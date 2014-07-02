BALAYEUSES DE VOIRIE
Les balayeuses de voirie: pour une utilisation professionnelle dans de grands parkings, des parcs d'expositions ou encore des zones industrielles. En plus, les balayeuses municipales Kärcher garantissent d'excellents résultats de nettoyage.
Découvrez nos Balayeuses de voirie.
Balayeuse aspirante entièrement électrique MC 250 e!ectric
Avec la MC 250 e!ectric, la propreté des rues est assurée plus silencieusement et plus efficacement que jamais.
Balayeuse de voirie MC 250
Équipée de ce qui se fait de mieux : notre balayeuse écologique MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures ainsi que par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.
Balayeuse de voirie MC 150
Compacte, puissante, intégralement suspendue sur ressorts : la MC 150 est une balayeuse polyvalente confortable et économique dotée d'une cabine à deux places et d'une transmission intégrale de la catégorie des 3,5 t.
Balayeuse de voirie MC 80
La balayeuse MC 80 de la gamme compacte s'illustre par son fonctionnement écologique, par sa cabine de 1,45 m³, la plus spacieuse de sa catégorie, et par son pilotage intuitif.
Caractéristiques.
Quel que soit l'endroit où les véhicules porte-outils de voirie Kärcher et Holder sont utilisés, un professionnalisme absolu est requis. Des décennies d'expérience intensive dans le domaine du nettoyage extérieur nous permettent d'être votre partenaire technologique sur un pied d'égalité.
Notamment parce que c'est la coopération avec les professionnels du secteur qui permet de mettre au point les solutions les meilleures. Pour les véhicules porte-outils et les accessoires qui sont précisément adaptés aux exigences respectives: puissants, faciles à utiliser, robustes, durables et économiques.
Le niveau ultime du balayage.
DES MACHINES POUR TOUS LES BESOINS
Fournisseur complet dans le domaine des équipements de balayage, nous proposons des solutions pour toutes vos tâches : d'une part de petites balayeuses à direction articulée, dont la maniabilité et le format compact restent inégalés en milieu urbain. D'autre part des machines de plus de 3,5 t, puissantes et dotées de quatre roues directrices, qui viennent aisément à bout des missions d'envergure tout au long de l'année. Que ce soit pour les ruelles étroites d'une vieille ville ou pour le nettoyage des boulevards et des grandes places, nous avons la machine qu'il vous faut.
UNE TECHNOLOGIE QUI A TOUT POUR PLAIRE
Systèmes de balayage hautement professionnels, faible usure, grands réservoirs d'eau propre et système de recyclage de l'eau pour les cycles de travail prolongés : la liste des atouts techniques de nos balayeuses aspirantes est longue. Avec leurs concepts d'utilisation intuitifs, leurs entraînements puissants et leur respect de l'environnement exemplaire, elles se démarquent nettement des engins concurrents.
TOUT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Les cabines spacieuses ne sont pas seulement beaucoup plus confortables pour l'utilisateur, leur vision panoramique à 360° permet également de ne rien rater et de travailler en toute sécurité. Nos cabines sont bien entendu testées ROPS et leur système de ventilation efficace ainsi que la climatisation disponible en option ou de série offrent des conditions de travail optimales, même en période de forte chaleur ou de grand froid.
Applications municipales.
Balayage au plus haut niveau
D'une puissance située entre 26 cv et 156 cv, les balayeuses de voirie de Kärcher offrent une excellente prestation quel que soit l'objectif et convainquent par d'excellents résultats de balayage et de nettoyage. Le volume de balayage va de 1 mètre cube pour les machines compactes à 6 mètres cubes pour les balayeuses hautes performances. Cabines conducteur confortables, fauteuils ergonomiques et colonnes de direction réglables: pour des cycles de travail prolongés, sans se fatiguer.
