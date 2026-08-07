Die Kärcher MC 250 e!ectric ist eine vollelektrische Kehrmaschine. Ihr Antriebskonzept ermöglicht leise und effiziente Straßenreinigung ohne lokale CO₂-Emissionen, selbst in lärmsensiblen Bereichen oder bei Nacht. Dank der 78-kWh-Hochleistungsbatterie ist eine hohe Reichweite für eine ganze Schicht garantiert. Diese Saugkehrmaschine überzeugt durch ihre überragende Reinigungsleistung. Ihr leistungsstarkes Saugsystem nimmt gröbsten Schmutz auf und bindet Feinstaub effektiv – zertifiziert mit 4 Sternen nach EUnited. Ein Höchstmaß an Komfort und Bedienfreundlichkeit steht im Fokus: Die geräumige 2-Personen-Komfortkabine ist ergonomisch gestaltet. Die Maschine verfügt über hydropneumatische Federung, Einzelradaufhängung sowie automatische Klimaanlage. Das intuitive Bedienkonzept mit Zentraldisplay sorgt für angenehmes Arbeitsklima. Die zuschaltbare Allradlenkung gewährleistet zudem maximale Wendigkeit, selbst auf engstem Raum. Mit einem großzügigen 2,5-m³-Kehrgutbehälter und serienmäßigem Wasserrecyclingsystem verlängert die MC 250 e!ectric die Einsatzzeiten, da Ladestopps optimal geplant werden. Die servicefreundliche Konstruktion sichert geringe Betriebskosten und einfache Wartung.