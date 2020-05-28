Accessoires pour fontaines d'eau – Tout pour le plaisir de la boisson fraîche
Avec nos accessoires originaux Kärcher pour les fontaines d'eau WPD, votre plaisir de boire devient sans limite. Dans les carafes, les bouteilles et les gobelets, l'eau peut être versée de manière aussi attrayante que son goût le permet. Pour que cela reste ainsi, les désinfectants et les détergents de Kärcher sont spécialement adaptés aux propriétés du WPD.
Produits
01 ► Bouteille aladdin
0.6 litre, Eastmen Tritan, résistante au lave-vaisselle, couvercle en deux parties
Prix par pièce – CHF 15.00
02 ► Bouteille
0.5 litre, Eastmen Tritan, résistante au lave-vaisselle
Prix par pièce – CHF 6.50
03 ► Bouteille
0.75 litre, Eastmen Tritan, résistante au lave-vaisselle
Prix par pièce – CHF 8.00
04 ► Bouteille FILL ME
0.6 litre, borosilicate
Prix par pièce – CHF 26.20
05 ► Bouteille FILL ME
1.0 litre, borosilicate
Prix par pièce – CHF 32.70
06 ► FILL ME filtre
Prix par pièce – CHF 13.85
07 ► Cruche
1.0 litre, avec couvercle
Prix par pièce – CHF 18.05
08 ► Collecteur des gobelets, Rocket
Gris, hauteur 57 mm
Prix par pièce – CHF 110.00
09 ► Gobelets
200 ml, PS, transparent, carton à 3‘000 gobelets
Prix par lot – CHF 139.00
10 ► Gobelets bio
200 ml, PLA, transparent, carton à 3‘000 pcs.
Prix par lot – CHF 210.00
11 ► Gobelets pour boissons chaudes
200 ml, papier dur, blanc, carton de 2'500 gobelets
Prix par lot – CHF 249.00
12 ► Nettoyant de surface RM 735
20 ml, avec un effet désinfectant et détartrant
Prix par pièce – CHF 6.50
13 ► Flacon pulvérisateur pour RM 735
0.5 litre (sans contenu)
Prix par pièce – CHF 5.10
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Les fontaines d'eau Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
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