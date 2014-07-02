Pompes génératrices de pression

Ouvrez l'eau!

Les pompes de jardin de Kärcher créent des conditions optimales pour un arrosage abordable du jardin. Au lieu d'utiliser l'eau potable toujours plus onéreuse, les pompes de jardin BP Garden permettent d'exploiter l'eau de puits, l'eau souterraine ou l'eau de pluie. Les pompes d'alimentation domestique BP Home ainsi que les pompes maison et jardin BP Home & Garden garantissent l'acheminement de l'eau jusque dans la maison. Ensuite, l'eau sanitaire peut y servir pour la chasse d'eau et le lave-linge. Pour une utilisation directement dans l'eau, la pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP Barrel, la pompe pour citerne BP Cistern et la pompe immergée BP Deep Well sont tout indiquées.

Pompes génératrices de pression Kärcher

Types de pompes d'arrosage.

Toutes les pompes s'illustrent par leur débit performant et leur consommation favorisant l'efficacité énergétique, leurs dispositifs de sécurité efficaces et leur facilité d'utilisation. Grâce à des filtres, elles conviennent également aux eaux chargées et sont, selon l'utilisation, dotées d'une sécurité manque d'eau, d'une protection contre les surtensions et contre les surchauffes. Les pompes maison et jardin disposent d'une pédale Marche/Arrêt pratique; dans le cas des pompes pour citerne et des pompes immergées, la commande se trouve à hauteur de l'utilisateur debout.

POMPES MAISON ET JARDIN

Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou bien pour l'alimentation du lave-linge ou des toilettes, les pompes maison et jardin durables, silencieuses et intelligentes de la gamme BP Home & Garden offrent un confort accru grâce à leur fonction Marche/Arrêt automatique selon les besoins en eau. Elles sont également qualifiées de surpresseurs automatiques. En fonction des besoins, ces pompes à plusieurs étages assurent la puissance, l'efficacité et le fonctionnement silencieux nécessaires. À débit égal, elles nécessitent moins de puissance du moteur par rapport aux pompes à jet classiques, avec des économies d'énergie d'env. 30 %. Par ailleurs, la pression de service constante des pompes assure aussi un arrosage fiable du jardin.

Pompes maison et jardin Kärcher

POMPES DE JARDIN

Les puissantes pompes de la gamme BP Garden de Kärcher sont parfaites pour le transport d'eau à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Ces pompes de jardin se caractérisent par une puissance supérieure qui permet même de raccorder des arroseurs au jardin.

Pompes de jardin Kärcher

SURPRESSEURS DOMESTIQUES

Fidèles à la qualité Kärcher éprouvée, les puissantes surpresseurs domestiques de la gamme BP Home transportent de façon entièrement automatique l'eau à partir de sources alternatives comme les puits ou les citernes pour vous fournir une eau sanitaire à moindre coût pour le lave-linge, la chasse d'eau ou autre. Particulièrement pratique: les surpresseurs domestiques se mettent en route et se coupent automatiquement en fonction des besoins et sont munies d'un réservoir de compensation de pression intégré.

Surpresseurs domestiques Kärcher

POMPES POUR RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE

La pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP Barrel avec bouton Marche/Arrêt intégré à la fixation sur le bord de la cuve permet un arrosage pratique, efficace et abordable des jardins à l'eau de pluie. Les avantages sont évidents: plus de lourds arrosoirs à soulever. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Finies les factures d'eau inutilement élevées. Le modèle sur batterie n'a même pas besoin de prise électrique sur place.

Pompes pour récupérateur d'eau de pluie Kärcher

POMPES POUR CITERNE ET POMPES IMMERGÉES

À l'aide des pompes immergées durables en acier inoxydable de la gamme d'appareils BP Deep Well, il devient possible d'exploiter des sources d'eau telles que les citernes, les puits profonds et les réservoirs à eau. La pompe s'installe directement dans l'eau et est protégée par un préfiltre. Leurs dimensions compactes et leur pression de service élevée, fournie par un système hydraulique à plusieurs étages, font de ces pompes la solution idéale pour les puits profonds étroits. Équipées d'un pressostat avec protection contre les surcharges et d'un câble d'alimentation particulièrement long, les pompes peuvent également être utilisées pour l'alimentation en eau domestique.

