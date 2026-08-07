La MC 250 e!ectric de Kärcher est une balayeuse entièrement électrique. Son concept d'entraînement permet un nettoyage de voirie silencieux et efficace sans émissions de CO₂ locales, y compris dans les zones sensibles au bruit ou de nuit. Grâce à la batterie hautes performances de 78 kWh, une grande autonomie, suffisante pour toute une équipe, est garantie. Cette balayeuse aspirante s'illustre par sa puissance de nettoyage hors pair. Son système d'aspiration performant ramasse les déchets les plus gros et capture efficacement les poussières fines : certifié avec 4 étoiles selon EUnited. L'accent a été mis sur un maximum de confort et de facilité d'utilisation : la spacieuse cabine confort 2 personnes affiche une conception ergonomique. La machine dispose d'une suspension hydropneumatique, d'une suspension individuelle des roues et d'une climatisation automatique. Le concept d'utilisation intuitif avec afficheur central instaure un environnement de travail agréable. La direction intégrale activable garantit en outre une maniabilité maximale, même dans les espaces les plus exigus. Avec une généreuse cuve à déchets de 2,5 m³ et un système de recyclage de l'eau de série, la MC 250 e!ectric prolonge les cycles d'utilisation en permettant une planification optimale des pauses de recharge. Sa conception qui facilite l'entretien assure un faible coût d'exploitation et une maintenance facile.