertigen Oberflächen wie z.B in Parkhäusern - oder auch auf Sportlaufbahnen. Stark verschmutzte Oberflächen werden mit einer Schwemmanlage oder einem Hochdruckreiniger intensiv und zugleich schonend gereinigt.
KEINE KEHRMASCHINE OHNE BESEN.
Die Besensysteme für unsere kommunalen Kehrmaschinen sind mit einigem an Ingenieurskunst ausgestattet. Entscheiden Sie, ob Sie 2 oder 3 Besen benötigen – dank Funktionen wie der Besen-Einzelsteuerung, Besenentlastung, elektrischen Grobschmutzklappe und hydraulischen Neigungsverstellung ist ein optimales Reinigungsergebnis bei geringer Besenabnutzung Ihrer Strassenreinigungsmaschine garantiert.
KOMMUNALE KEHRMASCHINE MIT ZWEIBESENSYSTEM
Kehrmaschinen mit 2 Besen erlauben neben dem regulären Kehreinsatz in der Strassenreinigung vor allem das rückstandsfreie Auskehren von Parklücken und engen Gassen.
Die schwenkbaren Besen der Strassenreinigungsmaschine können bis an den Bordstein oder die Hauswand herangeführt werden und sorgen so für eine besonders gründliche Reinigung.
Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine einfache Bedienung und geringe Verschleisskosten aus.
KEHRMASCHINE MIT DREIBESENSYSTEM
Bei der Kehrmaschine mit Dreibesensystem ist die Kehrmaschine vorne mit 3 schwenkbaren Besen ausgestattet.
Der dritte Besen dient beispielsweise als Wildkrautbesen oder vereinfacht das Auskehren von Nischen.
Er erlaubt dem Strassenreinigungsfahrzeug auch das gleichzeitige Kehren auf unterschiedlichen Ebenen. So kann man den Bürgersteig kehren, während die Kehrmaschine zur Strassenreinigung randnah auf der Strasse fährt und dort ebenfalls Schmutz beseitigt.
BESENEINZELSTEUERUNG – BESENENTLASTUNG
Die Besen-Einzelsteuerung erlaubt das simultane oder einzelne Schwenken der Reinigungsbesen.
Sie ermöglicht es auch Kehrmaschinen mit Zweibesensystemen, schwierige Strassenecken, enge Kurven und Rondelle effektiv zu reinigen. So können viele Anwendungen, für die sonst ein 3. Besen nötig wäre, auch mit einem Zweibesensystemen realisiert werden.
Die intuitive Bedienung der Kehrbesen erlaubt auch, je nach Kehrgut, die richtige Kehrbreiteneinstellung sowie die Besenentlastung für eine optimale Auflage der Besen bei möglichst geringer Abnutzung.
ANFAHRSCHUTZ SCHONT BESEN
Der Anfahrschutz verhindert die Beschädigung der Besen unserer Strassenkehrmaschinen besonders bei randnahen Arbeiten.
Eine Blattfeder und ein Druckspeicher erlauben es dem Besen der Kehrmaschine, Bordsteinen und Hauswänden auszuweichen. Der Druckspeicher lässt den Besenarm wieder zurück in die Ausgangsposition gleiten, sobald das Hindernis passiert ist.
Dies erlaubt ein beschädigungsfreies und zugleich randnahes Auskehren von Nischen, Bürgersteigen oder engen Kurven.
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Kommunaltechnik.Jetzt Beratung anfordern
MC 250 e!ectric
Benefits
Flüsterleiser Kehrbetrieb
- Mit der neuen MC 250 e!ectric halten Sie Ihre Strassen so leise und effizient sauber wie noch nie.
- Ohne lokale CO₂-Emissionen. Dafür mit viel Ausdauer, überlegener Reinigungsleistung und einem Höchstmass an Komfort.
Komfortable Kabine
- Grosszügige 2-Personen-Komfortkabine
- Rückenschonendes Arbeiten, AGR-zertifiziert
- Integrierte Heizung und automatische Klimaanlage
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit grossen Schiebefenstern
Schnell geladen
- Der On-Board-Charger unterstützt Ladeleistungen von bis zu 22 kW und kann mit gängigen Typ-2-Steckern an Wallboxen und Ladesäulen angeschlossen werden.
- Das Fahrzeug lässt sich so in circa 4 Stunden vollständig aufladen.
