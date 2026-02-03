ELEKTRISCHER EISKRATZER EDI 4
Ein kleiner Eisbrecher, der niemanden kalt lässt!
Morgens schnell ins Auto steigen und zur Arbeit fahren? Im Winter oft nicht möglich, weil zuerst die Autoscheiben enteist werden müssen. Mit dem elektrischen Eiskratzer EDI 4 entfernst du hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug.
Der elektrische Eiskratzer EDI 4
Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.
Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.
Müheloses Scheibenkratzen im Winter
Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.Wie funktioniert der EDI 4?
Heisser Tipp für kalte Tage
Wenn du nur mit einem Guckloch in der vereisten Scheibe losföhrst, riskierst du mehr als ein Bussgeld.Darum gilt bei Eis und Minusgraden: erst kratzen, dann starten. Spätestens dann ewisst du den Edi 4 zu schätzen, der mit seiner rotierenden Abtragsscheibe blitzschnell für eine freie Sicht sorgt - und dafür, dass du schnell wieder ins Warme kommst.Tipps gegen zugefrorene Scheiben
Deine Pflege-Spezialisten
Die perfekte Ergänzung zu deinem Kärcher: starke Reinigungspower in einem umfassenden Autopflegesystem aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Oder einfach alles, was du brauchst, um das Beste aus deinem Fahrzeug rauszuholen.Autoscheiben mit Hausmitteln enteisen
Autopflege ist Werterhalt.
Ein Auto zu pflegen sorgt nicht nur dafür, dass es innen wie aussen lange gut aussieht. Neben optischen Gründen spricht für die Autopflege noch ein weiterer Punkt: Eine sorgfältige Pflege sorgt auch für den Werterhalt des Fahrzeugs. Ein regelmässiges Versiegeln des Lacks beispielsweise schützt vor witterungsbedingten Schäden, Salz und Schmutz im Winter oder Blütenpollen und Insektenresten im Sommer. Darüber hinaus wird Rost vorgebeugt, der Oberflächen porös macht und das Auto langfristig beschädigt.
Features
Anwendung
Rotierende Scheibe
Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.
Rundum Eisentfernung
Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.
Kompaktes Design
Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.
