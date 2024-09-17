Neuheiten aus dem Bereich Home & Garden

Frisch, innovativ und voller Überraschungen! Hier findest du eine Übersicht unserer neuen Modelle im Kärcher Sortiment. Lass dich von unseren praktischen Alltagshelfern inspirieren.

Akku-Staubsauger VCS 3 Nano Complete

Kärcher Mähroboter

Kärcher Saugwischer FCV 4

Entdecke unsere neuen Highlighits.

Kärcher Indoor Neuheiten Home & Garden

Indoor

Akku-Fensterreiniger

Hartbodenreiniger

Waschsauger

Saugwischer

Staubsauger

Dampfreiniger

Fensterputzroboter

Kärcher Outdoor Neuheiten Home & Garden

Outdoor

Nass-/Trockensauger

Mobile Reinigung

Hochdruckreiniger

Terrassenreiniger

Mähroboter

Kehrmaschinen

Kärcher Neuheiten Home & Garden

Garden

Gartengeräte

Signature Line.

HOCHDRUCKREINIGER - LASS UNS KÄRCHERN.

The origin of WOW

Alfred Kärcher war ein echter Pionier des WOW. Dieses Jahr haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht. Mehr erfahren

1 Jahr Garantie

Mit der Registrierung eines Signature Line-Produkts erhältst du 1 Jahr Garantie auf dein Gerät. Registriere dich jetzt.

Signature Line-Produkte entdecken
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

