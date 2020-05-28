Zubehör für Wasserspender – Alles für frischen Trinkgenuss
Mit unserem original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird Ihr Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Eigenschaften des WPD abgestimmt.
Produkte
01 ► Trinkflasche aladdin
0.6 Liter, Eastmen Tritan, spülmaschinenfest, Deckel zweiteilig
Preis pro Stück – CHF 15.00
02 ► Trinkflasche
0.5 Liter, Eastmen Tritan, spülmaschinenfest
Preis pro Stück – CHF 6.50
03 ► Trinkflasche
0.75 Liter, Eastmen Tritan, spülmaschinenfest
Preis pro Stück – CHF 8.00
04 ► FILL ME bottle
0.6 Liter, Borosilikatglas
Preis pro Stück – CHF 26.20
05 ► FILL ME bottle
1.0 Liter, Borosilikatglas
Preis pro Stück – CHF 32.70
06 ► FILL ME Filter
Preis pro Stück – CHF 13.85
07 ► Glaskrug
1.0 Liter, mit Deckel
Preis pro Stück – CHF 18.05
08 ► Bechersammler, Rocket
Silbergrau, Höhe 57 mm
Preis pro Stück – CHF 110.00
09 ► Becher
200 ml, PP, transparent, Karton à 3'000 Stk.
Preis pro VE – CHF 139.00
10 ► Bio Becher
200 ml, PLA, transparent, Karton à 3‘000 Stk.
Preis pro VE – CHF 210.00
11 ► Heissgetränkebecher
200 ml, weiss, Karton à 2'500 Stk.
Preis pro VE – CHF 249.00
12 ► Reinigungsmittel RM 735
20 ml, entkeimend & entkalkend
Preis pro Stück – CHF 6.50
13 ► Sprühflasche zum RM 735
0.5 Liter (ohne Inhalt)
Preis pro Stück – CHF 5.10
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Alle Preise in CHF zzgl. MwSt / Portofrei ab Bestellwert von CHF 50.00
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Wasserspender können direkt bei Kärcher erworben werden.
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