Boden Staubwischen
Mit unseren manuellen Reinigungstools bleibt kein Staubkorn am Boden. Dank der nützlichen Helfer wird staubfreie Bodenreinigung leicht gemacht – flächendeckend und lang anhaltend.
Staubmopphalter für Staubbindetücher
Professionelle Staubentfernung durch hygienische und flexible Staubmopphalter.
Staubbindetücher
Höchste Qualität für maximale Staubaufnahme. Imprägnierte Staubbindetücher für die einmalige Anwendung, die eine hervorragende Reinigungsleistung und ein gutes Gleitverhalten aufweisen.
Staubmopphalter für waschbare Staubmopps
Hochwertige und zuverlässige Halter für professionelle Staubaufnahme.
Waschbare Staubmopps
Waschbare Mopps für schnelles Entfernen von losem Staub.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.