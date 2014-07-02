Voici comment trouver la pompe adéquate

1. Tracez la courbe de fonction correspondant au flexible utilisé (1/2" ou 3/4") dans le diagramme avec les courbes caractéristiques des pompes. Commencez à la hauteur de refoulement souhaitée pour votre utilisation (dans le diagramme donné à titre d'exemple : 5 m).

2. Définissez la valeur de consommation de votre utilisation (dans notre exemple: 1'000 l/h à 2 bar). Afin de déterminer le point de fonctionnement pour cette utilisation, définissez tout d'abord le point de départ pour la valeur de consommation sur la courbe de fonction du flexible utilisé (voir les points de départ dans l'exemple).

3. Convertissez ensuite la pression de service correspondant à votre utilisation en hauteur de refoulement (1 bar = 10 m). Additionnez la hauteur de refoulement à votre point de départ et marquez le point de fonctionnement obtenu pour votre utilisation.

La courbe caractéristique de la pompe au-dessus du point de fonctionnement vous indique la pompe idéale pour votre utilisation. Dans notre exemple, la pompe BP 3 Home & Garden conviendrait idéalement pour un flexible 3/4" tandis que la pompe BP 5 Home & Garden conviendrait pour un flexible 1/2". Pour bénéficier d'une plus grande réserve de puissance, optez toujours pour la taille de pompe juste au-dessus.

À chaque consommateur/utilisation correspond un point de fonctionnement spécifique. Pour le déterminer, voici quelques exemples à titre d'orientation (les données varient selon la hauteur de refoulement, la section de la conduite/du flexible):