Leistungsstarke und einfach zu handhabende Wasserpumpen gibt es von Kärcher für jeden Anspruch und für die unterschiedlichsten Anwendungen. Sie wollen Brauchwasser aus alternativen Quellen im Haus und Garten nutzen, um kostbares Trinkwasser zu sparen? Die druckerzeugenden Kreiselpumpen von Kärcher fördern Regen- und Grundwasser aus Fässern, Zisternen oder Brunnen zuverlässig dorthin, wo es benötigt wird. Druckerzeugende Pumpen können Sie von Kärcher sowohl für die Bewässerung im Garten als auch für den Einsatz im Haushalt kaufen, etwa als Hauswasserwerk. Wenn Sie den Pool oder den Gartenteich vor dem Frühjahrsputz entleeren möchten, dann ist eine Tauchpumpe von Kärcher die richtige Lösung. Sie können dabei zwischen Modellen für klares Wasser und für Schmutzwasser wählen. Kärcher hat als Hersteller grosse Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Pumpen – auch für die professionelle Anwendung. Dieses Know-how aus der Industrie können Sie jetzt nutzen.
Für jede Anwendung die passende Pumpe.
Tauchpumpen
Tauchpumpen von Kärcher pumpen Wasser schnell und einfach aus, um oder ab. Sie können bei Kärcher zwischen Modellen für Schmutzwasser und für klares oder nur leicht verschmutztes Wasser wählen.
Druckerzeugende Pumpen
Diese Produkte können besonders vielseitig eingesetzt werden: im Garten zur Bewässerung und im Haus zur Versorgung vom Waschmaschine und WC mit sauberem Brunnen-, Grund-, Regen- oder Quellwasser.
Bring back the WOW to your oasis.
Einfach entspannen
Wir haben für jeden Anspruch und Einsatzbereich die passende Lösung und helfen dir mit unseren innovativen Pumpen dabei, deine grüne Oase mühelos und nachhaltig zu bewässern. Die druckerzeugenden Pumpen befördern Regen- und Grundwasser dorthin, wo es benötigt wird, im Garten wie auch im Haus. Die Tauchpumpen hingegen entfernen unerwünschtes oder nicht mehr benötigtes Wasser.
Tauchpumpen: Entwässerung Klarwasser
Mit flachabsaugenden Wasserpumpen wird klares Wasser aus Pools, Regentonnen oder bei einer ausgelaufenen Waschmaschinen bis auf 1 mm abgepumpt.
- Flachabsaugende Pumpen
- Dual-Tauchpumpen
Tauchpumpen: Entwässerung Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpen eigenen sich zum schnellen Abpumpen bei Überschwemmungen, dem Entwässern von Gartenteichen oder Baugruben.
• Schmutzwasserpumpen
• Dual-Tauchpumpen
Druckerzeugende Pumpen: Gartenbewässerung
Bewässerungspumpen kommen zum Einsatz, um Wasser aus Brunnen, Zisternen und Regenfässern für die Bewässerung von Pflanzen und Rasen nutzen.
- Gartenpumpen
- Haus- und Gartenpumpen
- Fasspumpen
- Tiefbrunnenpumpe
- Zisternenpumpen
Druckerzeugende Pumpen: Haushalt
Haushaltspumpen fördern Wasser aus alternativen Quellen für den Haushalt (z. B. für die Toilettenspülung und Waschmaschinen).
- Hauswasserwerke
- Haus- und Gartenpumpen
Tauchpumpen.
Die leistungsstarken Kärcher Tauchpumpen helfen schnell und zuverlässig, wenn Sie Klarwasser oder Schmutzwasser abpumpen möchten. Die Kärcher Tauchpumpen enthalten die aus dem Profibereich bekannte und bewährte keramische Gleitringdichtung. Diese hochwertige Dichtung macht die Pumpen robuster, langlebiger und topfit für starke Beanspruchungen im privaten Bereich.
Auch wenn es gilt, im Falle einer Überschwemmung schnell zu handeln, können Sie zur Tauchpumpe greifen. Ob nach einer Waschmaschinen-Leckage, nach Starkregen oder im Falle eines verstopften Abflusses – eine Tauchpumpe von Kärcher hilft sicher und zuverlässig, das Wasser im Nu zu entfernen.
SP Flat
Flachsaugende Tauchpumpen der Reihe SP Flat saugen leicht verschmutztes oder klares Wasser bis auf eine Höhe von nur 1 mm ab. Der Einsatzzweck solcher Wasserpumpen ist z. B. das Abpumpen von Pools vor der Grundreinigung oder das schnelle Entfernen von Wasser im Haus, etwa nach einer Waschmaschinen-Leckage.
SP Dirt
Mit Schmutzwasserpumpen kann stark verschmutztes und schlammhaltiges Abwasser ausgepumpt werden. Dabei sind auch grössere Partikel mit einer Korngrösse bis zu 30 mm kein Problem. Mit diesen Eigenschaften empfehlen sich diese Produkte für das Abpumpen von Gartenteichen oder als schnelle Hilfe bei Überflutungen und vollgelaufenen Baugruben.
SP Dual
Vielseitig mit 2-in-1-Funktion: Die SP Dual-Pumpen kombinieren das Flachsaugen bis 1 mm mit der Möglichkeit, auch Schmutzwasser mit Partikeln bis 20 mm abpumpen zu können. Der Filterkorb am Gehäuseboden kann schnell und einfach der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Ideal zum Auspumpen von Wasser aus überfluteten Kellern, Gartenteichen oder Pools.
Druckerzeugende Pumpen.
Wasser aus der Leitung ist kostbar und teuer. Die Wasserversorgung aus alternativen Quellen lohnt sich deshalb in vielerlei Hinsicht. Gartenbesitzer haben die Möglichkeit, Regenwasser in Zisternen und in der Regentonne aufzufangen und mit passenden Pumpentypen für die Bewässerung der Pflanzen und des Rasens zu benutzen.
BP Garden
Diese Pumpen sind für die Bewässerung von Rasen mit Sprinklern sowie von Pflanzen mit Spritzen oder Giessstäben gedacht. Dabei kann Brauchwasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern und Zisternen genutzt werden. Der ergonomische Ein-/Ausschalter wird bequem mit dem Fuss bedient. Bücken ist nicht notwendig.
BP Home
Die Modelle BP Home ermöglichen die Versorgung des Hauses mit Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen und ähnlichen Quellen, z. B. für die Toilettenspülung oder für die Waschmaschine. Das Ein- und Ausschalten erfolgt bedarfsorientiert automatisch.
Zur umfassenden Ausstattung gehören ein eingebautes Rückschlagventil, die Druckanzeige am Gerät sowie ein Druckausgleichsbehälter.
BP Home & Garden
Die umfassende Lösung mit konstantem Druck für die zuverlässige Versorgung mit Brauchwasser im Haus und für die Gartenbewässerung, aus alternativen, natürlichen Quellen. Wird Wasser benötigt, schalten sich diese Pumpen automatisch ein und danach auch wieder aus.
Noch mehr Leistung bieten die mehrstufigen Pumpen der Baureihe. Bei gleicher Fördermenge benötigen sie ca. 30 % weniger Energie als herkömmliche Pumpen. Der ergonomische Fussschalter macht das Bücken zum Ein- und Ausschalten überflüssig.
BP Barrel
Die Wasserentnahme für die Gartenbewässerung aus der Regentonne ermöglichen die BP Barrel-Pumpen besonders komfortabel. Die Bedienung ist ganz einfach. Der Ein- und Ausschalter wird direkt auf dem Rand des Fasses montiert und ist damit bequem zu bedienen.
Die kabellose 18-Volt-Akku-Version ermöglicht die Verwendung ohne Zugang zu einer Steckdose. Dank der schlanken Bauform passen BP Barrel-Pumpen problemlos in IBC-Container.
BP Cistern
Diese Pumpen werden für die Gartenbewässerung in Zisternen, Fässern oder Brunnenschächten direkt ins Wasser gesetzt und erfüllen dabei die unterschiedlichsten Anforderungen. Ein korrosionsfreies Edelstahlgehäuse schützt die Pumpentechnik dauerhaft. Komfortabel und sicher: Wenn bei niedrigem Wasserstand kein störungsfreier Betrieb möglich ist, schaltet die Pumpe sich automatisch ab.
BP Deep Well
Dank des geringen Querschnitts können die BP Deep Well-Pumpen in den schmalen Öffnungen und Schächten von Tiefbrunnen eingesetzt werden. Sie dienen der Wasserförderung aus tiefer liegenden Schichten. Für den erforderlichen Druck sorgt eine mehrstufige Hydraulik.
Die Pumpen besitzen ein Edelstahlgehäuse, da sie permanent unter Wasser stehen. Ausgestattet mit einem zusätzlichen Druckschalter können die Pumpen auch für die Hauswasserversorgung genutzt werden.
