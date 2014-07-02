KOMMUNALE KEHRMASCHINEN

Wo auch immer Kärcher und Holder Geräteträger bzw. Kommunalmaschinen zum Einsatz kommen, ist absolute Professionalität gefragt. Dank jahrzehntelanger und intensiver Erfahrung in der Aussenreinigung sind wir Ihr Technologiepartner auf Augenhöhe.

Nicht zuletzt, weil durch die gemeinsame Entwicklung mit den Praktikern dieser Branchen die besten neuen Lösungen gefunden werden. Für Kommunalgeräteträger, die präzise auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind: leistungsstark, einfach zu bedienen, robust, langlebig und wirtschaftlich.