Dampfreiniger SC 1 Multi & Up
Der multifunktionale 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up kann in 3 verschiedenen Positionen sowie als Handdampfer eingesetzt werden – perfekt abgestimmt auf individuelle Anforderungen.
Der kompakte 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung im Haushalt zwischendurch einsetzbar, entweder als multifunktionaler Handdampfer oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als wandlungsfähiger 3-in-1-Dampfmopp. Das Arbeiten in 3 verschiedenen Gerätepositionen oben, in der Mitte und unten ist perfekt auf individuelle Anforderungen abgestimmt. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi & Up ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt.
Merkmale und Vorteile
Innovative und einzigartig wandlungsfähige 4-in-1-AnwendungDas innovative Gerätedesign ermöglicht die Anwendung entweder als multifunktionaler Handdampfer SC 1 Multi oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als SC 1 Multi & Up 3-in-1-Dampfmopp. Das einzigartige 3-in-1-Konzept mit 3 unterschiedlichen Mopp-Positionen ermöglicht jederzeit die Auswahl der optimalen Mopp-Konfiguration. Oben: Top-Unterfahrbarkeit und sporadisches Dampfen. Mitte: Kombi aus guter Unterfahrbarkeit und angenehmem Handgewicht. Unten: federleichtes Handgewicht und selbststehendes Gerät bei kurzen Pausen.
Kompaktes und handliches GerätedesignKomfortables Handling dank des kompakten Gerätedesigns. Ergonomische Form für ermüdungsfreies Reinigen. Das Gerät kann platzsparend direkt am Einsatzort verstaut werden und ist somit immer schnell zur Hand.
Nonstop-Dampf und integrierte EntkalkungskartuscheDer entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Der Kartuschenwechsel wird an der LED-Leuchtanzeige mit 1 Stunde Vorlauf angezeigt.
LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld
- Für eine einfache und mühelose Bedienung.
- Zur Dampfbetätigung einfach das Bedienfeld einmal leicht antippen – ohne jeden Kraftaufwand.
- Die Leuchtanzeige zeigt leicht erkennbar folgende Modi an: Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb sowie anstehender Kartuschenwechsel.
Kurze Aufheizzeit
- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Bodendüse EasyFix Large mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs
- Dank der Bodendüse EasyFix Large ist der SC 1 Multi & Up in der untersten Geräteposition, direkt an der Bodendüse eingesetzt, selbststehend. Mit der Bodendüse kann zudem schneller gereinigt werden.
- Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 30
|Heizleistung (W)
|1300
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|0.5
|Tankinhalt (ml)
|200
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
Lieferumfang
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkungskartusche: 1 Stück
- Handdüse
- Bodendüse: EasyFix Large
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Klett-Kabelbinder
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
Zubehör
SC 1 Multi & Up Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.