Nettoyage courant tout au long de l'année
Les déchets, les feuilles et la saleté sur les rues, les chemins et les places doivent être enlevés tout au long de l'année pour conserver un paysage de rue plaisant. Des opérations régulières avec la balayeuse de rue empêchent les déchets de s'accumuler dans les espaces publics et sur les propriétés privées.
Nettoyage lors de grands événements
Certaines saletés ne peuvent être éliminées que par un nettoyage humide. Les surfaces très sales sont nettoyées de manière intensive et douce à la fois à l'aide d'une laveuse ou d'un nettoyeur haute pression. Voies d'accès aux chantiers de construction, zones industrielles ou places de marché – les systèmes de lavage éliminent avec efficacité les saletés tenaces, même sur les revêtements de sol sensibles.
Utilisations typiques des balayeuses de voirie Kärcher
Avec nos balayeuses de voirie, différentes fonctions peuvent être réalisées en fonction de l'objectif. Qu'il s'agisse d'une simple balayeuse mobile pour le balayage libre, d'une balayeuse avec aspiration ou de machines de nettoyage des rues pour le nettoyage humide – en tant que professionnel polyvalent des véhicules de voirie, nous proposons de nombreuses fonctions pour le nettoyage des rues.
Nos balayeuses de rue sont utilisées chaque fois que les routes et les zones ont besoin d'être nettoyées efficacement. Tout au long de l'année, les communes, prestataires de service et propriétaires fonciers sont chargés d'effectuer des travaux de balayages précis.
Balayer les gravillons après l'hiver
L'hiver touche à sa fin et les collectivités locales, les prestataires de services et les particuliers sortent pour déblayer les voies. Les résidus de gravillons et de sel doivent être enlevés des trottoirs, des aires de stationnement ou des bords de route. Nos balayeuses municipales balaient efficacement les coins et les espaces étroits et assurent un nettoyage de printemps parfait.
Balayer les feuilles en automne
En automne, les arbres perdent leurs feuilles et leurs branches fines qui, si elles ne sont pas enlevées, forment rapidement des obstacles sur les routes et les voies piétonnes. Pour réduire le risque de glissade des cyclistes et des piétons et pour dégager les routes, en automne, les feuilles doivent être balayées régulièrement. Les balayeuses de voirie mobiles dotées d'une grande cuve à déchets permettent des opérations de nettoyage efficaces.
Nettoyage de voirie
Les routes et les chemins sont nettoyés grâce à la combinaison balayeuse-aspirateur. Les brosses sont humidifiées avec de l'eau pour dissoudre efficacement les saletés et fixer la poussière. La balayeuse de rue aspire la saleté humide dans sa large embouchure d'aspiration et la transporte dans le réservoir. La saleté s'y dépose et l'eau qui est aspirée avec elle est renvoyée dans le système de recyclage de l'eau et réutilisée par la balayeuse de voirie.
Nettoyage humide
Partout où la saleté adhérente ou la poussière fine doivent être éliminées efficacement, on utilise un plateau de nettoyage rapporté qui remplace l'unité de balayage et transforme la balayeuse en une machine de nettoyage humide à part entière. Cet accessoire universel assure un nettoyage à l'eau optimal sur toutes les surfaces lisses et de grande qualité, comme par exemple dans les parkings - ou encore sur les pistes de sport. Les surfaces très sales sont nettoyées de manière intensive et douce à la fois à l'aide d'une laveuse ou d'un nettoyeur haute pression.
PAS DE BALAYEUSE SANS BROSSE.
Les systèmes de brosses pour nos balayeuses de rue sont dotés d'un certain savoir-faire technique. Décidez si vous avez besoin de 2 ou 3 brosses – des fonctions telles que la commande individuelle des brosses, la suspension des brosses, le flap électrique pour gros déchets et le réglage hydraulique de l'inclinaison permettent de garantir un résultat de nettoyage optimal avec une faible usure des brosses sur votre machine de nettoyage des voiries.
BALAYEUSE DE VOIRIE AVEC UN SYSTÈME À DEUX BROSSES
Outre un balayage régulier des rues, les balayeuses municipales avec 2 brosses permettent notamment le balayage parfaitement net des places de parking et des rues étroites.
