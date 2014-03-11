TECHNIQUE À DESTINATION DES COMMUNES
Nos engins de voirie font preuve d’excellence partout et à tout moment : sur de grandes surfaces comme dans les endroits difficiles. Sur la route, dans les allées, sur les parkings, dans les espaces verts et au sein des complexes sportifs. Du nettoyage de printemps jusqu’au service hivernal en passant par l’entretien estival des espaces verts et par la saison de ramassage des feuilles mortes. Chacun de ces engins de voirie peut s’associer à diverses possibilités de montage d’accessoires afin de constituer une solution optimale en termes de performances, de facilité d’utilisation et de rentabilité au regard de l’usage respectif. Embarquez et misez sur la technologie d’avenir des engins de voirie.
Le bon véhicule municipal pour chaque application
Sélectionnez ici le groupe de produits souhaité:
Balayeuses de voirie
Pour une utilisation professionnelle dans de grands parkings, des parcs d'expositions ou encore des zones industrielles, les balayeuses de voirie Kärcher garantissent d'excellents résultats de nettoyage.
Véhicules porte-outils
Les porte-outils Kärcher conviennent à de nombreuses utilisations tout au long de l'année. Ils convainquent également par leurs résultats de nettoyage impeccables, leur robustesse et les zones pratiquement illimitées sur lesquelles elles peuvent être utilisées.
Événements
Des fonctions bien conçues – parfaitement adaptées à vos besoins
La zone de travail des véhicules municipaux de Kärcher et Holder peut être équipée de manière fonctionnelle et confortable de nombreux outils polyvalents. Les options telles que la caméra de recul, la radio avec lecteur CD, le MP3, le Bluetooth et le système mains libres, le siège confort et le rétroviseur chauffant contribuent également à la sécurité et au confort du conducteur. Le système coordonné du matériel d’entretien de voirie, propre aux véhicules porte-outils, outils et accessoires, offre un degré supérieur de fonctionnalité et de performance. La grande disponibilité des pièces de rechange dont les courts délais de livraison sont garantis et un approvisionnement plus long assurent la capacité d'utilisation et la rentabilité à long terme.Demandez un conseil maintenant
Un équipement pratique et confortable
Notre matériel d’entretien de voirie: du support des boissons à la pochette pour documents, du siège confort pneumatique à la radio avec lecteur CD, grâce à des équipements pratiques et sophistiqués, le travail du conducteur reste particulièrement agréable.
Configurée pour répondre à vos besoins
Des équipements optionnels, tels que le tuyau d'aspiration manuel, le système de recyclage de l'eau, la traction et le système hydraulique élargissent les possibilités de mise en place et accroissent la valeur d'utilisation.
Votre flexibilité grâce aux innombrables accessoires
Kärcher Municipal propose l'accessoire adapté à chaque tâche: rouleaux de balayage avant, systèmes de brosses avec et sans brosses latérales et système d'aspiration pour le nettoyage extérieur. Barres de coupe, brosses de désherbage et bras d'arrosage hydraulique pour l'entretien des espaces verts. Fraises à neige, pelles chasse-neige et épandeurs remorqués pour le service hivernal. Nettoyeurs haute pression et laveuses pour le nettoyage humide.
Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter
Seules les pièces de rechange d’origine Kärcher sont garantes de la qualité Kärcher. Cela vaut pour les brosses latérales, mais également pour le fluide hydraulique et le liquide moteur ainsi que pour toutes les pièces d'usure, les pièces de remplacement, les lubrifiants et les consommables pour les véhicules municipaux. Rien ne vaut les pièces d'origine.
Vos assistants au téléphone
Amabilité. Compétence. Résolution des problèmes. Les collaborateurs Kärcher pour le domaine du matériel d’entretien de voirie connaissent tous les appareils, les composants des accessoires et les détergents du bout des doigts. Ils sauront vous prodiguer, au téléphone, les conseils nécessaires.
Maintenir la performance et la valeur
Des performances toujours optimales: avec nos contrats de service pour les véhicules municipaux, vos appareils Kärcher et Holder restent prêts à l'emploi, grâce à des contrôles et des opérations de maintenance réguliers ou des packs service complets.
Un condensé de puissance en action – vidéos d'application
À propos de nous
Nous sommes des spécialistes du technique à destination des communes. En tant qu’entité spécialisée dans le matériel d’entretien de voirie au sein du groupe, Kärcher Municipal GmbH s’adresse aux communes, aux paysagistes et aux entreprises d’aménagement des espaces verts ainsi qu’aux prestataires de services.
Kärcher Municipal est votre partenaire système professionnel dédié aux solutions d’entretien et de maintien de la valeur pour les collectivités. Nos solutions orientées clients font la différence.
Le centre de compétences de l’entreprise à Reutlingen réunit, outre la production, toutes les fonctions centrales essentielles telles que Développement, Achat, Gestion des produits, Service après-vente, Ventes, Marketing et Administration. Le développement des systèmes de balayage relève du domaine de compétence du site de Schwaikheim près de Winnenden. L’ambition de Kärcher Municipal GmbH est de proposer à nos clients un pack sérénité tout compris.
Nous proposons : une technique satisfaisant à toutes les exigences. Une gamme exhaustive et diversifiée de balayeuses de voirie ainsi que de véhicules porte-outils multifonctionnels destinés au nettoyage et à l’entretien des espaces extérieurs communaux.
Avec leur forte puissance de 26 à 102 ch, nos balayeuses de voirie conviennent pour toutes les utilisations allant de l’entretien des espaces verts au service de voirie, du déneigement à l’arrosage. Le volume de balayage va de 1 mètre cube pour les machines compactes à 6 mètres cubes pour la balayeuse hautes performances Kärcher Floor Care. Cabines conducteur confortables, sièges ergonomiques et colonnes de direction réglables : pour des cycles de travail prolongés, sans se fatiguer.
Les véhicules porte-outils multifonctions sont conçus pour être utilisés toute l’année dans les conditions les plus difficiles. Ces véhicules multifonctions couvrent tous les besoins tels que le service hivernal, le balayage et le nettoyage, la tonte et l’entretien ainsi que le désherbage communal de même que de nombreuses applications spéciales. L’alliance idéale de la polyvalence, de la maniabilité et du confort d’utilisation est garante d’excellents résultats et de rentabilité des interventions.
Des nouvelles de nos puissants matériels communaux
Sur la route avec Kärcher Municipal: découvrez toutes les nouvelles dans le domaine du matériel d'entretien de voirie.