La pompe pour citerne BP Cistern s'utilise pour les citernes, les cuves ou les puits de grand diamètre au jardin. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin.

Pompes pour citerne et pompes immergées Kärcher

Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil.

Arrosage facile et économique

Grâce au concept flexible de la pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil, vous pouvez utiliser l'eau de pluie collectée à partir d'une cuve d'eau, d'un étang ou d'un conteneur GRV – en toute simplicité, sans robinet ni prise électrique et sans vous échiner à porter des arrosoirs.

Découvrez la BP 2.000-18 Barrel

Avantages.

Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil Kärcher indépendante du raccordement d'eau

Ne nécessite pas de raccordement d'eau

La pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil fonctionne de manière autonome: cet appareil ne requiert aucun raccordement d’eau séparé puisqu’il permet d’utiliser l’eau de pluie à partir de cuves d’eau, par exemple un récupérateur d’eau de pluie ou un conteneur IBC. Ainsi, vous pouvez arroser vos parterres de fleurs ou votre potager sans raccordement d’eau, notamment dans les jardins familiaux.

Pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil Kärcher indépendante des prises électriques

Ne nécessite pas de prise électrique

Une batterie puissante au lieu d’un câble: cette pompe pour récupérateur d’eau de pluie fonctionne sur batterie et ne requiert aucune prise électrique. Cela augmente considérablement la flexibilité: le champ d’utilisation des produits filaires est limité par la longueur du câble. La pompe pour récupérateur d’eau de pluie permet en revanche un arrosage sans fil, même dans les endroits dépourvus d’électricité.

Arrosage avec la pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil

Confortable

Plus efficace, plus ergonomique, plus simple: en comparaison avec un arrosoir, la pompe pour cuve de récupération d’eau de pluie offre nettement plus de confort. Le bouton Marche se trouve à hauteur du rebord de la cuve, ce qui évite à l’utilisateur de se baisser. Fini aussi de porter des arrosoirs lourds vu que l’eau est prélevée directement dans la cuve et peut être utilisée pour l’arrosage à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’un pistolet d’arrosage.

Économies d'eau avec la pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil Kärcher

Économies d'eau

Cet accessoire peut également servir de pompe pour les cuves IBC puisqu’il passe facilement dans les orifices étroits. Cela permet un gain de temps et des économies d’eau grâce à la réutilisation facile de l’eau de pluie récupérée.

Domaines d’application typiques des pompes pour récupérateur d’eau.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil - Jardin familial

Jardin familial

Les parcelles anciennes sont souvent dépourvues de raccordement électrique. Si vous devez arroser régulièrement, une pompe pour récupérateur d’eau de pluie fonctionnant sur batterie peut vous faciliter considérablement la vie.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil - Jardin potager et jardin d’herbes aromatiques

Jardin potager et jardin d’herbes aromatiques

Pour garantir la croissance du potager et de la spirale d’aromatiques sur la terrasse ou dans le jardin, il est conseillé de les arroser avec de l’eau de pluie non calcaire grâce à une pompe pour récupérateur d’eau Kärcher.

Kärcher: Jardin potager et jardin d’herbes aromatiques - Arrosage du gazon

Arrosage du gazon

La pompe pour cuve de récupération d’eau de pluie convient également à l’arrosage de grandes zones comme les pelouses. L’eau de la cuve offre une alternative à l’eau du robinet tout en économisant les ressources.

Sources d’eau

Les pompes pour récupérateur d’eau de pluie sont idéales pour arroser efficacement les potagers et les fleurs avec de l’eau de pluie provenant d’une cuve ou d’un conteneur IBC. Application possible:

  • Récupérateur d’eau de pluie
  • Cuve de récupération d’eau de pluie
  • Conteneur IBC

Highlights.

