MOBILE REINIGUNG – AKTION*
Wenn mal keine Steckdose in der Nähe ist: Mit den akkubetriebenen, mobilen Reinigungslösungen von Kärcher im Mittel- und Niederdruckbereich gibt es bei der Sauberkeit draussen keine Grenzen mehr.
Profitiere jetzt von unserer Aktion und sichere dir bis zu 25% Rabatt auf unsere Produkte! Jetzt profitieren
*Die Aktion gilt ausschliesslich im Kärcher Onlineshop und ist gültig bis am 31. Oktober 2025.
Welcher ist der Richtige?
Mobil sauber
Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen OC 3- und OC 4-Modelle mit Wassertank ideal, um mit Niederdruck schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann das benötigte Wasser wahlweise aus dem Hahn oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass gezogen werden. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.
Handheld Cleaner
Schlauch anschliessen und los geht’s: mit dem innovativen Kärcher Akku-Mitteldruckreiniger mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielfältige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.
Mobile Outdoor Cleaner
Ob beim Wandern, auf dem Fahrrad oder mit dem Hund: Draußen unterwegs zu sein, macht einfach Spass. Und manchmal auch ordentlich Dreck. Mit dem Mobile Outdoor Cleaner kann dich auch unterwegs kein Schmutz mehr überraschen – und die Natur bleibt dort, wo sie hingehört.
Produkte
KHB 6 Battery.
Reinigung unplugged
Wenn mal eben rund ums Haus eine kleine Fläche, Gartenmöbel, das Fahrrad oder die Hundehütte zu reinigen sind, reichen die Mitteldruckreiniger unserer KHB-Reihe und ein Gartenschlauch völlig aus.
OC 6-18 Premium.
Reinigen. Überall. Jederzeit.
Fernab von Steckdose und Wasserhahn schnell mal die Bikes oder die Gartenmöbel WOW machen? Eine leichte Aufgabe mit dem Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium Battery Set.
OC 4
WOW zum Mitnehmen
Das Fahrrad, Schuhe, den Kinderwagen und sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Schaumdüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.
OC 3 Foldable.
WOW zum Mitnehmen
Die Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad, sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Kegelstrahldüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.
Unsere Hochdruckreiniger.
Manchmal muss es etwas mehr Druck sein
Vom kompakten Gerät für gelegentliche Einsätze bis zum leistungsstarken Hochdruckreiniger mit App-Unterstützung, mit dem auch entspannt viel Fläche oder grosse Dinge gereinigt werden können – wir haben garantiert eine Lösung.
Vorteile.
CLEVERES AUFBEWAHRUNGSPRINZIP
Schlauch und Pistole lassen sich beim OC 6-18 Premium komfortabel hinter dem Wassertank verstauen. So bleibt das Gerät kompakt und leicht zu zu transportieren.
FLEXIBLER AKKUBETRIEB
Der integrierte Lithium Ionen Akku bei den OC 3/OC 4-Modellen ermöglicht mobiles Reinigen unabhängig von der Stromquelle.
WASSERTANK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Der 8 Liter (OC 4) fassende Wassertank reicht für bis zu 2 Fahrräder oder für mehrere kleine Objekte.
EFFIZIENTER MITTELDRUCK
Der Flachstrahl mit Mitteldruck reinigt empfindliche Komponenten gründlich und schonend.
Know-How: Tipps für die Reinigung im Außenbereich
Ausgewählte Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen. Ausführliche Tipps und Informationen rund um die Reinigung und Pflege des Aussenbereichs finden Sie in unserem Know-how-Bereich.Know-How für Haus und Garten
Fahrradreinigung
Fahrradfahren macht Spass, ist umweltfreundlich und gut für die Gesundheit. Wer möglichst lange Freude an seinem Mountainbike, Pedelec, City- oder E-Bike haben möchte, sollte es regelmässig reinigen und pflegen. Mit dem richtigen Gerät und dem passenden Zubehör geht’s schnell und einfach – egal ob vor der Garage, im Garten oder unterwegs.
Gartengeräte
Schluss mit Schrubben! Pflanz- und Blumentöpfe, Spaten, Schaufeln, Rechen, Schubkarren & Co. lassen sich mit dem Kärcher Hochdruckreiniger im Handumdrehen äußerst effizient von Schmutz und Erde befreien. Hier eignet sich besonders das Vario-Power- und das Multi-Power-Jet-Strahlrohr. Da macht die Gartenarbeit gleich doppelt soviel Spass!
Camping-Zubehör
Familie und Haustier geschnappt und mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf und davon in die Natur! Egal, ob spontan übers Wochenende oder als lang geplanter Urlaub – das nächste Camping- und Outdoor-Abenteuer kommt bestimmt. Damit auch unterwegs alles so schön sauber wie zuhause bleibt, gilt es Camping-Zubehör und -Equipment regelmässig zu reinigen. Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.
ZUBEHÖR UND REINIGUNGSMITTEL
Zubehör
Mit unseren Mittel- und Niederdruckreinigern wird es auch unterwegs und fernab von Steckdosen ganz schnell wieder WOW. Noch einfacher geht das mit optimal auf die mobile Reinigung abgestimmten Zubehören, mit denen die Arbeit noch müheloser und effizienter erledigt wird.
Reinigungsmittel
Seit über 30 Jahren legt Kärcher bei der Entwicklung, Rohstoffauswahl und Produktion seiner Reinigungs- und Pflegemittel besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Reinigungs- und Pflegemittelprogramm!
Kärcher Battery Power-Akkuplattformen
Die Nieder- und Mitteldruckgeräte für die Mobile Reinigung sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten der in den Kärcher Nieder- und Mitteldruckgeräte verbaute 18 V Akku noch Verwendung finden kann.
