Neuheiten aus dem Bereich Home & Garden
Frisch, innovativ und voller Überraschungen! Hier findest du eine Übersicht unserer neuen Modelle im Kärcher Sortiment. Lass dich von unseren praktischen Alltagshelfern inspirieren.
Entdecke unsere neuen Highlighits.
INDOOR.
AKKU-FENSTERREINIGER
Hartbodenreiniger
Waschsauger
Saugwischer
STAUBSAUGER
DAMPFREINIGER
Fensterputzroboter
OUTDOOR.
Nass-/Trockensauger
MOBILE REINIGUNG
HOCHDRUCKREINIGER
TERRASSENREINIGER
Mähroboter
Kehrmaschinen
Garden.
KNOW HOW.
Signature Line.
The origin of WOW
Alfred Kärcher war ein echter Pionier des WOW. Dieses Jahr haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht. Mehr erfahren
1 Jahr Garantie
Mit der Registrierung eines Signature Line-Produkts erhältst du 1 Jahr Garantie auf dein Gerät. Registriere dich jetzt.
