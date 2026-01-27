Hauswasserwerk BP 3.200 Home

Das leistungsfähige Hauswasserwerk BP 3.200 Home mit integriertem Druckausgleichsbehälter pumpt preiswertes Brauchwasser vollautomatisch durch das ganze Haus.

Kostengünstiges Brauchwasser für Waschmaschine, WC-Spülung & Co.: Das Hauswasserwerk BP 3.200 Home überzeugt durch bewährte Kärcher Qualität und stellt die Hauswasserversorgung sicher. So können alternative Wasserquellen wie Brunnen oder Zisternen zuverlässig und komfortabel erschlossen und genutzt werden – vollautomatisch, mit ausreichend Druck und überzeugender Förderleistung. Die BP 3.200 Home schaltet bedarfsorientiert automatisch an und anschließend wieder ab. Rückschlagventil und integrierte Druckanzeige zählen ebenso zur umfassenden Ausstattung wie der Druckausgleichsbehälter (19 Liter) und der Thermoschutz. Der Tragegriff ermöglicht eine komfortable Handhabung sowie einen angenehmen Transport. Die Pumpenfüße können mit Schrauben am Untergrund fixiert werden und sorgen so für einen sicheren Stand der Pumpe. Bedienen lässt sich die BP 3.200 Home bequem über den Ein-/Ausschalter direkt an der Pumpe. Hochwertige Komponenten wie Flansch und Motorwelle aus Edelstahl sehen nicht nur gut aus, sondern versprechen zudem eine extra lange Lebensdauer.

Merkmale und Vorteile
Hauswasserwerk BP 3.200 Home: Robust und langlebig
Robust und langlebig
Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Hauswasserwerk BP 3.200 Home: Integrierte Thermosicherung
Integrierte Thermosicherung
Schutz der Pumpe vor Überhitzung.
Hauswasserwerk BP 3.200 Home: Flansch und Welle aus Edelstahl
Flansch und Welle aus Edelstahl
Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer.
Integrierte Druckanzeige
  • Optimale Kontrolle und Wartung.
Optimierte Anschlüsse
  • Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Separate Einfüllöffnung
  • Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 600
Fördermenge max. (l/h) < 3200
Förderhöhe (m) max. 36
Druck (bar) max. 3.6
Arbeitsdruck (bar) 1.5 - 2.8
Ansaughöhe max. (m) 8
Fördertemperatur (°C) max. 35
Anschlussgewinde G1
Anschlusskabel (m) 1
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 10.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 12.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 439 x 269 x 517

Lieferumfang

  • Inkl. 2 Anschluss-Adapter für Pumpen G1

Ausstattung

  • Integrierter Druckausgleichsbehälter: 19 l
  • Integrierte Druckanzeige
  • Spritzwassergeschützter An-/Aus-Schalter
  • Thermosicherung
  • Edelstahl-Flansch und -Welle
  • Inkl. Rückschlagventil
  • Separate Einfüllöffnung
  • Wasserablassventil
Hauswasserwerk BP 3.200 Home
Hauswasserwerk BP 3.200 Home
Hauswasserwerk BP 3.200 Home
Hauswasserwerk BP 3.200 Home

Videos

Anwendungsgebiete
  • Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen
Zubehör
BP 3.200 Home Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.