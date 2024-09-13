Accessoires pour nettoyeurs vapeur

STEAM SUPREME

Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l’entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau SC 5 Deluxe Signature Line : reconnaissable en un coup d’œil comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Notre nettoyeur vapeur phare SC 5 Deluxe Signature Line transforme le nettoyage hygiénique en exercice de relaxation. Des fonctions haut de gamme, comme le débit de vapeur ajustable selon la surface et le degré d’encrassement ou la fonction VapoHydro, permettant d’ajouter de l’eau chaude à la vapeur, garantissent de véritables effets WOW dès l’utilisation.

The origin of WOW

Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Seuls les meilleurs produits et les plus innovants de la catégorie Indoor portent la signature d’Alfred Kärcher et font partie de l’Edition Signature. Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.