Les brosses pivotantes de la machine de nettoyage des rues peuvent être amenées jusqu'au bord du trottoir ou au mur de la maison et assurent ainsi un nettoyage impeccable.
En outre, elles se caractérisent par un fonctionnement simple et de faibles coûts d'usure.
BALAYEUSE AVEC UN SYSTÈME À TROIS BROSSES
Avec le système à trois brosses, la balayeuse de voirie est équipée de 3 brosses pivotantes à l'avant.
La troisième brosse est utile par exemple pour le désherbage ou pour simplifier le balayage des niches.
Elle permet au véhicule de nettoyage des rues de balayer simultanément sur différents niveaux. Il est ainsi possible de déplacer la balayeuse au bord de la route et d'éliminer les saletés à la fois sur la chaussée et sur le trottoir.
COMMANDE INDIVIDUELLE DES BROSSES – SUSPENSION DES BROSSES
La commande individuelle des brosses permet le pivotement simultané ou individuel des brosses de nettoyage.
Elle permet également aux balayeuses de voirie équipées de systèmes à deux brosses, de nettoyer efficacement les coins des rues difficiles d'accès, les virages serrés et les ronds-points. Cela signifie que de nombreuses applications qui nécessiteraient autrement une troisième brosse peuvent également être réalisées avec un système à deux brosses.
L'utilisation intuitive des brosses de balayage permet également de régler la largeur de balayage correcte en fonction du matériau à balayer, ainsi que la suspension des brosses pour un support optimal des brosses avec le moins d'usure possible.
LA PROTECTION ANTI-COLLISION PROTÈGE LES BROSSES
La protection anti-collision permet d'éviter d'endommager les brosses de nos balayeuses de rue, notamment lorsqu'elles travaillent près des bords.
Un ressort à lame et un antibélier permettent à la brosse de la balayeuse d'éviter les bordures de trottoir et les murs des maisons. L'antibélier permet au bras de la brosse de revenir en position de départ une fois l'obstacle franchi.
Cela permet de balayer sans dommage les niches, les trottoirs ou les virages serrées tout en restant proche du bord.
Demandez un conseil informel maintenant
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur le matériel d’entretien de voirie.Demandez un conseil maintenant
MC 250 e!ectric
Atouts
Un balayage ultra silencieux
- Avec la nouvelle MC 250 e!ectric, vous assurez la propreté de vos rues plus silencieusement et plus efficacement que jamais. Sans émissions de CO₂ locales.
- Mais avec beaucoup d’endurance, une puissance de nettoyage supérieure et un maximum de confort.
Cabine confortable
- Cabine confort 2 personnes généreuse
- Travail sans se fatiguer le dos, certifié AGR (association allemande pour la santé du dos)
- Chauffage intégré et climatisation automatique
- Montée et descente des deux côtés et grandes fenêtres coulissantes
Recharge rapide
- Le chargeur embarqué prend en charge les puissances de recharge jusqu'à 22 kW et peut être raccordé aux bornes de recharge à domicile et externes grâce aux connecteurs Type 2 courants.
- Ainsi, le véhicule se recharge entièrement en quatre heures environ.
Recharge / batterie
- Batterie hautes performances de 78 kWh
- Puissance de recharge 22 kW
Arriver plus loin : grâce à la récupération
- La MC 250 e!ectric permet de récupérer une partie de l'énergie consommée pour la conduite.
- Le degré de récupération est réglable sur plusieurs niveaux.
Features
Entraînement électrique
Moteur d'entraînement électrique à couple élevé et moteurs électriques efficaces pour l'hydraulique et la turbine, batterie hautes performances de 78 kWh, système complet à efficacité optimisée. Si les principales caractéristiques de la MC 250 e!ectric sont convaincantes sur le papier, elles le sont d'autant plus sur la route.
