Asche- und Trockensauger
Egal ob bei der Kaminreinigung, beim Aussaugen des Grills nach einer Gartenparty oder bei der Hartbodenreinigung mit der Bodendüse: Die Asche- und Trockensauger sind vielseitig einsetzbar und überzeugen mit höchsten Komfortfeatures.
Produkte
Extrem ausdauernd und für ganz viel Schmutz.
Die bringt nichts aus der Puste
Die Aschesauger von Kärcher sind unglaublich ausdauernd. Dank integrierter Kärcher ReBoost Filterreinigung kann die Saugkraft per Knopfdruck blitzschnell wieder erhöht werden – praktisch, schnell und ohne manuellen Aufwand. Filterreinigungen von Hand gehören damit der Vergangenheit an – und Sie können ohne Unterbrechung und ohne Schmutzkontakt Durchsaugen, bis die ganze Arbeit erledigt ist.
Akku-Asche- und Trockensauger.
Dank cleverer Funktionen wie der ReBoost Filterreiniging und dem Einsatz von flammhemmenden Materialien lässt der Akku-Aschesauger keine Wünsche offen und beseitigt kalte Asche im Nu.
Kein Kabel, kein Limit: der Kärcher Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Damit vom romantischen Kaminabend oder dem Grillen mit Freunden nichts übrig bleibt ausser schöne Erinnerungen: der vielseitig einsetzbare Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger AD 2 Battery. Die bewährte Anwendungsvielfalt für Grill, Kamin, Aschenbecher und Feuerschalen gibt es jetzt auch in mobiler Form. Der AD 2 Battery ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform und ermöglicht eine sichere Aschebeseitigung ohne Kabelsalat und Schmutzkontakt. Und dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem gibt es selbst bei feiner Asche auf Kopfdruck wieder die Saugkraft zurück.
Zum einfachen Entfernen von kalter Asche aus dem Holzkohlegrill: dank 18-V-Wechselakku ganz ohne Verlängerungskabel.
Komfortables Aussaugen des Kamins mit lang anhaltender Saugkraft dank Kärcher ReBoost Filterreinigungssystem.
Vielseitig einsetzbar im und ums Haus zur Beseitigung von trockenem Schmutz.
Überall einsatzbereit dank des leistungsstarken 18-V-Wechselakkus der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Einfacher und sauberer geht’s nicht
Mit nur einem Handgriff lässt sich das 1-teilige Filtersystem inklusive Metall-Grobschmutzfilter und flammhemmendem Flachfaltenfilter entnehmen, ohne dass Asche und Staub daneben fällt.
Ebenfalls praktisch: Mit dem Handgriff am Behälter kann die Asche sicher und bequem ausgeleert werden. Hände und Fussboden bleiben schön sauber!
Apropos sauber: Der integrierte Abluftfilter des AD 4 Premium lässt keinen Schmutz nach draussen und filtert selbst kleinste Staub- und Schmutzpartikel.
Eine Bodendüse für die Hartbodenreinigung sowie Edelstahl-Saugrohre machen den AD 4 Premium zum vielseitigen Trockensauger.
Einfaches und schnelles Öffnen des Schmutzbehälters
3 x Drücken – Filterreinigung per Knopfdruck
Praktische Parkposition - jederzeit griffbereit.
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