Si vous en avez assez de porter sans cesse des arrosoirs, mais que votre jardin est malheureusement dépourvu de prises électriques, la pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil BP 2.000-18 Barrel est faite pour vous. Elle est compatible avec toutes les batteries Battery Power 18 V de Kärcher et vous offre partout la possibilité d’utiliser des sources d’eau alternatives et d’économiser ainsi une eau potable précieuse. Cette solution, qui soulage votre dos et votre portefeuille, est parfaite pour les jardinets, les jardins particuliers, les jardins familiaux et tout autre endroit où l’on trouve de l’eau et des plantes assoiffées mais pas d’électricité.

Découvrez la BP 2.000-18 Barrel

Spécificités des pompes pour récupérateur d’eau.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Immédiatement prêt à l’emploi

La pompe pour récupérateur d’eau de pluie est une alternative pratique à l’arrosoir et est prête à l’emploi en quelques minutes.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Position variable du flexible

Le système de flexible de la pome jardin peut être fixé de trois manières à la source d’eau.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Sécurité et confort

Le support de batterie est placé au bord du récupérateur d’eau de pluie, afin qu’il ne puisse pas entrer en contact avec l’eau. La fixation flexible de la pompe pour récupérateur d’eau garantit un maintien sûr.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Guide de flexible

Grâce au guide de flexible, le tuyau d’arrosage ne se plie pas et ne s’abîme pas.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Pratique et économe en énergie

Grâce à l’interrupteur intégré sur le support de batterie, la pompe pour récupérateur d’eau peut être mise en marche et arrêtée à tout moment afin d’économiser de l’énergie.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Transparence

Grâce au couvercle transparent au-dessus de l’écran LCD de la pompe jardin, le niveau de la batterie peut être lu à tout moment.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Innovant et confortable

Les pompes Kärcher pour récupérateur d’eau sont équipées d’un flexible, dont la longueur est réglable, et d’un préfiltre.

Kärcher: Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

Système de filtre amovible

Le préfiltre empêche l’aspiration d’impuretés et assure ainsi un fonctionnement irréprochable. Une fois le préfiltre encrassé, il peut être nettoyé en un tour de main.

Calcul de la puissance de la pompe.

Calcul de la puissance de la pompe

Voici comment trouver la pompe adéquate

1. Tracez la courbe de fonction correspondant au flexible utilisé (1/2" ou 3/4") dans le diagramme avec les courbes caractéristiques des pompes. Commencez à la hauteur de refoulement souhaitée pour votre utilisation (dans le diagramme donné à titre d'exemple : 5 m).
2. Définissez la valeur de consommation de votre utilisation (dans notre exemple: 1'000 l/h à 2 bar). Afin de déterminer le point de fonctionnement pour cette utilisation, définissez tout d'abord le point de départ pour la valeur de consommation sur la courbe de fonction du flexible utilisé (voir les points de départ dans l'exemple).
3. Convertissez ensuite la pression de service correspondant à votre utilisation en hauteur de refoulement (1 bar = 10 m). Additionnez la hauteur de refoulement à votre point de départ et marquez le point de fonctionnement obtenu pour votre utilisation.

La courbe caractéristique de la pompe au-dessus du point de fonctionnement vous indique la pompe idéale pour votre utilisation. Dans notre exemple, la pompe BP 3 Home & Garden conviendrait idéalement pour un flexible 3/4" tandis que la pompe BP 5 Home & Garden conviendrait pour un flexible 1/2". Pour bénéficier d'une plus grande réserve de puissance, optez toujours pour la taille de pompe juste au-dessus.

À chaque consommateur/utilisation correspond un point de fonctionnement spécifique. Pour le déterminer, voici quelques exemples à titre d'orientation (les données varient selon la hauteur de refoulement, la section de la conduite/du flexible):

  • Arroseur: env. 1 000 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m) 
  • Pistolet: env. 750 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
  • Chasse d'eau: env. 400 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
  • Lave-linge: env. 800 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
Pompes BP Home & Garden

BP Home & Garden

 
Pompes BP Garden

BP Garden

 
Pompes BP Home

BP Home

 
Pompes pour citerne et pompes immergées BP Deep Well

BP Deep Well

 
Pompes BP Barrel

BP Barrel

 
Pompes BP Cistern

BP Cistern

 
Pompes BP Battery

BP Battery

 

Accessoires.

