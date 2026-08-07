Balayeuse aspirante MC 250 e!ectric
100 % électrique. La MC 250 e!ectric nettoie silencieusement, efficacement et sans émissions de CO₂ locales. Avec sa grande autonomie et sa puissance de nettoyage hors pair, elle se montre convaincante pendant toute une équipe.
La MC 250 e!ectric de Kärcher est une balayeuse entièrement électrique. Son concept d'entraînement permet un nettoyage de voirie silencieux et efficace sans émissions de CO₂ locales, y compris dans les zones sensibles au bruit ou de nuit. Grâce à la batterie hautes performances de 78 kWh, une grande autonomie, suffisante pour toute une équipe, est garantie. Cette balayeuse aspirante s'illustre par sa puissance de nettoyage hors pair. Son système d'aspiration performant ramasse les déchets les plus gros et capture efficacement les poussières fines : certifié avec 4 étoiles selon EUnited. L'accent a été mis sur un maximum de confort et de facilité d'utilisation : la spacieuse cabine confort 2 personnes affiche une conception ergonomique. La machine dispose d'une suspension hydropneumatique, d'une suspension individuelle des roues et d'une climatisation automatique. Le concept d'utilisation intuitif avec afficheur central instaure un environnement de travail agréable. La direction intégrale activable garantit en outre une maniabilité maximale, même dans les espaces les plus exigus. Avec une généreuse cuve à déchets de 2,5 m³ et un système de recyclage de l'eau de série, la MC 250 e!ectric prolonge les cycles d'utilisation en permettant une planification optimale des pauses de recharge. Sa conception qui facilite l'entretien assure un faible coût d'exploitation et une maintenance facile.
Caractéristiques et avantages
Concept d'entraînement électriqueEntraînement électrique puissant : pour l'hydraulique, la turbine et la conduite. Silencieuse et endurante : fonctionnement efficace pendant les longues journées de travail. Sans émissions de CO₂ locales : nettoie sans gaz d'échappement.
Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travailUtilisation intuitive, simple et conviviale. Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé. Afficheur multifonction intégré dans le volant pour consulter rapidement l'état de fonctionnement et les réglages sans avoir à détourner le regard de son environnement de travail.
La plus grande cuve à déchets de sa catégorieCuve à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³. Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité. Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
Batterie hautes performances de 78 kWh
- Grande autonomie pour les utilisations prolongées.
- Fonctionnement efficace pendant toute une équipe.
- Temps de charge rapide grâce à 22 kW de puissance.
Accès facile à des fins d'entretien
- Manipulation facile et bonne accessibilité
Direction intégrale activable
- Pour une manoeuvrabilité exceptionnelle.
- Pour de plus grandes surfaces
Manipulation facile et bonne accessibilité
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Traction
|Deux roues motrices
|Puissance du moteur (kW)
|max. 90
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 60
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|2625
|Largeur de travail avec 3 brosses latérales (mm)
|2710
|Cuve à déchets (l)
|2500
|Réservoir d'eau (l)
|80 - 400
|Réservoir d'eau propre (l)
|265
|Empattement (mm)
|1980
|Poids total autorisé (kg)
|6000
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4491 x 1300 x 1995
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Balayer
- Elimination des feuilles, de la salissures et des déchets légers sur les trottoirs, les routes et dans les espaces publics