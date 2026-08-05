MANUELLES REINIGUNGSEQUIPMENT
Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Von Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden, an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Und mit der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools.
Wählen Sie die gewünschte Produktgruppe aus:
Reinigungswagen, Transportwagen & Fahreimersysteme
Unterschiedliche Grundausstattungen, ein modularer und ergonomischer Aufbau sowie die robuste Langlebigkeit unserer Reinigungswagen ermöglichen eine effiziente und wirtschaftliche Unterhaltsreinigung.
Boden- und Oberfläche - Trockenreinigung
Unsere Qualitätsprodukte machen die Trockenreinigung von Oberflächen und Böden kinderleicht. Dank der nützlichen Helfer gelingt die Reinigung im Handumdrehen – mühelos und einfach.
Boden - Nassreinigung
Das richtige Equipment zur wirtschaftlichen und effektiven Nassreinigung von Böden – insbesondere an maschinell schwer zu erreichenden Stellen.
Oberfläche - Nassreinigung
Ergonomisch durchdachte Produkte zur manuellen Nassreinigung von Oberflächen. Ausgezeichnet durch höchste Qualität für eine hervorragende Schmutzaufnahme. Garantiert zuverlässige Sauberkeit.
Fensterreinigung
Höchste Qualität für Profis. Die streifenfreie Reinigung von Glas erfordert ergonomisches Design, sichere Verbindungsteile und vielseitige Komponenten. Für gefahrloses und wirtschaftliches Arbeiten.
Reinigungsutensilien
Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt: perfekt abgestimmte Reinigungsutensilien zur manuellen Reinigung. Für mehr Effizienz und Schnelligkeit im Handumdrehen.
Reinigungsmittel für die manuelle Anwendung
Alle Kärcher-Produkte für die manuelle Reinigung sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern ausgelegt. Sie entfernen zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel der Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemässe Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, sprich Ergonomie der Flaschen.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
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