Dynamique de conduite
Avec la MC 250 e!ectric, vous êtes toujours sur la bonne voie, que ce soit lors d'une mission ou en chemin pour s'y rendre. Cela est garanti grâce aux composants haut de gamme de l'entraînement et du châssis. Par exemple une suspension qui assure un grand confort de conduite dans tous les domaines d'utilisation. Ou encore une direction intégrale qui fait un jeu d'enfant des demi-tours les plus serrés. De plus, elle peut atteindre rapidement le prochain lieu d’intervention, à une vitesse pouvant aller jusqu’à 60 km/h.
Le système d'aspiration affronte tout ce qui vient
Même les bouteilles en verre sont saisies sans aucun mal : pour le système d'aspiration développé à l'aide de simulations de flux MFN complexes, les plus gros des déchets ne sont pas un problème. Sans parler des poussières fines et du sable. Comptez sur des résultats de nettoyage parfaits à faible consommation d'électricité avec un niveau de bruit réduit. Certifiée selon EUnited, la MC 250 e!ectric obtient la note maximale de 4 étoiles dans la catégorie Poussières fines lors du balayage.
La plus grande cuve à déchets de sa catégorie
2,5 mètres cubes de volume : la cuve à déchets en acier inoxydable de la MC 250 e!ectric vous permet de prolonger la durée d'utilisation avant le déchargement et un meilleur taux d'utilisation. Et ce, avec une largeur de machine de seulement 1,30 mètre et moins de 2 mètres de hauteur : de belles performances.
Système de recyclage de l'eau
La MC 250 e!ectric est équipée de série d'un système de recyclage de l'eau avec un réservoir d'eau sale séparé. Grâce à la très faible consommation d'eau propre, des cycles de travail prolongés sont possibles. De plus, vous gagnez du temps en réduisant le nombre de ravitaillements.
Vidéo
MC 250
La machine qui vous emmène loin!
Si vous recherchez la puissance, la flexibilité et un fonctionnement écologique, notre MC 250 est la balayeuse idéale pour vous. Elle offre tout ce qui est nécessaire pour accomplir vos tâches de nettoyage. À tout moment. Quel que soit l’endroit.
Atouts
Cabine confort spacieuse à 2 places
- Une vue optimale sur l'environnement de travail
- Montée et descente des deux côtés avec des portes à grandes fenêtres coulissantes
- Bouton Eco pour démarrer le balayage
Châssis de sécurité à confort maximal
- Durées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h
- Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé
- Direction intégrale confortable pour une maniabilité maximale
Le plus grand réservoir à déchets de sa catégorie
- Réservoir à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³
- Permet des interventions prolongées
- Système de circulation d'eau de série avec réservoir d'eau séparé
La puissance en silence
- Le fonctionnement de nos engins de voirie est
agréablement silencieux – non seulement pour le conducteur dans la cabine mais aussi pour les piétons à proximité immédiate
- En mode Eco avec seulement 99 dB(A), vous pouvez sans problème effectuer le balayage la nuit ou tôt le matin
Économies d’eau et gain de temps importants
- Le système de recyclage d'eau réduit considérablement la consommation d'eau propre
- La sollicitation de l'environnement est réduite
- Des intervalles de travail plus longs vous permettent d'être plus productif
La visibilité : parfaite
- Un très grand pare-brise avant incliné
- Pour limiter la pénétration des rayons solaires
- Des deux côtés des portes à grandes vitres coulissantes à ouvrir vers l'avant et vers l'arrière, vous facilitent de régler les rétroviseurs latéraux ainsi que d'ouvrir des barrières
Caractéristiques
MC 250 Express: 60 km/h
Avec une vitesse de conduite max. de 60 km/h, la MC 250 vous emmène sur votre prochain lieu d’intervention en toute sécurité en un temps record. Et ce sans gêner les autres conducteurs ou la fluidité du trafic. Ainsi, les temps d’improductivité sont sensiblement réduits et l’utilisateur peut consacrer plus de temps de travail à sa mission principale, le balayage.