Laden/Batterie
- 78-kWh-Hochleistungsbatterie
- 22 kW Ladeleistung
Bringt Sie weiter: Rekuperation
- Die MC 250 e!ectric kann einen Teil der zum Fahren aufgewendeten Energie durch Rekuperation zurückgewinnen.
- Der Grad der Rekuperation lässt sich in mehreren Stufen einstellen.
Features
Elektroantrieb
Drehmomentstarker Elektroantriebsmotor und effiziente E-Motoren für Hydraulik und Gebläse, 78-kWh-Hochleistungsbatterie, effizienzoptimiertes Gesamtsystem. Die Eckdaten der MC 250 e!ectric überzeugen auf dem Papier – und erst recht auf der Strasse.
Fahrdynamik
Mit der MC 250 e!ectric fahren Sie immer gut – ob beim Arbeitseinsatz oder auf dem Weg dahin. Verantwortlich dafür sind hochwertige Antriebs- und Fahrwerkskomponenten. Zum Beispiel eine Federung, die in allen Anwendungsbereichen für hohen Fahrkomfort sorgt. Oder eine Allradlenkung, die Wenden auf engstem Raum zum Kinderspiel macht. Zudem erreicht sie mit bis zu 60 km/h schnell den nächsten Einsatzort.
Das Saugsystem nimmt, was kommt
Selbst Glasflaschen packt sie mühelos: Für das mithilfe aufwendiger CFD-Strömungssimulationen entwickelte Saugsystem ist auch gröbster Schmutz kein Problem. Von Feinstaub und Sand ganz zu schweigen. Rechnen Sie mit besten Reinigungsergebnissen bei niedrigem Energieverbrauch und Geräuschpegel. Nach EUnited zertifiziert, erreicht die MC 250 e!ectric die Bestbewertung mit 4 Sternen in der Kategorie Feinstaub im Kehrbetrieb.
Grösster Kehrgutbehälter seiner Klasse
2,5 Kubikmeter Volumen: Der Edelstahl Kehrgutbehälter der MC 250 e!ectric ermöglicht Ihnen die Verlängerung der Einsatzzeit bis zur Entladung und eine höhere Auslastung. Und das bei einer Maschinenbreite von nur 1,30 Metern und weniger als 2 Meter Höhe – reife Leistung.
Wasserumlaufsystem
Die MC 250 e!ectric hat serienmässig ein Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Durch den sehr geringen Frischwasserverbrauch sind verlängerte Arbeitszyklen möglich. Und Sie sparen zusätzlich Zeit durch weniger Tankfahrten.
Video
MC 250
Auf diese Maschine fahren Sie ab!
Wenn Leistung, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit das ist, was Sie wollen, ist unsere MC 250 genau Ihre Saugkehrmaschine. Sie bringt alles mit, was Sie für die Erfüllung Ihrer Reinigungsaufgaben brauchen. Zu jeder Zeit. An jedem Ort.
Benefits
Grosszügige 2-Personen-Komfortkabine
- Optimale Sicht auf das Arbeitsumfeld
- Besonders rückenschonender Arbeitsplatz und Sitzkomfort
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit grossen Schiebefenstern
- Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs
Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort
- Kurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort
- Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit
Grösster Kehrgutbehälter seiner Klasse
- Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze
- Serienmässiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank
Leistung kann auch leise sein
- Nicht nur in der Kabine für den Fahrer, auch für Fussgänger im direkten Umfeld ist das Arbeitsgeräusch unserer Kommunalmaschinen erfreulich leise
- Im Eco-Modus mit nur 99 dB(A) können Sie problemlos auch nachts und am frühen Morgen kehren
Viel Wasser und Zeit sparen
- Das Wasserumlaufsystem reduziert den Frischwasserbedarf erheblich
- Umwelt wird entlastet
- Durch längere Arbeitsintervalle arbeiten Sie produktiver
Perfekte Aussicht
- Sehr grosse, geneigte Frontscheiben
- Reduziert die Sonneneinstrahlung
- Grosse Schiebefenster auf beiden Seiten, die Sie jeweils nach vorne und hinten öffnen können, erleichtern Ihnen das Einstellen der Seitenspiegel sowie das Öffnen von Schranken
Features
MC 250 Express: 60 km/h
Mit einer Fahrgeschwindigkeit von max. 60 km/h bringt die MC 250 Sie im Expresstempo sicher zum nächsten Einsatzort. Ohne für andere Verkehrsteilnehmer ein Hindernis im fliessenden Verkehr zu sein. Dadurch reduzieren sich unproduktive Zeiten spürbar und der Bediener kann mehr Arbeitszeit für seine Kernaufgabe, das Kehren, einsetzen.
