Welcher ist der Richtige?

Mobil sauber

Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen OC 3- und OC 4-Modelle mit Wassertank ideal, um mit Niederdruck schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann das benötigte Wasser wahlweise aus dem Hahn oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass gezogen werden. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.

Handheld Cleaner

Schlauch anschliessen und los geht’s: mit dem innovativen Kärcher Akku-Mitteldruckreiniger mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielfältige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.

Mobile Outdoor Cleaner

Ob beim Wandern, auf dem Fahrrad oder mit dem Hund: Draußen unterwegs zu sein, macht einfach Spass. Und manchmal auch ordentlich Dreck. Mit dem Mobile Outdoor Cleaner kann dich auch unterwegs kein Schmutz mehr überraschen – und die Natur bleibt dort, wo sie hingehört.

Produkte

KHB 6 Battery.

Reinigung unplugged

Wenn mal eben rund ums Haus eine kleine Fläche, Gartenmöbel, das Fahrrad oder die Hundehütte zu reinigen sind, reichen die Mitteldruckreiniger unserer KHB-Reihe und ein Gartenschlauch völlig aus.

Handgehaltene Reinigungspower

Einen Stromanschluss brauchen die kleinen und leichten Energiebündel mit 18-Volt-Wechselakku genauso wenig wie eine Geräteeinheit. Einfach in die Hand nehmen, Schlauch dran und der genau austarierte Flachstrahl mit präzise abgestimmtem Mitteldruck geht ans Werk. Und zack: fertig!

OC 6-18 Premium.

Reinigen. Überall. Jederzeit.

Fernab von Steckdose und Wasserhahn schnell mal die Bikes oder die Gartenmöbel WOW machen? Eine leichte Aufgabe mit dem Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium Battery Set.

Das Reinigungsmobil

Mit dem starken 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku und dem 12-Liter-Wassertrolley ist alles dabei, um mit Mitteldruck effektiv zu reinigen. Besonders clever: Durch den Schlauchanschluss kann das Wasser dafür aus dem heimischen Hahn oder mit dem optional erhältlichen Ansaugschlauch sogar aus alternativen Wasserquellen gezogen werden.

OC 4

WOW zum Mitnehmen

Das Fahrrad, Schuhe, den Kinderwagen und sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Schaumdüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.

Kärchern To Go

Mini Packmass, grosse Reinigungsleistung: Mit dem Niederdruckreiniger OC 4 wird der Schmutz nicht ins Auto oder nach Hause getragen, sondern es wird gleich vor Ort aus schmutzig wieder WOW gemacht. Wirklich mobile Reinigung mit langer Akkulaufzeit (22 min) und grossem Wassertank (8 l) für alle, die flexibel unterwegs reinigen möchten oder keinen Wasseranschluss zur Verfügung haben, aber trotzdem nicht auf den Komfort eines Druckreinigers verzichten möchten. Der Tank ist auslaufsicher und damit für den Transport im Auto geeignet. Smart: Ist er leer, kann die Gerätebasis platzsparend darin gelagert werden. Auch in Kombination mit praktischen Zubehörkits speziell für passionierte Biker, Outdoor-Begeisterte und Hundeliebhaber erhältlich.

OC 3 Foldable.

WOW zum Mitnehmen

Die Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad, sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Kegelstrahldüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.

Entfaltete Reinigungskraft

Mini Packmass, grosse Reinigungsleistung: Mit dem Niederdruckreiniger OC 3 Foldable wird der Schmutz nicht durch die Gegend getragen, sondern es wird gleich vor Ort aus schmutzig wieder WOW gemacht. Wirklich mobile Reinigung. Wird der flexible Tank aufgefaltet, wird aus dem kompakten Niederdruckreiniger eine Riesenhilfe für die schnelle Reinigung von Campingzubehör, Fahrrädern, Haustieren und vielem mehr. Mit bis zu 8 Liter Fassungsvermögen, starkem Lithium-Ionen-Akku und einer großen Zubehörpalette wird damit auch in freier Wildbahn ganz schnell wieder für zivile Verhältnisse gesorgt.

Unsere Hochdruckreiniger.

Kärcher Hochdruckreiniger bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung

Manchmal muss es etwas mehr Druck sein

Vom kompakten Gerät für gelegentliche Einsätze bis zum leistungsstarken Hochdruckreiniger mit App-Unterstützung, mit dem auch entspannt viel Fläche oder grosse Dinge gereinigt werden können – wir haben garantiert eine Lösung.

Vorteile.

CLEVERES AUFBEWAHRUNGSPRINZIP

Schlauch und Pistole lassen sich beim OC 6-18 Premium komfortabel hinter dem Wassertank verstauen. So bleibt das Gerät kompakt und leicht zu zu transportieren.

FLEXIBLER AKKUBETRIEB

Der integrierte Lithium Ionen Akku bei den OC 3/OC 4-Modellen ermöglicht mobiles Reinigen unabhängig von der Stromquelle.

WASSERTANK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Der 8 Liter (OC 4) fassende Wassertank reicht für bis zu 2 Fahrräder oder für mehrere kleine Objekte.

EFFIZIENTER MITTELDRUCK

Der Flachstrahl mit Mitteldruck reinigt empfindliche Komponenten gründlich und schonend.

Know-How: Tipps für die Reinigung im Außenbereich

Ausgewählte Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen. Ausführliche Tipps und Informationen rund um die Reinigung und Pflege des Aussenbereichs finden Sie in unserem Know-how-Bereich.

Fahrradreinigung

Fahrradfahren macht Spass, ist umweltfreundlich und gut für die Gesundheit. Wer möglichst lange Freude an seinem Mountainbike, Pedelec, City- oder E-Bike haben möchte, sollte es regelmässig reinigen und pflegen. Mit dem richtigen Gerät und dem passenden Zubehör geht’s schnell und einfach – egal ob vor der Garage, im Garten oder unterwegs.

Gartengeräte

Schluss mit Schrubben! Pflanz- und Blumentöpfe, Spaten, Schaufeln, Rechen, Schubkarren & Co. lassen sich mit dem Kärcher Hochdruckreiniger im Handumdrehen äußerst effizient von Schmutz und Erde befreien. Hier eignet sich besonders das Vario-Power- und das Multi-Power-Jet-Strahlrohr. Da macht die Gartenarbeit gleich doppelt soviel Spass!

Camping-Zubehör

Familie und Haustier geschnappt und mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf und davon in die Natur! Egal, ob spontan übers Wochenende oder als lang geplanter Urlaub – das nächste Camping- und Outdoor-Abenteuer kommt bestimmt. Damit auch unterwegs alles so schön sauber wie zuhause bleibt, gilt es Camping-Zubehör und -Equipment regelmässig zu reinigen. Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.

ZUBEHÖR UND REINIGUNGSMITTEL

Zubehör

Mit unseren Mittel- und Niederdruckreinigern wird es auch unterwegs und fernab von Steckdosen ganz schnell wieder WOW. Noch einfacher geht das mit optimal auf die mobile Reinigung abgestimmten Zubehören, mit denen die Arbeit noch müheloser und effizienter erledigt wird.

Reinigungsmittel

Seit über 30 Jahren legt Kärcher bei der Entwicklung, Rohstoffauswahl und Produktion seiner Reinigungs- und Pflegemittel besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Reinigungs- und Pflegemittelprogramm!

18 V Battery Power

Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

Die Nieder- und Mitteldruckgeräte für die Mobile Reinigung sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten der in den Kärcher Nieder- und Mitteldruckgeräte verbaute 18 V Akku noch Verwendung finden kann.

