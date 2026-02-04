Nettoyeur vapeur SC 1 Multi & Up
Le balai vapeur 4 en 1 multifonction SC 1 Multi & Up peut être utilisé dans 3 positions différentes et comme nettoyeur vapeur à main, en parfaite adéquation avec les besoins individuels.
Le balai vapeur 4 en 1 compact SC 1 Multi & Up nettoie sans aucun produit chimique et est prêt en un clin d'œil pour un nettoyage d'appoint en profondeur à la maison, soit comme nettoyeur vapeur à main multifonction soit comme balai vapeur 3 en 1 polyvalent grâce au set suceur pour sol EasyFix Large inclus. L'utilisation dans 3 positions différentes de l'appareil – supérieure, médiane et inférieure – est parfaitement adaptée aux besoins individuels. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le design compact et pratique de l'appareil permet un maniement sans fatigue et un rangement à encombrement minimal. Le SC 1 Multi & Up est prêt à l'emploi en trente secondes et se remplit facilement grâce au réservoir à eau amovible, et ce, sans longue attente ni interruption du travail. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique et ainsi une durée de vie 5 fois plus longue. Les témoins lumineux à LED associés au tableau de commande permettent une utilisation simple et sans mal. Les différents modes comme Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche sont indiqués en permanence.
Caractéristiques et avantages
Utilisation 4 en 1 innovante avec une polyvalence uniqueLe design innovant de l'appareil permet de l'utiliser soit comme nettoyeur vapeur à main multifonction SC 1 Multi soit comme balai vapeur SC 1 Multi & Up 3 en 1 grâce au set suceur pour sol EasyFix Large inclus. Le concept 3 en 1 unique avec 3 positions de balai différentes permet de choisir à tout moment la configuration optimale du balai. Position supérieure : accès idéal sous les meubles et application de vapeur sporadique. Position médiane : combine un accès facile sous les meubles et un poids agréable en main. Position inférieure : poids ultra léger en main et appareil autoportant en cas de courtes pauses.
Design compact et pratique de l'appareilManiement aisé grâce au design compact de l'appareil. Forme ergonomique pour un nettoyage sans fatigue. Le nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil. Le remplacement de la cartouche est indiqué par un témoin lumineux à LED une heure à l'avance.
Témoins lumineux à LED avec tableau de commande
- Pour une utilisation simple et sans mal.
- Pour actionner la vapeur, il suffit d'effleurer une fois le tableau de commande, sans aucun effort physique.
- Les témoins lumineux indiquent clairement les modes suivants : Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche requis.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Suceur pour sol EasyFix Large avec articulation flexible et fixation autoagrippante de la lingette de sol
- Grâce au suceur pour sol EasyFix Large, le SC 1 Multi & Up est autoportant lorsqu'il est utilisé en position inférieure de l'appareil, directement sur le suceur pour sol. Le suceur pour sol permet en outre un nettoyage plus rapide.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0.5
|Capacité du réservoir (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1.6
|Poids emballage inclus (kg)
|2.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 113 x 190
Inclus dans la livraison
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Suceur à main
- Suceur pour sol: EasyFix Large
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Attache-câble à crochets et à boucles
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Pièces de rechange SC 1 Multi & Up
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.