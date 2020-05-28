Accessoires pour fontaines d'eau – Tout pour le plaisir de la boisson fraîche

Avec nos accessoires originaux Kärcher pour les fontaines d'eau WPD, votre plaisir de boire devient sans limite. Dans les carafes, les bouteilles et les gobelets, l'eau peut être versée de manière aussi attrayante que son goût le permet. Pour que cela reste ainsi, les désinfectants et les détergents de Kärcher sont spécialement adaptés aux propriétés du WPD.

Produits

Bouteille Eastmen Tritan, 0.6 litre

01 ► Bouteille aladdin

0.6 litre, Eastmen Tritan, résistante au lave-vaisselle, couvercle en deux parties

Prix par pièce – CHF 15.00

Bouteille Eastmen Tritan, 0.5 litre

02 ► Bouteille

0.5 litre, Eastmen Tritan, résistante au lave-vaisselle

Prix par pièce – CHF 6.50

Bouteille

03 ► Bouteille

0.75 litre, Eastmen Tritan, résistante au lave-vaisselle

Prix par pièce – CHF 8.00

Bouteille FILL ME

04 ► Bouteille FILL ME

0.6 litre, borosilicate

Prix par pièce – CHF 26.20

Bouteille FILL ME

05 ► Bouteille FILL ME

1.0 litre, borosilicate

Prix par pièce – CHF 32.70

FILL ME filtre

06 ► FILL ME filtre

 

Prix par pièce – CHF 13.85

Cruche

07 ► Cruche

1.0 litre, avec couvercle

Prix par pièce – CHF 18.05

Collecteur des gobelets

08 ► Collecteur des gobelets, Rocket

Gris, hauteur 57 mm

Prix par pièce – CHF 110.00

Gobelet

09 ► Gobelets

200 ml, PS, transparent, carton à 3‘000 gobelets

Prix par lot – CHF 139.00

Gobelets bio

10 ► Gobelets bio

200 ml, PLA, transparent, carton à 3‘000 pcs.

Prix par lot – CHF 210.00

Gobelet pour boissons chaudes

11 ► Gobelets pour boissons chaudes

200 ml, papier dur, blanc, carton de 2'500 gobelets

Prix par lot – CHF 249.00

Détergent pour surfaces

12 ► Nettoyant de surface RM 735

20 ml, avec un effet désinfectant et détartrant

Prix par pièce – CHF 6.50

Flacon pulvérisateur pour RM 735

13 ► Flacon pulvérisateur pour RM 735

0.5 litre (sans contenu)

Prix par pièce – CHF 5.10

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01 ► Bouteille aladdin, 0.6 litre, Eastmen Tritan

02 ► Bouteille, 0.5 litre, Eastmen Tritan

03 ► Bouteille, 0.75 litre, Eastmen Tritan

04 ► Bouteille FILL ME, 0.6 litre, borosilicate

05► Bouteille FILL ME, 1.0 litre, borosilicate

06 ► FILL ME filtre

07 ► Cruche

08 ► Collecteur des gobelets, Rocket

09 ► Gobelets (lot = 3‘000 pièces)

10 ► Gobelets bio (lot = 3‘000 pièces)

11 ► Gobelets pour boissons chaudes (lot = 2‘500 pièces)

12 ► Nettoyant de surface RM 735

13 ► Flacon pulvérisateur pour RM 735

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