Que ce soit côté aspiration ou côté refoulement, les accessoires de qualité compatibles et combinables individuellement de Kärcher permettent une mise en service rapide, simple et sûre des pompes. Le principe d'étanchéité radiale des accessoires PerfectConnect permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille.

Vous trouverez les bons accessoires pour votre pompe directement sur la page dédiée du produit ou en utilisant notre aide à la sélection des accessoires.

Pompes génératrices de pression Kärcher

Polyvalents et sûrs

Les flexibles d'aspiration BP prélèvent l'eau partout, que ce soit dans des tuyaux PE ou directement à partir de «sources d'eau libres» comme un récupérateur d'eau de pluie.

Pompes génératrices de pression Kärcher

Raccordement optimal

Les adaptateurs et les raccords de Kärcher assurent un raccordement facile et sûr des flexibles à la pompe correspondante.

Pompes génératrices de pression Kärcher

Protection optimale

Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des obstructions, pour un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose des filtres adaptés à toutes les utilisations.

Pompes génératrices de pression Kärcher

Équipement parfait

De la protection contre la marche à sec au pressostat électronique, les accessoires adéquats vous garantissent une utilisation pratique et sûre.

Extension de garantie

Accédez ici à l'extension de garantie de vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Flat et SP Dual à cinq ans!

Accès à l'extension de garantie
Extension de garantie

Vidéos.

Pompe de jardin BP 7.000 Garden

Surpresseur domestique BP 3.200 Home

Pompe vide-fût à batterie BP 2.000-18 Barrel

KNOW-HOW: CONSEILS PRATIQUES POUR L’ARROSAGE DU JARDIN

Un été chaud et des jours sans pluie en vue signifient beaucoup de travail pour le propriétaire du jardin : les fleurs, les plantes potagères et le gazon doivent être arrosés régulièrement. A quoi il faut faire attention et comment arroser efficacement - nous y répondons dans nos conseils pratiques d'arrosage dans le Know How Kärcher.

En savoir plus
CONSEILS PRATIQUES POUR L’ARROSAGE DU JARDIN

FAQ sur les pompes maison et jardin génératrices de pression

Nos pompes génératrices de pression couvrent une plage de puissance du moteur comprise entre 400 et 1 150 watts: mais quelle pompe de jardin acheter? Peu importe le nombre d'appareils que vous souhaitez raccorder dans la maison ou au jardin, Kärcher propose des modèles adaptés à tous les besoins. Vous trouverez ici les réponses de nos experts Kärcher.

Selon la pression ou la hauteur de refoulement, il est important de savoir sur combien de mètres une pompe immergée peut être descendue dans le puits ou de connaître la longueur maximale que doit présenter un tuyau d'arrosage pour un puits.

Un remplissage d'eau initial doit être effectué.

Nos pompes sont toutes relativement légères et portatives avec un poids compris entre 1 et 13 kg.

FAQ pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil

La hauteur de refoulement peut aller jusqu'à 20 m.

La BP 2.000-18 Barrel permet de pomper jusqu'à 2 000 l/h.

Le câble reliant la pompe et le support de la batterie est conçu pour une profondeur d'immersion jusqu'à 1,8 m.

Le diamètre de la BP 2.000-18 Barrel est de 100 mm. Cela permet d’utiliser la pompe sur les cuves IBC qui ne disposent que de petites ouvertures.

La puissance de pompage est de 2 bars.

Un tuyau d’un mètre de long est fourni avec la pompe. Il peut être remplacé par un tuyau plus long en option.

La pompe pour récupérateur d'eau de pluie sans fil est compatible avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V et Kärcher Battery Power Plus 18 V.

Batterie Kärcher Battery Power 18 V 2,5 Ah → max. 25 min

Batterie Kärcher Battery Power 18 V 5,0 Ah → max. 50 min

Plateformes de batterie Kärcher Battery Power

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.

Plateforme 18 V Home & Garden

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V

Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.

PLATEFORME 36 V HOME & GARDEN