Maniabilité: toutes les roues sont directrices
En vous servant de la direction intégrale activable en mode travail, vous pouvez effectuer un demi-tour complet de la MC 250 en une seule manœuvre sur une route à 2 voies. Cette maniabilité extrême vous est notamment profitable en milieu urbain.
Selon vos besoins: 2 ou 3 brosses
Configurez le système de balayage de votre MC 250 en toute simplicité selon vos besoins. Le système de balayage par poussée à 2 brosses dispose d’une commande individuelle des brosses afin de pouvoir commander les bras de balayage indépendamment les uns des autres. Le système à 3 brosses, disponible en option, augmente la largeur de balayage et permet de travailler à différents niveaux.
Ouvert à tout: le système d’aspiration
Le système d’aspiration vient aisément à bout des saletés même les plus grossières. Afin de pouvoir ramasser ces particules sans problèmes, la MC 250 dispose d’une embouchure d’aspiration de 800 millimètres de large en acier inoxydable, dotée d’un flap automatique pour gros déchets.
L’utilisation: optimale
Le panneau de commande ergonomique qui équipe déjà nos modèles MIC 42 et MC 130 vous offre un concept d’utilisation continu et auto-explicatif avec des symboles faciles à comprendre tels que le bouton Kärcher Eco: une simple pression sur le bouton fait automatiquement passer la MC 250 en position de travail. Cela vous fait gagner du temps et augmente la sécurité.
Calculé sur ordinateur: le système de balayage
Pour la conception du système de balayage de la balayeuse municipale, nous avons utilisé la technologie MFN. De cette façon, nous sommes parvenus à réaliser un ventilateur efficace de haute qualité qui génère une dépression parfaite, et avons pu obtenir un flux d'air optimal dans le réservoir, le tuyau d'aspiration et l'embouchure d'aspiration, ainsi qu'un ramassage efficace de la saleté. Parmi les effets secondaires positifs, on trouve un niveau sonore agréable et une consommation de carburant réduite.
MC 150
Efficacité. Confort. Simplicité.
Compacte, maniable, puissante. Et confortable comme jamais :avec la balayeuse aspirante multifonctions MC 150 et son système de suspension hydropneumatique actif, le nettoyage urbain et la réalisation de bien d’autres tâches se font de manière conviviale et sans douleurs dorsales.
Atouts
Machine compacte de la catégorie des 3,5 tonnes
- Utilisable sur tous les trottoirs grâce au faible poids total autorisé de 3,5 t
- 100 % Spurtreue für angenehmes Arbeiten in engen Bereichen (ÜBERSETZEN)
- Grand nombre d'utilisateurs potentiels car utilisable à partir du permis B
Confort de conduite optimal grâce au châssis intégralement suspendu sur ressorts
- Confort de suspension constant, quel que soit l'état de charge
- Les 1 999 mm de hauteur du véhicule permettent des interventions aisées dans les parkings couverts et souterrains
Grande flexibilité
- Les trois points de montage à l’avant, à l’arrière et au-dessus du moteur permettent des applications multiples, par exemple l’arrosage avec un réservoir à eau volumineux
Un réservoir, de nombreuses applications
- Balayage, nettoyage du sol avec brosse ou encore entretien des espaces verts : le réservoir d’un volume de 1500 litres peut être utilisé pour de nombreuses applications
- La préparation du véhicule se fait donc plus rapidement ce qui permet de gagner du temps et d’augmenter la rentabilité
Une puissance indéniable
- Le relevage avant robuste est capable de supporter et entraîner même les accessoires les plus lourds
- Cela permet une utilisation pour des applications comme le service hivernal avec la fraise à neige et le dispositif de salage
Poste de conduite confortable
- Monter, s’installer confortablement, et c’est parti
- Une conduite agréable et similaire à celle d’une voiture
- Une cabine spacieuse et bien pensée pouvant accueillir jusqu’à 2 personnes
Caractéristiques
Traction élevée grâce à la transmission intégrale
La sécurité est garantie grâce à la transmission intégrale hydraulique permanente avec antipatinage et au blocage de différentiel en option. À cela s’ajoutent le frein de stationnement automatique sur les 4 roues et un système de freinage puissant.
