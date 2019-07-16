Geräte der Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Kein Kabel. Kein Limit. Bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für kompakte Geräte in kleinen und mittleren Gärten und die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für leistungsintensive Anwendungen in grossen Gärten. Damit ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei.
Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Die Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform sind kraftvoll und kompatibel mit den beiden 36 V Kärcher Battery Power-Akkus: dem 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Akku und dem 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Akku. Mit einem Akku lassen sich Kärcher Akkugeräte wie Rasentrimmer, Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.
Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Die Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform sind kompakt und handlich. Die 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus gibt es in 2 Varianten mit unterschiedlichen Kapazitäten: 18 V / 2,5 Ah und 18 V / 5,0 Ah. Beide Varianten können in allen 18-V-Geräten eingesetzt werden. Egal ob in den Kärcher Akku-Rasenmäher, Akku-Nass-/Trockensauger oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus sind schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel einsetzbar.
Zubehör der Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Das Zubehör der Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst verschiedene Wechselakkus, Schnellladegeräte und Starter Kits. Die Produkte sind jeweils kompatibel mit den Geräten der 18 V oder 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Akkus und Ladegeräte
FAQs Battery Universe
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie in den Frequently Asked Questions Battery Universe.
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