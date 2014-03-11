Wasserspender
Wasserspender für ihr Büro und Betrieb. Dauerhafte Bereitstellung von Premium-Wasser für Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Der Kärcher Wasserspender kann in Produktionen, Büros, Arztpraxen, Verkaufsläden, Verwaltungen, Spitälern usw. eingesetzt werden. Somit überall, wo Menschen arbeiten, einkaufen oder leben und ihr Bedürfnis nach Trinkwasser stillen möchten.
FRISCHES WASSER. EIN LEBENS- UND GENUSSMITTEL.
Wasserspender mit Festwasseranschluss kaufen oder mieten
Mit den leitungsgebundenen Wasserspendern von Kärcher bieten sie Mitarbeitern, Kunden oder Besuchern natürlich schmeckendes Wasser in exzellenter, gefilterter Qualität direkt aus der Leitung. Neben niedrigen Betriebskosten kommt der Wasserspender ganz ohne Leergut aus. Das erspart Ihnen die Lagerhaltung und den Transport von Flaschen.
Mit dem Kärcher Wasserspender reduzieren sie ihren Plastikmüll zudem auf ein Minimum. Wählen sie nach Belieben aus: Wasserarten (ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit medium oder classic CO₂ sowie heiss und extra heiss), Kühlleistung, Filter- und Hygienekonzept, Farbe, Stand- oder Tischgerät und Elektronikpaket.
Möchten sie mehr Infos erhalten?
Wir stehen ihnen gerne zur Seite und beantworten ihnen lösungsorientiert all ihre Fragen zum Thema Wasserspender.
DIE HIGHLIGHTS
Sie sind neugierig, was den WPD 200 so einzigartig macht? Entdecken sie die Besonderheiten.
THERMISCHE REINIGUNG OHNE CHEMIE
Das patentierte Hygienesystem sorgt für Leitungswasser in Trinkwasserqualität – und das rund um die Uhr. Die automatische thermische Desinfektion in Kombination mit einem speziellen Filtersystem lässt Bakterien und Viren keine Chance. So erhalten sie gesundes Wasser mit bestem Geschmack – hygienisch und sicher!
INDIVIDUALISIERUNG
Was den Geschmack guten Trinkwassers angeht, sind wir uns wohl einig – was das Äussere unseres Trinkwasserspenders betrifft, möchten wir ihnen maximale Individualität gewähren. Somit lässt sich die Glasscheibe des WPD 200 nach ihrem Geschmack bedrucken – so können sie sich ihren Trinkwasserspender ganz nach ihren Wünschen konfigurieren.
DESIGN
Egal, ob als Tisch- oder als Standgerät: Dank des modernen und schlichten Designs fügt sich der kompakte WPD 200-Trinkwasserspender ideal in jede Raumumgebung ein. Die Sensortasten und das multifunktionale Farbdisplay sorgen für eine einfache und selbsterklärende Bedienung. Zum durchdachten Produktdesign gehört auch der extra hohe Ausgabebereich, der das mühelose Befüllen grösserer Gefässe erlaubt.
NACHHALTIGKEIT
Mit dem Kauf eines WPD 200-Trinkwasserspenders machen sie den Unterschied: Denn die Trinkwasserversorgung spielt eine nicht unwesentliche Rolle, wenn es um die CO₂-Bilanz ihres Unternehmens oder ihrer Einrichtung geht. Trinkwasser sollte nicht nur gut schmecken, sondern auch umweltschonend sein: Der WPD 200 ist die nachhaltige Alternative zu Gallonen und Flaschen.
Ihre Vorteile
Produkte
Einsatzmöglichkeiten
Ob im Büro oder im Hotel, ob während des Meetings, bei der Produktion oder im Wartezimmer: Ausreichendes Trinken steigert die Konzentration, die Produktivität und das Wohlbefinden.
Büro
Beeinflussen sie die Ökobilanz ihres Unternehmens nachhaltig und positiv, indem sie Plastikmüll vermeiden. Bieten sie ihren Mitarbeitenden eine ausreichende Versorgung mit gefiltertem frischem Trinkwasser für hohe Leistungsfähigkeit.
Industrie
Passend für Industriebetriebe, Produktionshallen oder Logistikzentren. Geniessen sie sauberes Trinkwasser in Lebensmittelqualität und sorgen sie für die optimale Trinkwasserversorgung am Arbeitsplatz für leistungsstarke Mitarbeitende.
Kommune und öffentliche Einrichtungen
Verkürzen sie die Wartezeit ihrer Besucher und bieten sie mit Wasserspendern von Kärcher ein natürlich schmeckendes Trinkwasser in optimaler, gefilterter Qualität direkt aus der Leitung. Damit beeinflussen sie zudem ihre Ökobilanz nachhaltig und positiv, indem sie Plastikmüll vermeiden.
