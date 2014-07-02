Pompes génératrices de pression
Ouvrez l'eau!
Les pompes de jardin de Kärcher créent des conditions optimales pour un arrosage abordable du jardin. Au lieu d'utiliser l'eau potable toujours plus onéreuse, les pompes de jardin BP Garden permettent d'exploiter l'eau de puits, l'eau souterraine ou l'eau de pluie. Les pompes d'alimentation domestique BP Home ainsi que les pompes maison et jardin BP Home & Garden garantissent l'acheminement de l'eau jusque dans la maison. Ensuite, l'eau sanitaire peut y servir pour la chasse d'eau et le lave-linge. Pour une utilisation directement dans l'eau, la pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP Barrel, la pompe pour citerne BP Cistern et la pompe immergée BP Deep Well sont tout indiquées.
Produits
Types de pompes d'arrosage.
Toutes les pompes s'illustrent par leur débit performant et leur consommation favorisant l'efficacité énergétique, leurs dispositifs de sécurité efficaces et leur facilité d'utilisation. Grâce à des filtres, elles conviennent également aux eaux chargées et sont, selon l'utilisation, dotées d'une sécurité manque d'eau, d'une protection contre les surtensions et contre les surchauffes. Les pompes maison et jardin disposent d'une pédale Marche/Arrêt pratique; dans le cas des pompes pour citerne et des pompes immergées, la commande se trouve à hauteur de l'utilisateur debout.
POMPES MAISON ET JARDIN
Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou bien pour l'alimentation du lave-linge ou des toilettes, les pompes maison et jardin durables, silencieuses et intelligentes de la gamme BP Home & Garden offrent un confort accru grâce à leur fonction Marche/Arrêt automatique selon les besoins en eau. Elles sont également qualifiées de surpresseurs automatiques. En fonction des besoins, ces pompes à plusieurs étages assurent la puissance, l'efficacité et le fonctionnement silencieux nécessaires. À débit égal, elles nécessitent moins de puissance du moteur par rapport aux pompes à jet classiques, avec des économies d'énergie d'env. 30 %. Par ailleurs, la pression de service constante des pompes assure aussi un arrosage fiable du jardin.
POMPES DE JARDIN
Les puissantes pompes de la gamme BP Garden de Kärcher sont parfaites pour le transport d'eau à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Ces pompes de jardin se caractérisent par une puissance supérieure qui permet même de raccorder des arroseurs au jardin.
SURPRESSEURS DOMESTIQUES
Fidèles à la qualité Kärcher éprouvée, les puissantes surpresseurs domestiques de la gamme BP Home transportent de façon entièrement automatique l'eau à partir de sources alternatives comme les puits ou les citernes pour vous fournir une eau sanitaire à moindre coût pour le lave-linge, la chasse d'eau ou autre. Particulièrement pratique: les surpresseurs domestiques se mettent en route et se coupent automatiquement en fonction des besoins et sont munies d'un réservoir de compensation de pression intégré.
POMPES POUR RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE
La pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP Barrel avec bouton Marche/Arrêt intégré à la fixation sur le bord de la cuve permet un arrosage pratique, efficace et abordable des jardins à l'eau de pluie. Les avantages sont évidents: plus de lourds arrosoirs à soulever. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Finies les factures d'eau inutilement élevées. Le modèle sur batterie n'a même pas besoin de prise électrique sur place.
POMPES POUR CITERNE ET POMPES IMMERGÉES
À l'aide des pompes immergées durables en acier inoxydable de la gamme d'appareils BP Deep Well, il devient possible d'exploiter des sources d'eau telles que les citernes, les puits profonds et les réservoirs à eau. La pompe s'installe directement dans l'eau et est protégée par un préfiltre. Leurs dimensions compactes et leur pression de service élevée, fournie par un système hydraulique à plusieurs étages, font de ces pompes la solution idéale pour les puits profonds étroits. Équipées d'un pressostat avec protection contre les surcharges et d'un câble d'alimentation particulièrement long, les pompes peuvent également être utilisées pour l'alimentation en eau domestique.
La pompe pour citerne BP Cistern s'utilise pour les citernes, les cuves ou les puits de grand diamètre au jardin. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin.
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil.
Arrosage facile et économique
Grâce au concept flexible de la pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil, vous pouvez utiliser l'eau de pluie collectée à partir d'une cuve d'eau, d'un étang ou d'un conteneur GRV – en toute simplicité, sans robinet ni prise électrique et sans vous échiner à porter des arrosoirs.
