Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric

Voll elektrisch. Die MC 250 e!ectric reinigt leise, effizient und ohne lokale CO₂-Emissionen. Mit hoher Reichweite und überragender Reinigungsleistung überzeugt sie für eine ganze Schicht.

Die Kärcher MC 250 e!ectric ist eine vollelektrische Kehrmaschine. Ihr Antriebskonzept ermöglicht leise und effiziente Straßenreinigung ohne lokale CO₂-Emissionen, selbst in lärmsensiblen Bereichen oder bei Nacht. Dank der 78-kWh-Hochleistungsbatterie ist eine hohe Reichweite für eine ganze Schicht garantiert. Diese Saugkehrmaschine überzeugt durch ihre überragende Reinigungsleistung. Ihr leistungsstarkes Saugsystem nimmt gröbsten Schmutz auf und bindet Feinstaub effektiv – zertifiziert mit 4 Sternen nach EUnited. Ein Höchstmaß an Komfort und Bedienfreundlichkeit steht im Fokus: Die geräumige 2-Personen-Komfortkabine ist ergonomisch gestaltet. Die Maschine verfügt über hydropneumatische Federung, Einzelradaufhängung sowie automatische Klimaanlage. Das intuitive Bedienkonzept mit Zentraldisplay sorgt für angenehmes Arbeitsklima. Die zuschaltbare Allradlenkung gewährleistet zudem maximale Wendigkeit, selbst auf engstem Raum. Mit einem großzügigen 2,5-m³-Kehrgutbehälter und serienmäßigem Wasserrecyclingsystem verlängert die MC 250 e!ectric die Einsatzzeiten, da Ladestopps optimal geplant werden. Die servicefreundliche Konstruktion sichert geringe Betriebskosten und einfache Wartung.

Merkmale und Vorteile
Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric: Elektrisches Antriebskonzept
Elektrisches Antriebskonzept
Kraftvoller Elektroantrieb: für Hydraulik, Gebläse und Fahrbetrieb. Leise und ausdauernd: effizienter Betrieb über lange Arbeitstage. Ohne lokale CO₂-Emissionen: reinigt ohne Abgase.
Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric: Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld
Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld
Intuitive, einfache und anwenderfreundliche Bedienung. Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort. Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz für schnelles Erfassen von Betriebszustand und Einstellungen, ohne den Blick vom Arbeitsumfeld abwenden zu müssen.
Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric: Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse
Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse
Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität. Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank
78-kWh-Hochleistungsbatterie
  • Hohe Reichweite für lange Einsätze.
  • Effizienter Betrieb über eine ganze Schicht.
  • Schnelle Ladezeit dank 22 kW Leistung.
Einfacher Servicezugang
  • Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit.
Zuschaltbare Allradlenkung
  • Für ausgezeichnete Wendigkeit und Manövrierfähigkeit.
  • Für eine höhere Flächenerfassung.
Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Elektrisch
Fahrantrieb Zweiradantrieb
Motorleistung (kW) max. 90
Fahrgeschwindigkeit (km/h) max. 60
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 2625
Arbeitsbreite mit 3 Seitenbesen (mm) 2710
Kehrgutbehälter (l) 2500
Wassertank (l) 80 - 400
Frischwassertank (l) 265
Radstand (mm) 1980
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 6000
Abmessungen (L × B × H) (mm) 4491 x 1300 x 1995
Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric
Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric

Videos

Anwendungsgebiete
  • Kehren
  • Beseitigung von Laub, Schmutz und Müll auf Gehwegen, Straßen und auf öffentlichen Plätzen