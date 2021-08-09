Solutions pour les applications communales
Que ce soit sur les routes, les chemins ou les prairies, dans les zones piétonnes, les stades ou les parcs, en ligne ou en rangées : les véhicules systèmes de Kärcher Municipal sont conçus pour un usage professionnel dans les conditions les plus difficiles et maîtrisent un large éventail d’applications au plus haut niveau.
Service hivernal
La gamme intégrale contre le verglas et la neige – nos véhicules de service hivernal robustes, fiables et puissants avec jusqu’à 129 ch (95 kW) dégagent la voie.
Entretien des espaces verts
Un entretien écologique polyvalent, flexible et respectueux des sols ? Les engins de voirie Kärcher Municipal multifonctionnels assurent la tonte et l’entretien au plus haut niveau.
Balayage et nettoyage
Meilleurs résultats de balayage et de nettoyage avec la plus grande flexibilité possible – les pros du nettoyage de Kärcher Municipal convainquent sur le terrain par leur efficacité et leur maniabilité.
Viticulture et arboriculture
Combinant idéalement maniabilité, préservation du sol et transmission intégrale permanente, les véhicules systèmes à direction articulée de 65 et 129 ch permettent un travail extrêmement efficace et ce, avec un confort maximal et une sécurité accrue.
Désherbage
Un entretien écologique polyvalent, flexible et respectueux des sols? Les engins de voirie multifonctionnels Kärcher Municipal assurent la tonte et l'entretien au plus haut niveau.
Applications spéciales
Du fraisage de l’asphalte au désherbage – la vaste gamme d’engins et d’accessoires garantit de disposer de la solution adaptée à chaque tâche.
Service hivernal
La gamme intégrale contre le verglas et la neige – nos véhicules de service hivernal robustes, fiables et puissants avec jusqu’à 129 ch (95 kW) dégagent la voie.
Les engins de voirie Kärcher Municipal sont indispensables en hiver
Qu’il s’agisse de fraiser, de déblayer ou de balayer la neige, d’épandre du sable, des gravillons ou de la saumure, vous pouvez compter sur nos véhicules porte-outils robustes, compacts et maniables par tous les temps. Grâce à la transmission intégrale permanente et aux 4 roues de taille égale, la traction est excellente, même en conditions hivernales. La régulation à limitation de charge intelligente est particulièrement efficace avec les fraises à neige : elle permet une adaptation automatique de la vitesse de déplacement à la puissance absorbée par l’accessoire frontal.
Les cabines confortables sont équipées d’une isolation thermique optimale, de puissants chauffages et d’équipements hivernaux tels que des sièges chauffants, la climatisation ou un pare-brise et des rétroviseurs extérieurs chauffants, afin que le conducteur puisse également donner le meilleur de lui-même par des températures négatives.
De nombreuses applications en service hivernal:
- Déneigement
- Soufflage de la neige
- Balayage de la neige
- Chargement de la neige
- Épandage (avec épandeur porté, à caisse ou à trémie)
- Épandage de saumure
- Dégivrage
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Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur le matériel d’entretien de voirie.Demandez un conseil maintenant
Entretien des espaces verts
Un entretien écologique polyvalent, flexible et respectueux des sols ? Les engins de voirie Kärcher Municipal multifonctionnels assurent la tonte et l’entretien au plus haut niveau.
Feu vert pour un entretien efficace
Il y a de grandes surfaces, une pente, c’est étroit ? Peu importe : un véhicule de voirie Kärcher Municipal est parfait pour l’entretien et la régénération des pelouses ainsi que pour l’entretien des haies et des talus. La souplesse des possibilités de montage et de raccordement d’accessoires, son franchissement de déclivités et sa maniabilité ainsi que le rendement surfacique élevé ouvrent des possibilités d’application pratiquement illimitées en tant que véhicule de tonte et pour l’entretien des espaces verts.
Quatre roues de taille égale assurent la meilleure traction pour la meilleure préservation du sol possible, tandis que le rayon de braquage minimal et la stabilité directionnelle facilitent le travail avec les modèles à direction articulée. Les espaces verts de toutes sortes peuvent ainsi être traités rapidement, efficacement et avec une qualité optimale, même dans les zones difficiles d’accès. En même temps, les véhicules porte-outils multifonctionnels garantissent un enlèvement rapide et facile des déchets de coupe, assurant ainsi une chaîne d’élimination sans faille.
Grâce à la climatisation et au poste de travail confortable et spacieux, le conducteur garde la tête froide même par des températures estivales.
Des applications multiples dans l’entretien des espaces verts
- Tonte (avec des tondeuses à gazon rotatives, pour grandes surfaces, hélicoïdales ou à rampes latérales)
- Tonte et aspiration
- Paillage
- Taillage des haies
- Irrigation et arrosage
- Nettoyage du gazon artificiel
Balayage et nettoyage
Meilleurs résultats de balayage et de nettoyage avec la plus grande flexibilité possible – les pros du nettoyage de Kärcher Municipal convainquent sur le terrain par leur efficacité et leur maniabilité.
Nos véhicules de nettoyage balaient, aspirent et lavent sur n’importe quel terrain
La maniabilité, la facilité d’utilisation et la parfaite visibilité panoramique de nos balayeuses de voirie créent les meilleures conditions pour un travail efficace et confortable. Pour le nettoyage des aires de stationnement et des grandes surfaces, Kärcher Municipal propose différentes balayeuses qui perfectionnent le résultat du travail grâce à leur grande puissance d’aspiration et à des possibilités d’équipement supplémentaires, telles que la vidange en hauteur, la grande capacité, la lance haute pression, le bras d’arrosage et la combinaison tondeuse-aspiration.
