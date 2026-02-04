Akku-Aschesauger AD 2 Battery
Zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills: unser Akku-Aschesauger AD 2 Battery.
Aschereste, Grobschmutz, aber auch feine Staubpartikel zuverlässig und sicher zu beseitigen, ist eine Aufgabe für speziell dafür ausgelegte Saugspezialisten wie unseren saugstarken Akku-Aschesauger AD 2 Battery. Ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall, der flammenhemmende Auffangbehälter mit 14 Liter Volumen und der robuste Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall gewährleisten dabei ein Maximum an Sicherheit und staubfreies Saugen. Für eine konstant hohe Saugleistung sorgt die innovative ReBoost-Funktion, die den Filter auf Knopfdruck von Asche und Staub befreit. Die nötige Leistung und Ausdauer wird mit dem kraftvollen 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display beigesteuert. Auch schwer zugängliche Stellen sind durch das abgeschrägte Handrohr mühelos erreichbar, und eine clevere Vertiefung zum Einsetzen des Saugschlauchs im Gehäuse des kompakten Geräts erleichtert die platzsparende Aufbewahrung nach getaner Arbeit.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuMaximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität. Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per KnopfdruckLeistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck. Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter
- Mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter.
- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.
- Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|200
|Saugleistung (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|max. 95
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|14
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
|Schallleistungspegel (dB(A))
|78
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Polyester, flammhemmend
- Grobschmutzfilter
- Grobschmutzfilter, Material: Metall
Ausstattung
- Behältermaterial: Metall
- Filterreinigungsfunktion
- Anlehnposition
- Komfortabler Haltegriff am Behälter
- Ablagefläche für Kleinteile
Anwendungsgebiete
- Asche
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill
