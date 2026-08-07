Défroisseur vapeur
Le défroisseur vapeur est un accessoire de steamer, adapté à tous les nettoyeurs vapeur Kärcher. Défroisse efficacement les plis des vêtements à la vapeur. Convient également très bien pour rafraîchir les textiles.
Adieu les plis ! Avec le défroisseur vapeur, les vêtements redeviennent lisses en un clin d'œil. Il permet également de rafraîchir facilement et rapidement les vêtements, les rideaux et de nombreux autres textiles, et de faire disparaître les odeurs désagréables. L'accessoire défroisseur à vapeur transforme chaque nettoyeur vapeur Kärcher équipé d'un rangement pour accessoires en un steamer qui utilise une vapeur particulièrement sèche et chaude pour pénétrer dans les tissus et raviver les fibres en profondeur. L'eau de condensation produite lors de la vaporisation avec l'accessoire est recueillie dans un réservoir séparé qui peut être vidé très facilement au lavabo ou même dans le réservoir du nettoyeur vapeur.
Caractéristiques et avantages
Lissage simple et rapide des plisUne vapeur particulièrement sèche et chaude permet d'obtenir très facilement et de manière très fiable des résultats rapides et infroissables. Pour défroisser efficacement des tissus plus épais ou des plis plus tenaces, il est possible d'appliquer encore plus de chaleur et de pression supplémentaire avec la plaque métallique.
Rafraîchir entre les cycles de lavageLa vapeur a un effet neutralisant sur les odeurs, c'est pourquoi le défroisseur vapeur est parfait pour rafraîchir entre les cycles de lavage. Idéal pour rafraîchir un vêtement ou du linge de maison après l'avoir laissé longtemps dans l'armoire.
Pas besoin de planche à repasserLes vêtements peuvent être simplement suspendus à un cintre et passés à la vapeur.
Sûr et facile à utiliser pour tous les types de textiles
- Le défroisseur vapeur peut être utilisé pour tous les vêtements pouvant être repassés et les textiles d'intérieur courants.
- La distance de l'embout permet de contrôler l'intensité de la vapeur et de la chaleur pour chaque textile. Il permet également de nettoyer les matières sensibles à la vapeur.
Sortie de vapeur uniforme sur toute la surface
- Les trous de sortie de vapeur sont répartis sur toute la largeur de la plaque métallique, ce qui assure une sortie de vapeur uniforme et des résultats parfaits.
Léger
- Pesant seulement 220 g, le défroisseur vapeur est très léger ce qui permet de travailler sans effort, même pendant une longue période.
Grand réservoir d'eau pour un travail sans interruption
- Selon le nettoyeur vapeur Kärcher utilisé, jusqu'à 1,5 l d'eau est disponible.
- Le réservoir intégré dans le défroisseur vapeur recueille environ 100 ml d'eau de condensation. Cela suffit pour environ 5 à 6 vêtements. Le réservoir peut être vidé à tout moment.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|136 x 103 x 92
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vêtements pouvant être repassés
- Linge de maison, par exemple rideaux ou taies d'oreiller
Pièces de rechange Défroisseur vapeur
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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