Suspension active
Grâce à sa suspension hydropneumatique active, la MC 150 est la seule machine de sa catégorie à offrir un confort de suspension constant – quelle que soit la charge.
2 manettes pour une maîtrise parfaite
La MC 150 est pilotée à l’aide d’une technique de commande moderne. Une pression sur la touche pour la mettre en position de travail, une autre pour démarrer le balayage. Les fonctions peuvent aussi être réglées manuellement ; une fonctionnalité connue sur les machines de taille supérieure.
La puissance en silence
Sur la durée, une machine bruyante devient difficile à supporter. Même pour les piétons à proximité. Le niveau sonore de la MC 150 est agréable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce qui permet un balayage des communes même la nuit ou tôt le matin.
Le système d’aspiration efficace avec système de recyclage de l’eau
Grâce au système de recyclage de l’eau, la poussière est collectée de manière encore plus efficace avec une consommation d’eau
nettement réduite et une durée d’utilisation prolongée. Cela rend le travail plus efficace et plus écologique.
Maintenance et nettoyage
Dès la conception, nous avons veillé à ce que la maintenance et le nettoyage se fassent le plus aisément possible. L’entretien de la machine est ainsi un plaisir et est effectué régulièrement. Résultat : une durée de vie prolongée de votre machine et d’excellents résultats sur le long terme.
MC 80
Pour un balayage parfait – pas seulement au centre-ville.
Accomplir vos tâches municipales de manière professionnelle vous implique d’avoir la bonne machine, au bon moment, au bon endroit. Avec les engins municipaux Kärcher, vous serez parfaitement paré. Notre balayeuse de voirie MC 80 offre exactement la puissance, la flexibilité et le fonctionnement écologique dont vous avez besoin.
Atouts
Incroyablement compacte
- Pour les interventions dans les centresvilles, les dimensions compactes du véhicule constituent un facteur et un avantage décisifs
- Nos engins municipaux possèdent une conception aussi
étroite, courte et basse que le permettent les possibilités techniques
Votre cabine confort
- Un confort exemplaire et une sécurité accrue
- La vision panoramique à 360° vous permet de garder une excellente vue d’ensemble
- Le système de ventilation efficace ou la climatisation
disponible en option garantissent des conditions de travail
optimales, peu importe qu’il fasse chaud ou froid
Grand réservoir à déchets
- Réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d'eau
- Réservoir d'eau propre de 185 litres
- Interventions prolongées sans interruption
Confort et sécurité
- L’empattement large de nos engins municipaux constitue la base pour un travail confortable et sûr
- Nous avons également trouvé un compromis optimal pour une maniabilité intégrale
Une conception robuste
- La structure spéciale à paroi épaisse supporte aisément tous les composants du véhicule, kits additionnels et charges utiles
- Les charges importantes par essieu permettent de ramasser de grandes quantités de déchets pour de très longs intervalles de travail
Elle ne s’arrête pas au balayage
- Vous pouvez considérablement étendre l’éventail des applications de votre MC 80 grâce aux kits additionnels variés : 3ème balai latérale, brosse de désherbage, flexible d’aspiration manuel ou nettoyeur haute pression
- Le système hydraulique élaboré permet par exemple le désherbage et le ramassage des herbes en une seule opération
Caractéristiques
Un système de balayage tracté
Notre balayeuse de voirie MC 80 dispose d’un système à deux brosses tracté avec guidage en parallélogramme à commande individuelle des brosses. Vous pouvez régler individuellement de nombreux paramètres de balayage, par exemple la vitesse de rotation des brosses. Les brosses en elles-mêmes peuvent être commandées indépendamment l’une de l’autre à l’aide de 2 manches à balai. Ainsi, vous pouvez déplacer les brosses latéralement ou les relever séparément.
