Pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP 2.000-18 Barrel
La pompe vide-fût à batterie BP 2.000-18 Barrel permet d'utiliser la précieuse eau de pluie directement à partir de la cuve, y compris dans les jardins sans prise de courant. Ainsi, vous économisez non seulement de l'eau potable mais également de l'argent.
Durable et économique : la pompe vide-fût BP 2.000-18 Barrel est la solution parfaite pour les jardins sans prise de courant et l'alternative idéale à l'arrosoir. En utilisant l'eau de pluie gratuite et riche en nutriments récupérée dans une cuve d'eau, vous ferez des économies sur l'eau potable onéreuse. La pince de fixation innovante n'assure pas seulement un maintien parfait sur différentes cuves, mais aussi une utilisation qui ménage le dos grâce à un interrupteur Marche/Arrêt et offre en outre la possibilité d'accueillir la batterie. Le couvercle transparent de la batterie permet une vue parfaite sur l'afficheur en temps réel de la batterie. Pour que le flexible ne se plie pas lors de l'arrosage à partir de la cuve, un guidage de flexible est prévu, garantissant un flux d'eau constant. Ce guidage de flexible peut prendre 3 positions selon les besoins et l'utilisation : soit encliqueté à gauche ou à droite de la fixation pour la batterie soit détaché de celle-ci et placé à un endroit libre sur le rebord de la cuve. Du fait de sa petite taille, cette pompe légère passe en outre à travers les ouvertures étroites des cuves telles que les conteneurs GRV. Le préfiltre intégré protège la pompe contre les impuretés.
Caractéristiques et avantages
Positionnement variable de la sortie de flexible dans 3 positionsAdaptation parfaite à toutes les utilisations.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 VTechnologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Fixation flexible au bord du récupérateurS'attache parfaitement à tout type de récupérateur d'eau grâce à la précision parfaite de mesure.
Léger
- Pompe capable de passer à travers les ouvertures étroites (par ex. conteneurs GRV).
Ajustement de la longueur du câble
- Adaptation parfaite aux différentes profondeurs de récupérateur d'eau.
Support de batterie sur le fût
- Fixation robuste pour la batterie.
Interrupteur Marche/Arrêt intégré dans la fixation pour la batterie
- Utilisation ergonomique sans avoir à se pencher pour ménager le dos.
Guidage du flexible
- Configuration évitant le pliage du flexible, garantissant ainsi un débit d'eau constant.
Préfiltre intégré
- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Couvercle transparent
- Vue idéale sur l'afficheur LCD en temps réel de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|80
|Débit max. (l/h)
|< 2000
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 20
|Pression (bar)
|max. 2
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 1.8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|173 x 135 x 316
Inclus dans la livraison
- Support de batterie sur le fût
- Tuyau flexible à longueur réglable
- Guidage du flexible
Équipement
- Fixation possible
- Avec préfiltre
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Disjoncteur de surintensité
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau
