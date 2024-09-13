Accessoires pour nettoyeurs vapeur
À chaque tâche de nettoyage, l'accessoire adapté : avec la vaste gamme d'accessoires pour les nettoyeurs vapeur de Kärcher, vous êtes on ne peut mieux équipé. Nos accessoires sont parfaitement adaptés à l'usage quotidien tout comme aux applications spéciales et permettent une personnalisation maximale en fonction de vos besoins individuels en matière de nettoyage. Compatibles avec tous les appareils actuels, les accessoires que nous proposons vont de nos produits phares comme le défroisseur vapeur, la brosse pour joints XXL et le suceur à main souple aux petites brosses et buses pour les tâches de précision, en passant par les grands suceurs pour sol et les lingettes pour les tâches de nettoyage sur les surfaces étendues – en somme, tout ce qu'il vous faut pour un nettoyage en profondeur et efficace. Découvrez la grande variété de notre offre et étendez les possibilités d'utilisation de votre nettoyeur vapeur de manière optimale et pratique.
Vue d'ensemble.
Nos nettoyeurs vapeur sont de véritables multitalents. Avec nos accessoires, ils deviennent encore plus polyvalents. Que ce soit pour le nettoyage de la salle de bain, de la cuisine ou pour le repassage : vous trouverez des solutions à de nombreux défis de nettoyage et tout pour assurer un effet WOW parfait.
Highlights
Défroisseur vapeur
Suceurs, buses et brosses
Lingettes
Détartrage
Repassage
Highlights.
Tout simplement polyvalent
Nos nouveaux accessoires phares ouvrent de nouvelles possibilités d'utilisation et augmentent le confort sur tous les modèles de nettoyeur vapeur dotés d'un rangement pour accessoires.
L'embout défroisseur vapeur de Kärcher.
Défroisse efficacement et en un clin d'œil
Adieu les faux plis ! Avec le défroisseur vapeur, les vêtements redeviennent lisses en un clin d'œil. Il permet également de rafraîchir facilement et rapidement les vêtements, les rideaux et de nombreux autres textiles tout en faisant disparaître les odeurs désagréables. Sa vapeur particulièrement sèche et chaude pénètre le tissu et le rafraîchit jusqu'au cœur des fibres. La condensation engendrée est collectée dans un réservoir séparé qui se vide très simplement dans le lavabo ou encore dans le réservoir du nettoyeur vapeur.
Suceurs, buses et brosses.
Tirez le meilleur parti de votre nettoyeur vapeur
Le vaste choix de suceurs, de buses et de brosses offre des possibilités d'utilisation variées pour toutes les tâches de nettoyage. Les brosses et les petits embouts sont parfaits pour le nettoyage de la salle de bains et de la cuisine, par exemple pour le lavabo, les robinetteries, les douches, les fours, les plaques de cuisson, les hottes et les barbecues. Les grands suceurs permettent un nettoyage efficace des sols et des vitres ainsi que le rafraîchissement des moquettes.
Lingettes.
Parfait pour tous les types de saleté et de sol
Les lingettes Kärcher à base de matières haut de gamme sont idéales pour l'élimination des salissures tenaces et garantissent des résultats de nettoyage parfaits.
Détartrage.
Pour une durée de vie accrue
Notre cartouche de détartrage et nos détartrants assurent une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue du produit, à condition d'une maintenance et/ou d'un remplacement de cartouche réguliers.
Repassage.
Pour un linge sans plis en un clin d'œil
Le système de repassage vapeur de Kärcher allie nettoyage et repassage. Grâce aux accessoires adaptés, le nettoyeur vapeur se transforme rapidement et facilement en centrale vapeur et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de repassage avec des résultats de repassage parfaits à 100 % et un linge sec, prêt à être rangé immédiatement.
SC 5 Deluxe Signature Line.
STEAM SUPREME
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l’entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau SC 5 Deluxe Signature Line : reconnaissable en un coup d’œil comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Notre nettoyeur vapeur phare SC 5 Deluxe Signature Line transforme le nettoyage hygiénique en exercice de relaxation. Des fonctions haut de gamme, comme le débit de vapeur ajustable selon la surface et le degré d’encrassement ou la fonction VapoHydro, permettant d’ajouter de l’eau chaude à la vapeur, garantissent de véritables effets WOW dès l’utilisation.
The origin of WOW
Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Seuls les meilleurs produits et les plus innovants de la catégorie Indoor portent la signature d’Alfred Kärcher et font partie de l’Edition Signature. Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.
