Des solutions pour tous les secteurs

Villes et communes

Les engins de voirie de Kärcher Municipal sont conçus pour être utilisés toute l’année : notre gamme de véhicules puissants et polyvalents d’une puissance de 26 ch à 156 ch (18,9 – 115 kW) et notre vaste offre d’accessoires garantissent une souplesse d’utilisation optimale dans les activités principales que sont le service hivernal, le balayage et nettoyage, l’entretien des espaces verts et le désherbage.

La direction articulée distinctive et les dimensions compactes permettent des rayons de braquage extrêmement petits et la capacité d’accéder aux voies piétonnes et aux garages souterrains. Les conducteurs apprécient le confort de commande, de travail et d’assise – suivant les modèles, une cabine moderne à 2 places est également disponible. Grâce à la mise en œuvre de concepts d’utilisation intuitifs, la prise en main se fait rapidement, et les temps de changement d’équipement et de maintenance sont écourtés.

En plus de l’achat, nous proposons aux communes de nombreuses formules de location et de financement attractives afin de couvrir leurs besoins avec plus de flexibilité. À cela s’ajoute l’offre de services probablement la plus efficace du marché : en effet, un réseau étendu de partenaires de distribution et de service, un approvisionnement rapide en pièces de rechange ainsi qu’un service après-vente présent dans le monde entier assurent une grande disponibilité des engins.

Lieux d’utilisation

Voies piétonnes, ruelles, rues, places, parcs publics, espaces verts, terrains de sport, zones résidentielles, arrêts de bus, infrastructures publiques, pistes cyclables, cimetières, pistes de ski de fond, chemins de randonnée pédestre (hivernale)