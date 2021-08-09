Solutions pour les applications communales

Le désherbage avec les véhicules de voirie de Kärcher Municipal

En raison des conditions légales, le désherbage sans produits chimiques est devenu ces dernières années l'activité principale de nombreuses municipalités et prestataires de services.

Les aires de stationnement, les cimetières, les places publiques et les arrêts de bus, mais également les aires de battage, les terrains de sport et les courts de tennis ainsi que les zones portuaires ou les rives de divers cours d'eau et lacs doivent être exempts de mauvaises herbes.

La méthode de désherbage à l'eau chaude permet d'éliminer les mauvaises herbes indésirables de manière ciblée et sans produits chimiques, tout en respectant l'environnement. L'équipement communal de lutte contre les mauvaises herbes permet une utilisation même dans des endroits très éloignés tels que les trottoirs, les parcs ou les centres-villes, grâce à une construction compacte et à l'indépendance d'une alimentation externe en eau ou en électricité. Les mauvaises herbes sont combattues de manière ciblée avec de l'eau chaude à 98 °C – à l’aide d’un outil porté mécanique ou manuellement au moyen de la lance à main.

Une autre méthode est le désherbage mécanique. Montée sur le troisième bras de la balayeuse de voirie, une brosse de désherbage permet d'éliminer efficacement les mauvaises herbes au bord des routes – au besoin, grâce à la glissière, même sur toute la largeur de la machine, par exemple sur les trottoirs et les pistes cyclables ou au niveau des accès aux lotissements et aux parcs. Ainsi, le système à trois balais vous offre plusieurs applications sans supplément de prix. Par rapport à la méthode à l'eau chaude, la variante avec balai permet certes de gagner un peu de temps, mais l'élimination des mauvaises herbes n'est que superficielle et doit être répétée plus souvent.

Autres possibilités d'application avec l'équipement communal: