Tauchpumpen.

Die leistungsstarken Kärcher Tauchpumpen helfen schnell und zuverlässig, wenn Sie Klarwasser oder Schmutzwasser abpumpen möchten. Die Kärcher Tauchpumpen enthalten die aus dem Profibereich bekannte und bewährte keramische Gleitringdichtung. Diese hochwertige Dichtung macht die Pumpen robuster, langlebiger und topfit für starke Beanspruchungen im privaten Bereich.

Auch wenn es gilt, im Falle einer Überschwemmung schnell zu handeln, können Sie zur Tauchpumpe greifen. Ob nach einer Waschmaschinen-Leckage, nach Starkregen oder im Falle eines verstopften Abflusses – eine Tauchpumpe von Kärcher hilft sicher und zuverlässig, das Wasser im Nu zu entfernen.