Plus que maniable : souple
Grâce à notre direction articulée innovante, nous avons rendu possible ce qui semblait impossible. Le train arrière reste toujours exactement sur la trajectoire du train avant. Grâce à cette maniabilité extrême et au maintien à cent pour cent de la trajectoire, nos engins municipaux contournent aisément tous les obstacles et toutes les bordures. Vous pouvez être certain de ne pas les heurter.
La turbine d’aspiration
La turbine d’aspiration de notre MC 80 est fabriquée à partir d’un matériau composite innovant, optimisée en matière d’aérodynamisme. Elle consomme peu de carburant, ménage la motorisation tout en étant silencieuse. Les déchets balayés sont collectés dans un réservoir à déchets de 800 litres et évacués aisément dans des conteneurs standard au moyen du vidage en hauteur. Vous pouvez piloter le processus en lui-même directement depuis la cabine.
Elle l’ouvre en grand et elle a raison
Sur notre MC 80, l’embouchure d’aspiration avec flap automatique pour grands déchets est protégée par le contour des roues avant. Les gros déchets comme les bouteilles en plastique sont ramassés automatiquement. En marche arrière, l’embouchure d’aspiration est automatiquement relevée par un mécanisme hydraulique. Cela permet d’éviter les risques de dommages en cas de collision.
Le flexible d’aspiration manuel
Avec le flexible d’aspiration manuel de près de 5 mètres de long, vous êtes parfaitement équipé pour aspirer manuellement toutes les zones inaccessibles pour la balayeuse. Les objets encombrants ou grossiers dans les gaines, les poubelles, etc. ne sont plus un problème. Le flexible d’aspiration à main est au centre du réservoir à déchets afin que vous puissiez aisément travailler des deux côtés du véhicule.
Un nettoyeur haute pression à bord
Le nettoyeur haute pression monté sur le réservoir à déchets offre des possibilités d’utilisation variées. Utilisez-le pour nettoyer les façades ou les bancs dans les espaces verts ou encore la machine elle-même.
Solutions pour les applications communales.
De la force pour tous vos projets.
Kärcher Municipal est votre partenaire système professionnel pour un matériel communal de haute qualité. En notre qualité d'unité spécialisée au sein du groupe Kärcher, nous vous proposons un package complet et sans souci pour les applications les plus diverses - du service hivernal, du balayage et du nettoyage au désherbage, en passant par de nombreuses applications spéciales. Découvrez le matériel communal dans sa diversité unique!
La multifonction dans toute sa splendeur.
Balayeuse de voirie ou balayeuse avec outil porté? Chez Kärcher Municipal, vous avez le choix - et toujours la certitude d'avoir recours à la meilleure solution pour votre application en termes de technologie et de fiabilité.
Véhicules porte-outils
Les véhicules porte-outils de la gamme Compact MIC de Kärcher et Holder savent convaincre par leur polyvalence. Balayage, entretien des espaces verts, service hivernal ou encore nettoyage humide: toutes les applications communales professionnelles sont couvertes. La collaboration avec des fabricants d'accessoires de renom accroît la polyvalence des applications et facilite l'intégration dans les parcs de véhicules existants.En savoir plus
Outils
Entretien des espaces verts, service hivernal, nettoyage humide, balayage ou transport : Kärcher propose une large gamme d'accessoires aboutis et efficaces pour les interventions municipales quotidiennes. Grâce à notre étroite collaboration avec des fabricants d'outils pour véhicules municipaux de renom, une grande partie de nos machines sont entièrement compatibles avec leurs appareils.En savoir plus
Les véhicules systèmes de Kärcher Municipal sont conçus pour un usage professionnel.
Au bon moment, au bon endroit.
Qu’il s’agisse d’une municipalité ou d’une grande ville, de prestataires de services ou de l’industrie, d’aéroports ou de vignobles – nos compétences répondent à vos exigences. Laissez-vous convaincre par nos solutions sur mesure adaptées à votre domaine d’activité.
