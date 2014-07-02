BALAYEUSES DE VOIRIE

Quel que soit l'endroit où les véhicules porte-outils de voirie Kärcher et Holder sont utilisés, un professionnalisme absolu est requis. Des décennies d'expérience intensive dans le domaine du nettoyage extérieur nous permettent d'être votre partenaire technologique sur un pied d'égalité.

Notamment parce que c'est la coopération avec les professionnels du secteur qui permet de mettre au point les solutions les meilleures. Pour les véhicules porte-outils et les accessoires qui sont précisément adaptés aux exigences respectives: puissants, faciles à utiliser, robustes, durables et économiques.