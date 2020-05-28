Zubehör für Wasserspender – Alles für frischen Trinkgenuss

Mit unserem original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird Ihr Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Eigenschaften des WPD abgestimmt.

Produkte

Trinkflasche Eastmen Tritan, 0.6 Liter

01 ► Trinkflasche aladdin

0.6 Liter, Eastmen Tritan, spülmaschinenfest, Deckel zweiteilig

Preis pro Stück – CHF 15.00

Trinkflasche Eastmen Tritan, 0.5 Liter

02 ► Trinkflasche

0.5 Liter, Eastmen Tritan, spülmaschinenfest

Preis pro Stück – CHF 6.50

Trinkflasche

03 ► Trinkflasche

0.75 Liter, Eastmen Tritan, spülmaschinenfest

Preis pro Stück – CHF 8.00

FILL ME bottle

04 ► FILL ME bottle

0.6 Liter, Borosilikatglas

Preis pro Stück – CHF 26.20

FILL ME bottle

05 ► FILL ME bottle

1.0 Liter, Borosilikatglas

Preis pro Stück – CHF 32.70

FILL ME Filter

06 ► FILL ME Filter

 

Preis pro Stück – CHF 13.85

Glaskrug

07 ► Glaskrug

1.0 Liter, mit Deckel

Preis pro Stück – CHF 18.05

Bechersammler

08 ► Bechersammler, Rocket

Silbergrau, Höhe 57 mm

Preis pro Stück – CHF 110.00

Becher

09 ► Becher

200 ml, PP, transparent, Karton à 3'000 Stk.

Preis pro VE – CHF 139.00

Bio Becher

10 ► Bio Becher

200 ml, PLA, transparent, Karton à 3‘000 Stk.

Preis pro VE – CHF 210.00

Heissgetränkebecher

11 ► Heissgetränkebecher

200 ml, weiss, Karton à 2'500 Stk.

Preis pro VE – CHF 249.00

Oberflächenreiniger

12 ► Reinigungsmittel RM 735

20 ml, entkeimend & entkalkend

Preis pro Stück – CHF 6.50

Sprühflasche zum RM 735

13 ► Sprühflasche zum RM 735

0.5 Liter (ohne Inhalt)

Preis pro Stück – CHF 5.10

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Alle Preise in CHF zzgl. MwSt / Portofrei ab Bestellwert von CHF 50.00

01 ► Trinkflasche aladdin, 0.6 Liter, Eastmen Tritan

02 ► Trinkflasche, 0.5 Liter, Eastmen Tritan

03 ► Trinkflasche, 0.75 Liter, Eastmen Tritan

04 ► FILL ME bottle, 0.6 Liter, Borosilikatglas

05 ► FILL ME bottle, 1.0 Liter, Borosilikatglas

06 ► FILL ME Filter

07 ► Glaskrug

08 ► Bechersammler, Rocket

09 ► Becher (VE = 3'000 Stück)

10 ► Bio Becher (VE = 3'000 Stück)

11 ► Heissgetränkebecher (VE = 2‘500 Stück)

12 ► Reinigungsmittel RM 735

13 ► Sprühflasche zum RM 735

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