Wendigkeit: Alle Räder lenken mit
Wenn Sie die zuschaltbare Allradlenkung im Arbeitsbetrieb aktivieren, können Sie mit Ihrer MC 250 auf einer Strasse mit 2 Fahrspuren in einem Zug wenden. Von dieser extremen Wendigkeit profitieren Sie vor allem im Innenstadtbereich.
Wie Sie es brauchen: 2 oder 3 Besen
Konfigurieren Sie das Besensystem Ihrer MC 250 ganz einfach nach Bedarf. Das geschobene 2-Besen-System verfügt über eine Besen-Einzelsteuerung für die individuelle, unabhängige Steuerung der Besenarme. Das optionale 3-Besen-System erweitert die Kehrbreite und ermöglicht das Arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen.
Für alles offen: das Saugsystem
Das Saugsystem packt auch sehr groben Schmutz mühelos. Damit solche Teile auch problemlos aufgenommen werden können, verfügt die MC 250 über einen 800 Millimeter breiten Saugmund aus Edelstahl mit automatischer Grobschmutzklappe.
Bedienung: vom Feinsten
Das ergonomische Bedienpanel, das wir bereits in unserem MIC 42 und der MC 130 einsetzen, bietet Ihnen ein durchgängiges, selbsterklärendes Bedienkonzept mit leicht verständlichen Symbolen wie der Kärcher Eco-Taste: Mit einem Tastendruck geht die MC 250 automatisch in Arbeitsposition. Das spart Zeit und gibt Sicherheit.
Am Computer berechnet: Kehrsystem
Das Kehrsystem der Saugkehrmaschine haben wir mit CFD-Technik designt. Dadurch haben wir erreicht, dass das hochwertige, effiziente Gebläse den perfekten Unterdruck erzeugt, der Luftstrom im Behälter, Saugrohr und Saugmund optimal verläuft und der Schmutz effizient aufgenommen werden kann. Positive Nebeneffekte sind ein angenehmes Geräuschniveau und ein geringerer Kraftstoffverbrauch.
MC 150
Effizienz. Komfort. Easy.
Kompakt, wendig und stark. Komfortabel wie nie: Die multifunktionale Saugkehrmaschine MC 150 macht die Innenstadtreinigung und das Erledigen vieler weiterer Aufgaben dank des aktiven hydropneumatischen Federungssystems rücken- und anwenderfreundlich.
Benefits
Kompakte 3,5-Tonnen-Klasse
- Volle Gehwegtauglichkeit dank des geringen zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t
- 100 % Spurtreue für angenehmes Arbeiten in engen Bereichen
- Grosser potenzieller Anwenderkreis, da ab Führerscheinklasse B fahrbar
Bester Fahrkomfort dank vollgefedertem Fahrwerk
- Gleichbleibender Federungskomfort unabhängig vom Beladungszustand
- 1999 mm Fahrzeughöhe ermöglichen problemlose Arbeitseinsätze in Parkhäusern und Tiefgaragen
Hohe Flexibilität
- Drei Anbauräume an Front, Heck und über dem Motor ermöglichen vielfältige Anwendungen, beispielsweise das Schwemmen oder Giessen mit einem grossen Wassertank
Ein Behälter, viele Verwendungen
- Der Behälter mit 1500 Liter Volumen kann bei einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen: vom Kehren über die Bodenreinigung mittels Schrubbdeck bis zur Grünpflege
- Dies spart Arbeitszeit zum Umrüsten ein
Starke Leistung
- Der robuste Frontkraftheber kann selbst schwere Anbaugeräte tragen und antreiben
- Dies ermöglicht Anwendungen wie den Winterdienst mit Schneefräse und Streuer
Komfortabler Arbeitsplatz
- Einsteigen, wohlfühlen, loslegen
- Hohes, Pkw-ähnliches Fahrgefühl
- Grosszügige Wohlfühlkabine für bis zu 2 Personen
Features
Hohe Traktion dank Allradantrieb
Sicherheit verleihen der permanente hydraulische Allradantrieb mit Traktionskontrolle und die optionale Differenzialsperre. Ergänzt wird dies durch eine automatische Feststellbremse für alle 4 Räder und eine leistungsstarke Bremsanlage.
