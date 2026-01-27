Surpresseur domestique BP 3.200 Home
La pompe d'alimentation domestique performante BP 3.200 Home avec réservoir de compensation de pression intégré pompe l'eau non potable à travers toute la maison de manière entièrement automatique.
De l'eau non potable abordable pour le lave-linge, la chasse d'eau, etc. : la pompe d'alimentation domestique BP 3.200 Home s'illustre par la qualité Kärcher éprouvée et garantit l'alimentation en eau domestique. Ainsi, il est possible d'explorer et d'utiliser en toute sécurité et en tout confort des sources d'eau alternatives comme les puits ou les citernes : de manière entièrement automatique, avec suffisamment de pression et un débit convaincant. La BP 3.200 Home se met en route automatiquement en fonction des besoins puis se coupe de nouveau. Le clapet antiretour et l'indicateur de pression intégré comptent parmi son vaste éventail d'équipements au même titre que le réservoir de compensation de pression (19 litres) et le fusible thermique. La poignée de transport permet une manipulation pratique et un transport aisé. Les pieds de la pompe peuvent être fixés au sol à l'aide de vis et garantissent ainsi une bonne stabilité de la pompe. La commande de la BP 3.200 Home se fait en tout confort à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt situé directement sur la pompe. Les composants haut de gamme comme la bride et l'arbre moteur en acier inoxydable n'ont pas seulement fière allure, ils promettent également une durée de vie particulièrement longue.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie à 5 ans
Protection thermale intégréeFonction de protection pour prévenir que la pompe se surchauffe
Bride et barre en acier inoxydableDes matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Cran d’indication de la pression
- Controle et entretien parfaits
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|600
|Débit max. (l/h)
|< 3200
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 36
|Pression (bar)
|max. 3.6
|Pression de service (bar)
|1.5 - 2.8
|Niveau d'aspiration max. (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|10.4
|Poids emballage inclus (kg)
|12.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|439 x 269 x 517
Inclus dans la livraison
- 2 adaptateur pour pompes G1 incl.
Équipement
- Réservoir pressurisé intégré: 19 l
- Cran d’indication de la pression
- Interrupteur général protégé contre les éclaboussures
- Thermostat
- Bride et arbre en acier inox
- Clapet anti-retour inclus
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge
Accessoires
Pièces de rechange BP 3.200 Home
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.