KÄRCHER ZUBEHÖR
Mit den Kärcher Originalzubehören optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte. Für spezielle Aufgaben bieten die verschiedenen Kärcher Zubehöre eine optimale Lösung, um Ihre Geräte für jede Herausforderung zu rüsten. Mit dem Kärcher Zubehör sind Sie jeder noch so kleinen oder grossen Reinigungsaufgabe gewachsen.
Home & Garden Zubehör für private Anwender.
Die Kategorie Home & Garden beinhaltet alle Produkte für die privaten Anwender. Durch das richtige Zubehör werden Ihre Geräte zu wahren Multifunktionstalenten. Hier finden Sie das passende Zubehör für Ihr Gerät:
Home & Garden Hochdruckreiniger Zubehöre
Für jede Herausforderung in Ihrem Eigenheim den idealen Helfer: Mit dem Zubehör von Kärcher erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten Ihres Hochdruckreinigers passgenau und bequem.
Home & Garden Nass-/Trockensauger Zubehöre
Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
Home & Garden Dampfreiniger Zubehöre
Für jede Reinigungsaufgabe das passende Zubehör: Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment für Dampfreiniger von Kärcher sind Sie bestens gerüstet. Unsere Zubehörteile sind perfekt auf den täglichen Gebrauch sowie spezielle Anwendungen abgestimmt und ermöglichen eine maximale Individualisierung, passend zu Ihren individuellen Reinigungsbedürfnissen.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.