Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel
Die Akku-Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel ermöglicht es, auch in Gärten ohne Stromanschluss kostbares Regenwasser aus dem Fass zu nutzen. Das spart nicht nur Trinkwasser, sondern auch Geld.
Nachhaltig und kostengünstig: Die Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel ist die perfekte Lösung für Gärten ohne Stromanschluss und der perfekte Gießkannenersatz. Dank kostenlosen, nährstoffreichen Regenwassers aus der Regentonne wird teures Trinkwasser gespart. Die Fassrandbefestigung sorgt dabei nicht nur für den perfekten Halt unterschiedlicher Fässer, sondern auch für eine rückenschonende Bedienung durch einen An-/ und Ausschalter wie auch die Möglichkeit der Akkuaufnahme. Mithilfe eines transparenten Akkudeckels hat man eine perfekte Sicht auf das Real-Time-Akkudisplay. Damit der Schlauch beim Bewässern aus dem Fass nicht abknickt, ist eine Schlauchführung vorhanden, die einen konstanten Wasserfluss garantiert. Diese Schlauchführung kann je nach Bedarf und Anwendungsgebiet 3 Positionen einnehmen: entweder links oder rechts der Akku-Fasshalterung eingeklickt oder aber losgelöst an einer freien Stelle am Fassrand. Durch ihre geringe Größe passt die leichte Pumpe außerdem in schmale Öffnungen von Fässern wie beispielsweise IBC-Container. Der integrierte Vorfilter schützt die Pumpe vor Verunreinigungen.
Merkmale und Vorteile
Variable Position des Schlauchauslasses in 3 PositionenPerfekte Anpassung an jegliche Anwendung.
18 V Kärcher Battery Power-AkkuplattformReal Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Flexible FassrandbefestigungPerfekter Halt an jedem Fass dank höchster Passgenauigkeit.
Leichtgewicht
- Pumpe passt in schmale Öffnungen (z. B. IBC-Container).
Verstellbare Schlauchlänge
- Perfekte Anpassung auf verschiedene Fasstiefen.
Akkuhalterung am Fass
- Stabile Akkubefestigung.
Integrierter Ein-/Ausschalter in Akkuhalterung
- Rückenschonende und ergonomische Bedienung ohne Bücken.
Schlauchführung
- Vermeidung von abknickendem Schlauch und damit konstanter Wasserdurchfluss.
Integrierter Vorfilter
- Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit die Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Transparenter Deckel
- Ideale Sicht auf das Real-Time-Technology-LCD-Akkudisplay.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|80
|Fördermenge max. (l/h)
|< 2000
|Förderhöhe (m)
|max. 20
|Druck (bar)
|max. 2
|Eintauchtiefe (m)
|max. 1.8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|173 x 135 x 316
Lieferumfang
- Akkuhalterung am Fass
- Längenverstellbarer Schlauch
- Schlauchführung
Ausstattung
- Befestigungsmöglichkeit
- Inklusive Vorfilter
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Überstromschutzschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
BP 2.000-18 Barrel Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.