Aktive Federung
Die MC 150 bietet dank der aktiven hydropneumatischen Federung als einzige Maschine ihrer Klasse einen identisch hohen Federungskomfort – unabhängig vom Beladungszustand.
Mit 2 Joysticks die City im Griff
Die MC 150 wird mit moderner Bedientechnik gesteuert. Ein Tastendruck bringt sie in Arbeitsstellung, ein weiterer startet den Kehrbetrieb. Die Funktionen lassen sich auch manuell einstellen, ein Feature, das aus grösseren Maschinenklassen kommt.
Leistung kann auch leise sein
Eine laute Maschine wird auf Dauer zur Belastung. Auch für Fussgänger im direkten Umfeld. Das Arbeitsgeräusch der MC 150 ist innen und aussen erfreulich leise, wodurch Kommunen auch nachts und am frühen Morgen kehren können.
Saugsystem mit Wasserumlaufsystem
Dank des Wasserumlaufsystems wird der Staub noch effizienter gebunden – bei deutlich niedrigerem Wasserverbrauch und verlängerter Einsatzzeit. Dies macht die Arbeit effizient und umweltfreundlich.
Wartung und Reinigung
Bereits bei der Entwicklung haben wir darauf geachtet, dass die Wartung und Reinigung für Sie einfach von der Hand geht. So macht die Pflege Spass und wird regelmässig durchgeführt. Das Ergebnis: eine längere Lebensdauer Ihrer Maschine und dauerhaft beste Ergebnisse.
MC 80
Perfekt kehren – nicht nur in der Innenstadt.
Für die professionelle Erfüllung Ihrer kommunalen Aufgaben brauchen Sie die richtige Maschine, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Mit Kärcher Kommunalmaschinen sind Sie dafür optimal aufgestellt. Unsere Saugkehrmaschine MC 80 bringt genau die Leistung, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit mit, die Sie brauchen.
Benefits
Unglaublich kompakt
- Für Einsätze in innerstädtischen Gebieten ist die Kompaktheit des Fahrzeugs ein entscheidender Faktor und Vorteil
- Wir haben unsere Kommunalmaschinen so schmal, so kurz und so niedrig wie technisch nur möglich konstruiert
Ihre Wohlfühlkabine
- Komfortund erhöhte Sicherheit
- Durch die 360°-Rundumsicht haben Sie das gesamte Umfeld im Blick
- Das effiziente Lüftungssystem oder die optionale Klimaanlage sorgen in der heissen wie der kalten Jahreszeit für beste Arbeitsbedingungen
Grosszügiger Kehrgutbehälter
- 800-Liter-Kehrgutbehälter
- 185-Liter-Frischwassertank
- Ermöglicht lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
Komfort und Sicherheit
- Der lange Radstand unserer Kommunalmaschinen ist die Basis für komfortables und sicheres Arbeiten
- Dabei haben wir einen optimalen Kompromiss für uneingeschränkte Wendigkeit gefunden
Robust gebaut
- Die dickwandige Spezialkonstruktion trägt souverän alle Fahrzeugkomponenten, Anbausätze und Nutzlasten
- Die hohen möglichen Achslasten erlauben die Aufnahme grosser Mengen an Kehrgut und dadurch sehr lange Arbeitsintervalle
Mehr als nur Kehren
- Sie können das Einsatzspektrum Ihrer MC 80 durch
vielfältige Anbausätze deutlich erweitern: 3. Seitenbesen, Wildkrautbesen, Handsaugschlauch oder Hochdruckreiniger
- Durch das durchdachte Hydrauliksystem sind zum Beispiel die Wildkrautbeseitigung und -aufnahme in einem Arbeitsgang möglich
Features
Gezogenes Besensystem
Unsere Saugkehrmaschine MC 80 verfügt über ein gezogenes, Parallelogramm-geführtes Zweibesensystem mit Besen-Einzelsteuerung. Sie können viele Kehrparameter, beispielsweise die Drehzahl der Besen, einstellen. Die Besen selbst sind über 2 Joysticks unabhängig voneinander steuerbar. Dadurch können Sie die Besen einzeln seitlich bewegen oder anheben.
