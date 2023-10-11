Des solutions pour tous les secteurs
Qu’il s’agisse d’une municipalité ou d’une grande ville, de prestataires de services ou de l’industrie, d’aéroports ou de vignobles – nos compétences répondent à vos exigences. Laissez-vous convaincre par nos solutions sur mesure adaptées à votre domaine d’activité.
Villes et communes
Les engins de voirie de Kärcher Municipal sont conçus pour être utilisés toute l’année : notre gamme de véhicules puissants et polyvalents d’une puissance de 26 ch à 156 ch (18,9 – 115 kW) et notre vaste offre d’accessoires garantissent une souplesse d’utilisation optimale dans les activités principales que sont le service hivernal, le balayage et nettoyage, l’entretien des espaces verts et le désherbage.
La direction articulée distinctive et les dimensions compactes permettent des rayons de braquage extrêmement petits et la capacité d’accéder aux voies piétonnes et aux garages souterrains. Les conducteurs apprécient le confort de commande, de travail et d’assise – suivant les modèles, une cabine moderne à 2 places est également disponible. Grâce à la mise en œuvre de concepts d’utilisation intuitifs, la prise en main se fait rapidement, et les temps de changement d’équipement et de maintenance sont écourtés.
En plus de l’achat, nous proposons aux communes de nombreuses formules de location et de financement attractives afin de couvrir leurs besoins avec plus de flexibilité. À cela s’ajoute l’offre de services probablement la plus efficace du marché : en effet, un réseau étendu de partenaires de distribution et de service, un approvisionnement rapide en pièces de rechange ainsi qu’un service après-vente présent dans le monde entier assurent une grande disponibilité des engins.
Lieux d’utilisation
Voies piétonnes, ruelles, rues, places, parcs publics, espaces verts, terrains de sport, zones résidentielles, arrêts de bus, infrastructures publiques, pistes cyclables, cimetières, pistes de ski de fond, chemins de randonnée pédestre (hivernale)
Grandes villes
Tout est plus grand, tout est légèrement différent – le secteur communal des métropoles est exigeant pour les constructeurs d’engins. L’expansion géographique, la forte densité des infrastructures ainsi que le cadre réglementaire et économique déterminent un profil d’exigences auxquelles très peu de fournisseurs peuvent répondre. Kärcher Municipal en est capable – actuellement par exemple à Francfort, Paris, Copenhague, Istanbul, Moscou et Ottawa.
À cela s’ajoute l’offre de services probablement la plus efficace du marché : en effet, un réseau étendu de partenaires de distribution et de service, un approvisionnement rapide en pièces de rechange ainsi qu’un service après-vente présent dans le monde entier assurent une grande disponibilité des engins.
La technique à destination des communes de Kärcher Municipal est également très convaincant en termes de rapport coût-efficacité : grâce à la véritable multifonctionnalité, les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien sont nettement réduits par rapport à l’exploitation de véhicules mono-fonction.
Lieux d’utilisation
Voies piétonnes, ruelles, rues, places, espaces verts, terrains de sport, parcs publics, zones résidentielles, arrêts de bus, infrastructures publiques, pistes cyclables et cimetières
Prestataires de services et industrie
Que ce soit dans les zones résidentielles, les parcs industriels, les établissements scolaires ou médicaux : les tâches de nettoyage et d’entretien dans le cadre de la gestion opérationnelle (Facility Management) sont tout aussi variées que dans le domaine public. Et elles posent des exigences tout aussi élevées quant au parc de véhicules. Les engins de voirie Kärcher Municipal sont idéalement adaptés à ces situations : notre gamme très diversifiée de véhicules et d’accessoires garantit une souplesse d’utilisation optimale dans les activités principales que sont le service hivernal, l’entretien des espaces verts, le balayage et nettoyage et le désherbage.
En plus de l’achat, nous proposons de nombreuses formules de location et de leasing attractives afin de couvrir vos besoins avec plus de flexibilité. À cela s’ajoute l’offre de services probablement la plus efficace du marché : en effet, un réseau étendu de partenaires de distribution et de service, un approvisionnement rapide en pièces de rechange ainsi qu’un service après-vente présent dans le monde entier assurent une grande disponibilité des engins.
Au bout du compte, que ce soit en termes de Facility Management ou dans l’industrie, tout fait pencher la balance en faveur des engins de Kärcher – et si vous considériez la question ?
Lieux d’utilisation
Parkings, parkings aériens à étages ou garages souterrains, voiries, voies piétonnes et pistes cyclables tout comme les places et les espaces engazonnés des sites d’entreprise, des zones résidentielles, des jardins d’enfants, des écoles, des universités, des établissements médicaux et centres commerciaux
Aéroports
Nos engins robustes sont déjà en œuvre avec succès dans de nombreux aéroports internationaux en déployant des techniques de service hivernal et estival éprouvées. Ils permettent de nettoyer le tarmac et les voies de roulage, d’absorber l’huile et d’autres fluides, de tondre des espaces verts et de désherber. Particulièrement en hiver, ils rendent de précieux services fiables lors du déneigement des aires de stationnement et des voies d’accès aux avions et assurent de nombreux travaux de balayage et d’épandage.