Découvrez la BP 2.000-18 Barrel
Avantages.
Ne nécessite pas de raccordement d'eau
La pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil fonctionne de manière autonome: cet appareil ne requiert aucun raccordement d’eau séparé puisqu’il permet d’utiliser l’eau de pluie à partir de cuves d’eau, par exemple un récupérateur d’eau de pluie ou un conteneur IBC. Ainsi, vous pouvez arroser vos parterres de fleurs ou votre potager sans raccordement d’eau, notamment dans les jardins familiaux.
Ne nécessite pas de prise électrique
Une batterie puissante au lieu d’un câble: cette pompe pour récupérateur d’eau de pluie fonctionne sur batterie et ne requiert aucune prise électrique. Cela augmente considérablement la flexibilité: le champ d’utilisation des produits filaires est limité par la longueur du câble. La pompe pour récupérateur d’eau de pluie permet en revanche un arrosage sans fil, même dans les endroits dépourvus d’électricité.
Confortable
Plus efficace, plus ergonomique, plus simple: en comparaison avec un arrosoir, la pompe pour cuve de récupération d’eau de pluie offre nettement plus de confort. Le bouton Marche se trouve à hauteur du rebord de la cuve, ce qui évite à l’utilisateur de se baisser. Fini aussi de porter des arrosoirs lourds vu que l’eau est prélevée directement dans la cuve et peut être utilisée pour l’arrosage à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’un pistolet d’arrosage.
Économies d'eau
Cet accessoire peut également servir de pompe pour les cuves IBC puisqu’il passe facilement dans les orifices étroits. Cela permet un gain de temps et des économies d’eau grâce à la réutilisation facile de l’eau de pluie récupérée.
Domaines d’application typiques des pompes pour récupérateur d’eau.
Jardin familial
Les parcelles anciennes sont souvent dépourvues de raccordement électrique. Si vous devez arroser régulièrement, une pompe pour récupérateur d’eau de pluie fonctionnant sur batterie peut vous faciliter considérablement la vie.
Jardin potager et jardin d’herbes aromatiques
Pour garantir la croissance du potager et de la spirale d’aromatiques sur la terrasse ou dans le jardin, il est conseillé de les arroser avec de l’eau de pluie non calcaire grâce à une pompe pour récupérateur d’eau Kärcher.
Arrosage du gazon
La pompe pour cuve de récupération d’eau de pluie convient également à l’arrosage de grandes zones comme les pelouses. L’eau de la cuve offre une alternative à l’eau du robinet tout en économisant les ressources.
Sources d’eau
Les pompes pour récupérateur d’eau de pluie sont idéales pour arroser efficacement les potagers et les fleurs avec de l’eau de pluie provenant d’une cuve ou d’un conteneur IBC. Application possible:
- Récupérateur d’eau de pluie
- Cuve de récupération d’eau de pluie
- Conteneur IBC
Highlights.
Si vous en avez assez de porter sans cesse des arrosoirs, mais que votre jardin est malheureusement dépourvu de prises électriques, la pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil BP 2.000-18 Barrel est faite pour vous. Elle est compatible avec toutes les batteries Battery Power 18 V de Kärcher et vous offre partout la possibilité d’utiliser des sources d’eau alternatives et d’économiser ainsi une eau potable précieuse. Cette solution, qui soulage votre dos et votre portefeuille, est parfaite pour les jardinets, les jardins particuliers, les jardins familiaux et tout autre endroit où l’on trouve de l’eau et des plantes assoiffées mais pas d’électricité.
Spécificités des pompes pour récupérateur d’eau.
Immédiatement prêt à l’emploi
La pompe pour récupérateur d’eau de pluie est une alternative pratique à l’arrosoir et est prête à l’emploi en quelques minutes.
Position variable du flexible
Le système de flexible de la pome jardin peut être fixé de trois manières à la source d’eau.
Sécurité et confort
Le support de batterie est placé au bord du récupérateur d’eau de pluie, afin qu’il ne puisse pas entrer en contact avec l’eau. La fixation flexible de la pompe pour récupérateur d’eau garantit un maintien sûr.
Guide de flexible
Grâce au guide de flexible, le tuyau d’arrosage ne se plie pas et ne s’abîme pas.
Pratique et économe en énergie
Grâce à l’interrupteur intégré sur le support de batterie, la pompe pour récupérateur d’eau peut être mise en marche et arrêtée à tout moment afin d’économiser de l’énergie.
