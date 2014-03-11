Ohne Wasser läuft gar nichts

Wasser ist die Grundlage unseres Lebens und erfüllt eine Vielzahl verschiedener Funktionen im Körper. Das regelmässige Trinken von reinem Wasser fördert nachweislich die Gesundheit, Konzentration, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden.

Der menschliche Körper besteht zu ca. 60 % aus Wasser. Wasser bringt lebenswichtige Nährstoffe, Vitamine, Salze und Mineralstoffe zu unseren Zellen und transportiert Stoffwechselprodukte ab. Schon Flüssigkeitsverluste von 2 % setzen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit spürbar herab und können zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen.

Wissen, was der Körper braucht

Laut Weltgesundheitsorganisation benötigt jeder Mensch etwa zwei bis drei Liter Wasser pro Tag, um aktiv und leistungsfähig zu bleiben. Wer als Durstlöscher ständig auf andere Flüssigkeiten wie Säfte, Limonaden oder Kaffee zurückgreift, nimmt zu viel Säure, Zucker, Koffein und eine Vielzahl anderer Inhaltsstoffe zu sich. Reines Wasser dagegen ist kalorienfrei und fördert die Fettverbrennung. Und aus einem Kärcher Wasserspender schmeckt es einfach herrlich.