Pour ce faire, compte tenu des 3 points de montage d’équipements, un seul véhicule suffit pour toutes les applications. Un concept de véhicule de qualité qui se caractérise notamment par une remarquable facilité d’utilisation et une grande facilité d’entretien, ainsi que notre disponibilité de services dans le monde entier et un approvisionnement rapide en pièces de rechange garantissent une grande disponibilité des véhicules – 365 jours par an.
En tant que constructeur allemand haut de gamme, nous satisfaisons aux exigences élevées spécifiques à la branche en termes de sécurité, d’environnement et de qualité en utilisant des composants et des matériaux de haute qualité, des processus de production certifiés, une technologie de moteur ultramoderne et un concept de sécurité étendu.
Et lorsqu’il s’agit de satisfaire à des souhaits particuliers, notre devise est « Rien n’est impossible ».
Lieux d’utilisation
Tarmacs, aires de stationnement, voies d’accès, voies piétonnes, parkings, espaces verts
Viticulture et arboriculture
Si l’on demande aux agriculteurs en arboriculture ou en viticulture à quoi devrait ressembler le tracteur idéal devant satisfaire à la diversité des tâches d’entretien et de maintenance de leurs installations et plantations, on obtient toujours des réponses similaires : il doit être maniable, étroit et compact. Puissant mais tout en ménageant le sol. Il doit avoir de bonnes aptitudes au franchissement de déclivités, et être sûr et facile à manipuler dans toutes les situations. Hautes performances hydrauliques, interfaces normalisées et changement rapide d’équipements sont également des critères demandés, en complément des attentes classiques de robustesse, rentabilité et longévité.
Les modèles de véhicules à direction articulée Holder de 65 à 129 ch réunissent toutes ces caractéristiques. Avec leurs dimensions compactes, leur exceptionnelle maniabilité et un vitrage panoramique sur 360°, ils facilitent le travail dans les vignobles et les vergers, en particulier dans les lignes étroites et les tournières et garantissent des résultats de travail précis et efficaces. Le faible poids propre et les 4 grandes roues de même taille ménagent le sol. Certains de nos tracteurs à direction articulée peuvent aussi gravir sans problème des pentes jusqu’à 45° grâce à des moteurs puissants et à la transmission intégrale – et ce, avec un confort de conduite, de commande et de cabine exemplaire ainsi qu’une sécurité élevée.
Lieux d’utilisation
Vignes, vignobles et vergers : pommiers, petits fruits, cerisiers et autres cultures spéciales.
Entretien des parkings
En choisissant les engins de voirie de Kärcher Municipal, les exploitants de parkings fermés optent pour la solution idéale pour le nettoyage de leurs parkings et garages souterrains. Les largeurs d’engin à partir de moins de 1,10 mètre et une hauteur d’engin à partir de moins de 2 mètres garantissent une aptitude à l’emploi illimitée même dans les conditions les plus difficiles. Le poids est également un atout majeur, car pour ces modèles, accessoires inclus, le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à la valeur maximale réglementaire pour les trottoirs et voies piétonnes (3,5 t).
La direction articulée distinctive et les combinaisons balayeuse-aspirateur parfaitement adaptées rendent le balayage des places de parking étroites et des voies d’accès tout aussi efficace que le nettoyage des niveaux de parking de grandes surfaces. Grâce à leur entraînement hydrostatique et leurs 4 roues de même taille, ces engins s’avèrent très convaincants pour le franchissement de déclivités même dans les sorties de garages souterrains. De plus, les engins de voirie de Kärcher Municipal sont également des partenaires très efficaces en période hivernale, à l’intérieur comme à l’extérieur du parking. La précision du travail réalisé réduit au minimum les retouches manuelles.
Lieux d’utilisation
Parkings aériens à étages ou souterrains, places de stationnement, voiries, voies piétonnes
Base militaire
Lors du nettoyage des casernes et de l’entretien des surfaces utilisées par l’armée, les exploitants sont largement livrés à eux-mêmes pour des raisons de sécurité. Les exigences en matière d’équipement technique sont par conséquent particulièrement élevées : fiabilité et polyvalence sont des qualités primordiales dans les casernes. Nos balayeuses et véhicules systèmes multifonctionnels et puissants cochent toutes les cases : en tant que véritables engins polyvalents, ils permettent d’accomplir de nombreuses tâches comme le déneigement, la tonte, le balayage des emplacements ou encore le ramassage des feuilles mortes, mais ils peuvent par ailleurs également transporter du matériel jusqu’à une vitesse maximale de 60 km/h.
Les conducteurs apprécient le concept d’utilisation intuitif particulièrement étudié, le grand confort de travail et d’assise – selon les modèles, une cabine moderne à 2 places approuvée pour le travail est également disponible, ainsi qu’avec un accès facile au service pour l’entretien et la maintenance.
À cela s’ajoute l’offre de services probablement la plus efficace du marché : en effet, un réseau étendu de partenaires de distribution et de service, un approvisionnement rapide en pièces de rechange ainsi qu’un service après-vente présent dans le monde entier assurent une grande disponibilité des engins.
Lieux d’utilisation
Bâtiments administratifs, terrains de casernes, parcs, camps de manœuvres et aéroports
Conseil, service et vente
Le matériel d’entretien de voirie est uniquement disponible en vente directe chez Kärcher.
Contactez-nous: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur le matériel d’entretien de voirie.
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