Mehr als wendig: gelenkig
Mit unserer innovativen Knicklenkung haben wir das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Der Hinterwagen läuft stets exakt in der Spur des Vorderwagens. Dank dieser extremen Wendigkeit und der hundertprozentigen Spurtreue umfahren unsere Kommunalmaschinen jedes Hindernis und jeden Randstein mühelos. Garantiert ganz ohne anzuecken.
Saugturbine
Die Saugturbine unserer MC 80 ist aus einem innovativen Verbundwerkstoff gefertigt, aerodynamisch optimiert und arbeitet besonders kraftstoffsparend, antriebsschonend und leise. Das Kehrgut wird in einem 800 Liter grossen Kehrgutbehälter gesammelt und mittels Hochentleerung bequem in übliche Standardcontainer entleert. Den Vorgang selbst steuern Sie direkt aus der Kabine, ohne aussteigen zu müssen.
Grobschmutzklappe
Bei unserer MC 80 liegt der Saugmund mit der automatischen Grobschmutzklappe geschützt innerhalb der Radkontur der Vorderräder. Grober Schmutz, wie zum Beispiel Plastikflaschen, wird automatisch aufgenommen. Bei Rückwärtsfahrt wird der Saugmund automatisch hydraulisch angehoben. Dadurch sind Anfahrschäden
technisch praktisch ausgeschlossen.
Handsaugschlauch – einfach und clever gelöst
Mit dem knapp 5 Meter langen Handsaugschlauch sind Sie für das manuelle Aufsaugen an allen sonstigen Stellen, die Sie mit einer Kehrmaschine nicht erreichen können, bestens gerüstet. Sperrige oder grobe Gegenstände in Schächten, Mülleimern usw. sind kein Problem mehr. Der Handsaugschlauch ist zentral am Kehrgutbehälter montiert, damit Sie bequem auf beiden Seiten des Fahrzeugs arbeiten können.
Hochdruckreiniger an Bord
Der am Kehrgutbehälter montierte Hochdruckreiniger ist vielseitig einsetzbar. Reinigen Sie damit Fassaden oder Parkbänke oder die Maschine selbst.
Kommunale Anwendungslösungen.
Kraft für alles, was Sie vorhaben.
Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für hochwertige Kommunaltechnik. Als spezialisierte Einheit innerhalb der Kärcher Gruppe bieten wir Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket für vielfältigste Anwendungen – vom Winterdienst, Kehren und Reinigen über die Wildkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen. Erleben Sie Kommunaltechnik in einzigartiger Vielfalt!
Multifunktion in Reinkultur.
Kommunale Kehrmaschine oder doch Kehrmaschine mit Anbaugerät? Bei Kärcher Municipal haben Sie die Wahl - und immer die Gewissheit, hinsichtlich Technik und Zuverlässigkeit zur besten Lösung für Ihre Anwendung zu greifen.
Kommunale Geräteträger
Die kommunalen Geräteträger der Kärcher MIC-Kompaktklasse und Holder überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. Vom Kehreinsatz über die Grünpflege und den Winterdienst bis zur Nassreinigung werden alle kommunalen Anwendungsbereiche professionell abgedeckt. Die Zusammenarbeit mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern erhöht die Anwendungsvielfalt und unterstützt die Integration in bestehende Fuhrparks.Mehr erfahren
Anbaugeräte
Grünpflege, Winterdienst, Nassreinigung, Kehren oder Transport: Kärcher bietet ein breites Portfolio ausgereifter und effizienter Anbaugeräte für den täglichen kommunalen Einsatz. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern von Anbaugeräten sind unsere Maschinen zu einem grossen Teil voll mit deren Geräten kompatibel.Mehr erfahren
Für jede Branche die passende Lösung.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Ob Kommune oder Grossstadt, Dienstleister oder Industrie, auf dem Flughafen oder am Weinberg – Ihre Anforderung ist unsere Kompetenz. Überzeugen Sie sich von massgeschneiderten Lösungen für Ihr Einsatzgebiet.
Broschüren
Beratung, Service und Verkauf
Die Produkte im Bereich der Kommunaltechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Kommunaltechnik.
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.