Qu’il s’agisse de balayer les feuilles, de laver les saletés ou de nettoyer à haute pression : avec nos véhicules de nettoyage, vous pouvez être sûr de la qualité haut de gamme et des résultats optimaux.
Une large gamme d’applications de nettoyage
- Balayage et aspiration
- Balayage libre
- Enlèvement des feuilles
- Rinçage
- Nettoyage haute pression
- Désherbage
Viticulture et arboriculture
Combinant idéalement maniabilité, préservation du sol et transmission intégrale permanente, les véhicules systèmes à direction articulée de 65 et 129 ch permettent un travail extrêmement efficace et ce, avec un confort maximal et une sécurité accrue.
Parfait pour les applications frontales
Le concept de véhicule avec cabine avancée est parfait pour les applications frontales dans la viticulture et l’arboriculture.
Ses atouts :
- Excellente visibilité sur l’accessoire frontal pour un travail précis et détendu
- Emplacement de montage supplémentaire à l’arrière au-dessus du moteur pour des cuves jusqu’à 1000 litres de volume
- Puissance hydraulique très élevée jusqu’à 120 l/min, conduite sans à-coup, chargement d’accessoires extrême
De multiples applications dans la viticulture et la fruiticulture :
- Vignobles
- Vignobles et vergers
- Culture de pommes
- Petits fruits-baies
- Cultures de cerises et autres cultures spéciales
Lutte contre les mauvaises herbes
Les puissants véhicules de voirie de Kärcher Municipal offrent une grande diversité d'applications pour éliminer les mauvaises herbes de manière durable et efficace.
Le désherbage avec les véhicules de voirie de Kärcher Municipal
En raison des conditions légales, le désherbage sans produits chimiques est devenu ces dernières années l'activité principale de nombreuses municipalités et prestataires de services.
Les aires de stationnement, les cimetières, les places publiques et les arrêts de bus, mais également les aires de battage, les terrains de sport et les courts de tennis ainsi que les zones portuaires ou les rives de divers cours d'eau et lacs doivent être exempts de mauvaises herbes.
La méthode de désherbage à l'eau chaude permet d'éliminer les mauvaises herbes indésirables de manière ciblée et sans produits chimiques, tout en respectant l'environnement. L'équipement communal de lutte contre les mauvaises herbes permet une utilisation même dans des endroits très éloignés tels que les trottoirs, les parcs ou les centres-villes, grâce à une construction compacte et à l'indépendance d'une alimentation externe en eau ou en électricité. Les mauvaises herbes sont combattues de manière ciblée avec de l'eau chaude à 98 °C – à l’aide d’un outil porté mécanique ou manuellement au moyen de la lance à main.
Une autre méthode est le désherbage mécanique. Montée sur le troisième bras de la balayeuse de voirie, une brosse de désherbage permet d'éliminer efficacement les mauvaises herbes au bord des routes – au besoin, grâce à la glissière, même sur toute la largeur de la machine, par exemple sur les trottoirs et les pistes cyclables ou au niveau des accès aux lotissements et aux parcs. Ainsi, le système à trois balais vous offre plusieurs applications sans supplément de prix. Par rapport à la méthode à l'eau chaude, la variante avec balai permet certes de gagner un peu de temps, mais l'élimination des mauvaises herbes n'est que superficielle et doit être répétée plus souvent.
Autres possibilités d'application avec l'équipement communal:
- Nettoyage haute pression à l'eau froide ou chaude
- Irrigation des parterres de fleurs, des arbustes et des arbres dans les espaces verts
- Élimination des résidus de chewing-gum sur toutes les surfaces dures du sol
Votre utilisation spéciale est notre domaine de compétence
Du fraisage de l'asphalte à la technique bidirectionnelle – la vaste gamme de véhicules et d'accessoires garantit la bonne solution pour chaque tâche.
L'ordinaire ne vous suffit pas?
Quelles que soient vos exigences: chez Kärcher Municipal vous trouverez la solution adaptée. Grâce à notre large gamme de véhicules systèmes et à l'offre diversifiée de nos partenaires d'accessoires, nous avons une réponse à pratiquement toutes les tâches. Comme nous ne fabriquons que sur commande, nous pouvons déjà vous proposer des centaines de possibilités de configuration de série. Et si vous ne trouvez pas le bon produit, notre équipe d'ingénieurs expérimentés se chargera d'un développement spécial sur mesure.
L'étendue de notre gamme unique de solutions spéciales:
- Fraisage de l'asphalte
- Nettoyage des délinéateurs et des panneaux de signalisation
- Chenille
- Décontamination des élevages de poulets
- Engin de levage
- Technique bidirectionnelle
- Nettoyage des bouches d’égout
- Nettoyage et entretien des parcs solaires
- Camions à benne basculante
- Conteneurs de collecte des déchets
- Broyeur de souches d'arbres
- Broyeur forestier
- Nettoyage des tunnels
- Grue de chargement
- Marquage routier
Conseil, service et vente
Le matériel d’entretien de voirie est uniquement disponible en vente directe chez Kärcher.
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