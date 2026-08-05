Die multifunktionale Kehrmaschine MC 150 bringt ein Maximum an Leistung, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort in die 3,5-Tonnen-Klasse. Die Mehrzweck-Kehrmaschine besitzt eine Vielzahl an Merkmalen, die lange Arbeitseinsätze angenehm gestalten – darunter kompakteste Abmessungen, ein vollgefedertes, hydraulisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung, eine klimatisierte Großraumkabine mit optionalem Beifahrersitz, rückenschonende Sitze und das intuitive Bedienkonzept der 2-m³-Klasse. Für herausragende Wirtschaftlichkeit sorgt der eco!efficiency-Modus, der im automatischen Kehrbetrieb Motordrehzahl, Hydraulikleistung und Kehrleistung perfekt aufeinander abstimmt. Weit über reine Reinigungseinsätze hinaus ist die MC 150 auch zum Winterdienst, zur Wildkrautbeseitigung und sogar für Transportaufgaben einsetzbar.