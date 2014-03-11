À propos de nous

Nous sommes des spécialistes du technique à destination des communes. En tant qu’entité spécialisée dans le matériel d’entretien de voirie au sein du groupe, Kärcher Municipal GmbH s’adresse aux communes, aux paysagistes et aux entreprises d’aménagement des espaces verts ainsi qu’aux prestataires de services.

Kärcher Municipal est votre partenaire système professionnel dédié aux solutions d’entretien et de maintien de la valeur pour les collectivités. Nos solutions orientées clients font la différence.

Le centre de compétences de l’entreprise à Reutlingen réunit, outre la production, toutes les fonctions centrales essentielles telles que Développement, Achat, Gestion des produits, Service après-vente, Ventes, Marketing et Administration. Le développement des systèmes de balayage relève du domaine de compétence du site de Schwaikheim près de Winnenden. L’ambition de Kärcher Municipal GmbH est de proposer à nos clients un pack sérénité tout compris.

Nous proposons : une technique satisfaisant à toutes les exigences. Une gamme exhaustive et diversifiée de balayeuses de voirie ainsi que de véhicules porte-outils multifonctionnels destinés au nettoyage et à l’entretien des espaces extérieurs communaux.

Avec leur forte puissance de 26 à 102 ch, nos balayeuses de voirie conviennent pour toutes les utilisations allant de l’entretien des espaces verts au service de voirie, du déneigement à l’arrosage. Le volume de balayage va de 1 mètre cube pour les machines compactes à 6 mètres cubes pour la balayeuse hautes performances Kärcher Floor Care. Cabines conducteur confortables, sièges ergonomiques et colonnes de direction réglables : pour des cycles de travail prolongés, sans se fatiguer.

Les véhicules porte-outils multifonctions sont conçus pour être utilisés toute l’année dans les conditions les plus difficiles. Ces véhicules multifonctions couvrent tous les besoins tels que le service hivernal, le balayage et le nettoyage, la tonte et l’entretien ainsi que le désherbage communal de même que de nombreuses applications spéciales. L’alliance idéale de la polyvalence, de la maniabilité et du confort d’utilisation est garante d’excellents résultats et de rentabilité des interventions.