Dampfsauger

Dampfreinigen, Nass- und Trockensaugen Die Kärcher Dampfsauger reinigen 3fach – auf Wunsch sogar in einem Arbeitsschritt. Mit den Allround-Geräten haben Sie Ihren Haushalt sauber im Griff. Die Reinigung ist einfach, bequem, zeitsparend und ohne Chemie, die Einsatzgebiete sind vielfältig.

Die Kärcher Dampfsauger reinigen 3fach

3-in-1: Dampfen, Saugen und Trocknen.

Der Dampfsauger SV 7 von Kärcher vereint die Vorteile von Dampfreinigern mit den Stärken von Trockensaugern. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschliessend sogar. Und das alles in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesem überzeugenden Allround-Gerät und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff – einfach, bequem, schnell und ohne Chemie.

NONSTOP-DAMPF MIT 2 TANK-SYSTEM

Für unterbrechungsfreies Arbeiten kann der Tank jederzeit schnell und einfach befüllt werden. Somit entfällt vor dem Wiederbefüllen des Tanks das Warten bis der Tank abgekühlt ist.

Der Tank kann jederzeit schnell befüllt werden

HYGIENISCH REIN

Dank der 5-stufigen Dampfmengenregulierung lässt sich die Dampfmenge individuell auf die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Dank der hohen Dampftemperatur sieht es nicht nur sauber aus, sondern der Kärcher SV 7 sorgt für blitzblanke Sauberkeit und Hygiene.

Die Dampfmenge lässt sich auf die jeweilige Oberfläche anpassen

ALLERGIKER KÖNNEN AUFATMEN

Staubsaugen mit dem 4fach-Filtersystem, aber ohne Staubbeutel. Der Staub wird im Wasserfilter gebunden. Der HEPA-Filter (EN 1822:1998) enfernt selbst lungengängige Partikel. Die ausgeblasene Abluft ist daher sauberer als die Raumluft.

Der Staub wird im Wasserfilter gebunden

KOMFORTABLE BEDIENUNG

Der Kärcher Dampfsauger SV 7 besticht durch eine einfache Bedienung. Die Saugleistung ist über den Handgriff in 4 Stufen regulierbar. Die Dampfmenge kann am Gerät in 5 Stufen reguliert werden.

Der Kärcher Dampfsauger besticht durch eine einfache Bedienung

Anwendungsgebiete für den Kärcher Dampfsauger SV 7.

Der Kärcher Dampfsauger SV 7 eignet sich dank umfangreichem Zubehör für den chemiefreien Einsatz im ganzen Haus. Verschiedene Aufsätze ermöglichen das Dampfreinigen und Saugen von Böden, Oberflächen und Polstermöbeln. Zudem dient der SV 7 zur Teppichauffrischung, Fenster- und Fugenreinigung.

Wohnbereich

Der Kärcher SV 7 bietet eine einfache, bequeme und zeitsparende Lösung für jegliche Herausforderungen im Wohnbereich. Egal ob Hartböden, Polstermöbel oder Teppiche - der Kärcher Dampfsauger SV 7 ist jedem Untergrund gewachsen. 

Der Kärcher Dampfsauger ist jedem Untergrund gewachsen
Person reinigt das Sofa
Person reinigt die Treppe

Küche

Die Küche kämpft mit den täglichen Verschmutzungen, die durch das Kochen nicht zu vermeiden sind. Der Kärcher SV 7 bietet durch seine Vielseitigkeit die perfekte Lösung um jegliche Oberflächen in der Küche wieder zum Strahlen zu bringen. Durch die Kraft des Dampfes wird auch eingebrandter und fettiger Schmutz effektiv bekämpft, ganz ohne Chemie.

Dampfkraft bekämpft effektiv eingebrannten und fettigen Schmutz
Kochfeld wird gereinigt
Gasherd wird gereinigit

Badezimmer

Mit dem Dampf des Kärcher SV 7 lässt sich auch im Badezimmer eine effiziente und gründliche Reinigung von Armaturen, Spiegel und Badkacheln gewährleisten. Dabei dringt der Dampf bis in die letzte Fuge vor und reinigt diese gründlich und chemiefrei. 

Badezimmerfliesen werden gereinigt
Spiegel wird gereinigt
Dampf reinigt gründlich und chemiefrei

Zubehör für den Kärcher Dampfsauger SV 7.

Mit dem entsprechenden Zubehör wird der SV 7 zum wahren Multitalent und selbst hartnäckigster Schmutz hat keine Chance mehr. Für den Einsatz auf Hart- und Teppichböden stehen verschiedene Einsätze zur Verfügung. Rundbürsten, verschiedene Aufsätze für die Handdüse, Polsterdüsen und vieles mehr bieten weitere Anwendungsmöglichkeiten und machen die Reinigung noch effektiver, zeitsparender und bequemer.

Mit dem entsprechenden Zubehör wird der SV 7 zum wahren Multitalent
Hartnäckige Flecken werden entfernt
Für Hart- und Teppichböden stehen verschiedene Einsätze bereit