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
Dank des patentierten Hygienesystems eignen sich unsere WPD 200 Advanced Wasserspender bestens für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen. Versorgen sie ihre Mitarbeitende, Pflegekräfte und Patienten mit frischem gefilterten Leitungswasser in Lebensmittelqualität. Das innovative Filtersystem hält Schadstoffe und Mikroorganismen zuverlässig zurück. Und die automatische thermische Desinfektion stellt sicher, dass der WPD 200 Advanced dauerhaft hygienisch einwandfrei bleibt.
Der WPD (Water Purified Dispenser).
Mit dem voll konfigurierbaren WPD definiert Kärcher den Wasserspender neu. Die Basic-Variante ist mit Tasten zum selbst Beschriften ausgestattet, die Advanced-Version mit multifunktionalem Farbdisplay.
Fordern sie eine unverbindliche Beratung bei uns an.
Für jeden Anspruch die richtige Lösung
Einfach anzuschliessen. Geringer Platzbedarf. Niedrige Betriebs- und Energiekosten. Keine Lagerhaltung, kein Leergut. Mit den Wasserspendern von Kärcher können Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einfache und kostengünstige Weise gesundes Wasser in exzellenter Qualität geniessen.Produkte entdecken
Videos
Frisches Wasser für mehr Lebensqualität und Produktivität.
Ohne Wasser läuft gar nichts
Wasser ist die Grundlage unseres Lebens und erfüllt eine Vielzahl verschiedener Funktionen im Körper. Das regelmässige Trinken von reinem Wasser fördert nachweislich die Gesundheit, Konzentration, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden.
Der menschliche Körper besteht zu ca. 60 % aus Wasser. Wasser bringt lebenswichtige Nährstoffe, Vitamine, Salze und Mineralstoffe zu unseren Zellen und transportiert Stoffwechselprodukte ab. Schon Flüssigkeitsverluste von 2 % setzen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit spürbar herab und können zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen.
Wissen, was der Körper braucht
Laut Weltgesundheitsorganisation benötigt jeder Mensch etwa zwei bis drei Liter Wasser pro Tag, um aktiv und leistungsfähig zu bleiben. Wer als Durstlöscher ständig auf andere Flüssigkeiten wie Säfte, Limonaden oder Kaffee zurückgreift, nimmt zu viel Säure, Zucker, Koffein und eine Vielzahl anderer Inhaltsstoffe zu sich. Reines Wasser dagegen ist kalorienfrei und fördert die Fettverbrennung. Und aus einem Kärcher Wasserspender schmeckt es einfach herrlich.
Drinkreminder für Computer und Laptop
Kennen sie bereits unseren Drinkreminder? Nein? Dann sollten sie ihn unbedingt kennenlernen! Der Drinkreminder erinnert sie regelmässig daran Wasser zu trinken, wobei sie ihn nach ihren aktuellen Bedürfnissen einstellen können. Laden sie hier unseren kostenlosen Drinkreminder für PC oder Mac herunter!
Kärcher Wasserspender – die nachhaltige Alternative.
Ihr bestehendes Trinkwasser wird durch die Kärcher Wasserspender zu Premium-Wasser veredelt. Des Weiteren – zu herkömmlichen Trinklösungen – werden der Energieaufwand wie auch der Personaleinsatz wesentlich gesenkt. Erfahren sie jetzt mehr dazu!
Swiss Watercooler Association
Wir sind Mitglied der Swiss Watercooler Association. Diese vertritt die Wasserspender-Industrie der Schweiz. Trinkwasser jeglicher Art ist bezüglich Hygiene und Lebensmittel-Unbedenklichkeit ein immer wiederkehrendes Thema in den Medien und steht ausserdem regelmässig auf der politischen Agenda. Darum setzt sich die SWA ein für strenge Normen im Bereich Hygiene und Sicherheit und deren Einhaltung durch ihre Mitglieder.
SWA-Mitglieder garantieren, das kostbare Gut "Wasser" überall in bester Qualität trinkbereit zugänglich zu machen. Sie fördern damit die allgemeine Trinkbereitschaft, sodass man dem bekanntlich notwendigen Tagesbedarf an mindestens anderthalb Litern gerecht werden kann.
Unsere Wasserspender stehen unter anderem bei
Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Ganz egal ob zuhause, im Büro, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Einzelhandel, in Schulen, Kantinen, der Industrie oder im öffentlichen Dienst – mit den Wasserspendern von Kärcher können Ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einfache und kostengünstige Weise gesundes Wasser in exzellenter Qualität geniessen. Der Wasserspender für Wasser, das schmeckt.
JUMBO
Migros Verteilbetrieb
Stadtspital Zürich
WKS KV Bildung
Zubehör für Wasserspender
Alles für frischen Trinkgenuss
Entdecken sie hier das Zubehör für die Kärcher Wasserspender. Vom passenden Reinigungsmittel bis zur Trickflasche finden sie alles – und können es direkt hier bestellen!
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Wasserspender können direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Wasserspender.
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