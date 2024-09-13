Dampfreiniger Zubehöre

Für jede Reinigungsaufgabe das passende Zubehör: Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment für Dampfreiniger von Kärcher sind Sie bestens gerüstet. Unsere Zubehörteile sind perfekt auf den täglichen Gebrauch sowie spezielle Anwendungen abgestimmt und ermöglichen eine maximale Individualisierung, passend zu Ihren individuellen Reinigungsbedürfnissen. Kompatibel mit allen aktuellen Geräten, bieten wir von Highlight-Zubehören wie Dampfglätter, XXL-Fugenbürste und flexible Handdüse bis hin zu kleinen Bürsten und Düsen für Detailarbeiten sowie grossen Bodendüsen und Tüchern für grossflächige Reinigungsarbeiten alles, was Sie für eine gründliche und effiziente Reinigung benötigen. Entdecken Sie die Vielfalt und erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten Ihres Dampfreinigers optimal und komfortabel.
 

240913_Zubehör_Tücher

Zubehöre im Überblick.

Unsere Dampfreiniger sind echte Multitalente. Mit unserem Zubehör werden sie noch vielseitiger. Egal, ob für die Reinigung des Bads, der Küche oder beim Bügeln: Hier findest du die Lösungen für viele Reinigungsherausforderungen und alles für ein perfektes WOW.

Zubehör-Highlights

Dampfglätter

Düsen und Bürsten

Tücher

Entkalkung

240913_Zubehör_Bügeln

Bügeln

Highlights.

Crevice brush steam cleaner

Einfach vielseitig

Unsere neuen Zubehör-Highlights eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten und erhöhten Komfort für alle Dampfreiniger-Modelle mit Zubehöraufnahme.

der Kärcher Dampfglätter-Aufsatz.

Glättet Falten effektiv und im Handumdrehen

Ade Knitterfalten! Mit dem Dampfglätter wird Kleidung im Handumdrehen wieder glatt. Auch das Auffrischen von Kleidung, Vorhängen und vielen anderen Textilien geht damit einfach und schnell, und unangenehme Gerüche verschwinden. Der besonders trockene und heisse Dampf durchdringt das Gewebe und frischt die Fasern bis in die Tiefe auf. Das entstehende Kondenswasser wird in einem separaten Tank gesammelt, der ganz einfach am Waschbecken oder auch in den Tank des Dampfreinigers entleert werden kann.

Düsen und Bürsten.

Power brush steam cleaner

Damit holst du alles aus deinem Dampfreiniger heraus

Die umfangreiche Auswahl an Düsen und Bürsten bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für jede Reinigungsaufgabe. Bürsten und kleine Aufsätze sind ideal zur Reinigung in Bad und Küche geeignet, etwa für Waschbecken, Armaturen, Duschen, Öfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben und Grills. Mit den grösseren Düsen lassen sich Böden und Fenster effizient reinigen sowie Teppiche auffrischen.

Tücher.

Hand nozzle steam cleaner

Perfekt für jeden Schmutz und für jeden Boden

Die Kärcher Tücher aus hochwertigen Materialien sind ideal für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und sorgen für perfekte Reinigungsergebnisse.

Entkalkung.

Steam Cleaner Deluxe

Für eine lange Lebensdauer

Unsere Entkalkungskartuschen und -mittel sorgen für eine bis zu 10-mal längere Produktlebenszeit bei regelmäßiger Wartung bzw. Kartuschentausch.

Bügeln.

SC easy fix Iron steam cleaner

Knitterfreie Wäsche kann so einfach sein

Das Dampfbügelsystem von Kärcher verbindet Reinigung und Bügeln. Dank passendem Zubehör verwandelt sich der Dampfreiniger schnell und einfach in eine Bügelstation und spart bis zu 50 Prozent Bügelzeit bei 100-prozentigen Bügelergebnissen und sofort schranktrockener Wäsche.

SC 5 Deluxe Signature Line.

Signature Line

STEAM SUPREME

Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue SC 5 Deluxe Signature Line: Auf einen Blick als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie erkennbar. Unser Top-Dampfreiniger SC 5 Deluxe Signature Line macht hygienisches Reinigen zur Entspannungsübung. High-End-Funktionen wie die an Oberfläche und Verschmutzungsgrad anpassbare Dampfleistung oder die VapoHydro-Funktion, mit der zusätzlich zum Dampf heißes Wasser zugeschaltet werden kann, sorgen schon während der Arbeit für echte WOW-Momente.

The origin of WOW

Alfred Kärcher war ein echter Pionier des WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line. Mit der Registrierung eines Signature Line-Produkts erhältst du 1 Jahr Garantie auf dein Gerät. Registriere dich jetzt.