Transparence
Grâce au couvercle transparent au-dessus de l’écran LCD de la pompe jardin, le niveau de la batterie peut être lu à tout moment.
Innovant et confortable
Les pompes Kärcher pour récupérateur d’eau sont équipées d’un flexible, dont la longueur est réglable, et d’un préfiltre.
Système de filtre amovible
Le préfiltre empêche l’aspiration d’impuretés et assure ainsi un fonctionnement irréprochable. Une fois le préfiltre encrassé, il peut être nettoyé en un tour de main.
Calcul de la puissance de la pompe.
Voici comment trouver la pompe adéquate
1. Tracez la courbe de fonction correspondant au flexible utilisé (1/2" ou 3/4") dans le diagramme avec les courbes caractéristiques des pompes. Commencez à la hauteur de refoulement souhaitée pour votre utilisation (dans le diagramme donné à titre d'exemple : 5 m).
2. Définissez la valeur de consommation de votre utilisation (dans notre exemple: 1'000 l/h à 2 bar). Afin de déterminer le point de fonctionnement pour cette utilisation, définissez tout d'abord le point de départ pour la valeur de consommation sur la courbe de fonction du flexible utilisé (voir les points de départ dans l'exemple).
3. Convertissez ensuite la pression de service correspondant à votre utilisation en hauteur de refoulement (1 bar = 10 m). Additionnez la hauteur de refoulement à votre point de départ et marquez le point de fonctionnement obtenu pour votre utilisation.
La courbe caractéristique de la pompe au-dessus du point de fonctionnement vous indique la pompe idéale pour votre utilisation. Dans notre exemple, la pompe BP 3 Home & Garden conviendrait idéalement pour un flexible 3/4" tandis que la pompe BP 5 Home & Garden conviendrait pour un flexible 1/2". Pour bénéficier d'une plus grande réserve de puissance, optez toujours pour la taille de pompe juste au-dessus.
À chaque consommateur/utilisation correspond un point de fonctionnement spécifique. Pour le déterminer, voici quelques exemples à titre d'orientation (les données varient selon la hauteur de refoulement, la section de la conduite/du flexible):
- Arroseur: env. 1 000 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
- Pistolet: env. 750 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
- Chasse d'eau: env. 400 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
- Lave-linge: env. 800 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barrel
BP Cistern
BP Battery
Accessoires.
Que ce soit côté aspiration ou côté refoulement, les accessoires de qualité compatibles et combinables individuellement de Kärcher permettent une mise en service rapide, simple et sûre des pompes. Le principe d'étanchéité radiale des accessoires PerfectConnect permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille.
Vous trouverez les bons accessoires pour votre pompe directement sur la page dédiée du produit ou en utilisant notre aide à la sélection des accessoires.
Polyvalents et sûrs
Les flexibles d'aspiration BP prélèvent l'eau partout, que ce soit dans des tuyaux PE ou directement à partir de «sources d'eau libres» comme un récupérateur d'eau de pluie.
Raccordement optimal
Les adaptateurs et les raccords de Kärcher assurent un raccordement facile et sûr des flexibles à la pompe correspondante.
Protection optimale
Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des obstructions, pour un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose des filtres adaptés à toutes les utilisations.
Équipement parfait
De la protection contre la marche à sec au pressostat électronique, les accessoires adéquats vous garantissent une utilisation pratique et sûre.
Extension de garantie
Accédez ici à l'extension de garantie de vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Flat et SP Dual à cinq ans!
Vidéos.
KNOW-HOW: CONSEILS PRATIQUES POUR L’ARROSAGE DU JARDIN
Un été chaud et des jours sans pluie en vue signifient beaucoup de travail pour le propriétaire du jardin : les fleurs, les plantes potagères et le gazon doivent être arrosés régulièrement. A quoi il faut faire attention et comment arroser efficacement - nous y répondons dans nos conseils pratiques d'arrosage dans le Know How Kärcher.En savoir plus
FAQ sur les pompes maison et jardin génératrices de pression
Nos pompes génératrices de pression couvrent une plage de puissance du moteur comprise entre 400 et 1 150 watts: mais quelle pompe de jardin acheter? Peu importe le nombre d'appareils que vous souhaitez raccorder dans la maison ou au jardin, Kärcher propose des modèles adaptés à tous les besoins. Vous trouverez ici les réponses de nos experts Kärcher.
FAQ pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
