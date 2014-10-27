Professional Reinigungs- und Pflegemittel
Schnell und besser reinigen bei wenig Energieverbrauch, geringe Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände: Viele Vorteile sprechen für Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel - geeignet für Industrie, Handwerk und den Lebensmittelbereich.
Auswahl über die Kategorie
Hochdruck
Schnell, effizient, gründlich und ressourcenschonend: Die Hochdruckreinigung überzeugt in Verbindung mit perfekt abgestimmten Reinigungsmitteln auch bei sehr anspruchsvollen Reinigungsaufgaben.
Oberfläche
Die umweltfreundlichen Produkte zur manuellen Reinigung entfalten eine maximale, schnelle und oberflächenschonende Reinigungswirkung bei allen typischen Verschmutzungen.
Waschraum
Effiziente Reinigungsmittel für sanitäre Oberflächen und Toiletten. Zur zuverlässigen Entfernung von Schmutz, Kalk- und Fettrückständen in der Unterhalts- und Grundreinigung.
Boden
Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.
Teppich
Die CarpetPro-Linie mit innovativer iCapsol-Technologie ist ideal zur schonenden und effektiven Reinigung textiler Oberflächen, verkürzt Trocknungszeiten und beugt Wiederverschmutzung vor.
Fahrzeug
Sparsam, exakt abgestimmt und gründlich auch bei schwierigen Fahrzeugkonturen: Unsere VehiclePro-Produkte überzeugen in Kombination mit unserem Duftkonzept Pine Active mit besten Ergebnissen.
Wasser
Für einen störungsfreien Betrieb der Anlagen und ein gutes Aufbereitungsergebnis bieten wir vielfach bewährte Behandlungschemikalien an – jeweils optimiert für den speziellen Einsatz und Anlagentyp.
Teile
Hochwirksame Teilereinigungsmittel, speziell entwickelt für die extremen Ansprüche der Industrie an Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und Rückstandsfreiheit vor dem Beschichten oder Endmontieren.
Sonstiges Zubehör für Reinigungsgeräte
Unser Zubehör ist ideal für die exakte und effiziente Abfüllung, Dosierung sowie Ausbringung der Reinigungsmittel und ermöglicht ein schnelles sowie ergonomisches Arbeiten.
Sicherheitsdatenblätter
Sicherheitshinweise für den Umgang mit chemischen Substanzen finden Sie hier:Sicherheitsdatenblätter
Ein Gerät. Ein Reinigungsmittel. Ein Hersteller: Kärcher.
Reinigungsprofis wissen, worauf es bei der Reinigung wirklich ankommt: auf Wirksamkeit und Pflege bei gleichzeitiger Schonung von Mensch, Maschine und Umwelt. Und natürlich auf die Sicherheit der Anwender.
Genau so wichtige Faktoren sind die Zeit und die Ergiebigkeit. Diese Vorteile effizient zu vereinen, setzt ein perfekt abgestimmtes System aus Reinigungsgerät, Reinigungsmitteln und Zubehör voraus. Das Kärcher System. Professioneller Service inklusive. Vom Weltmarktführer.
10 Gründe für Kärcher Reinigungsmittel.
Wenn ein guter Grund den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann, dann sind 10 gute Gründe nichts anderes
als die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.
- Hoch effiziente und wirtschaftliche Produktformulierungen
Für Kärcher Reinigungsmittel werden hochwertige Rohstoffe verwendet. Dadurch ist es möglich, die Produkte in sehr geringen und Kosten sparenden Dosierungen zu verwenden.
- Patentierte, abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)
Viele Kärcher Produkte verfügen über eine abscheidefreundliche Rezeptur, die im Ölabscheider zu einer schnellen Trennung der wässrigen und öligen Phase führt und damit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen unterstützt.
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Materialverträgliche Rezepturen mit Korrosionsschutz- Komponenten und weiteren speziellen Zusatzstoffen
Kärcher Reinigungsmittel werden speziell auf die Verwendung in Kärcher Geräten abgestimmt. Durch diese Abstimmung wird beste Schmutzentfernung gleichzeitig bei schonendem Umgang mit dem Gerät gewährleistet. Viele Reinigungsmittel enthalten zudem spezielle Inhaltsstoffe zur Pflege und zum Schutz des Gerätes.
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Hochdruck- und temperaturstabil bis 150 °C
Kärcher Hochdruck-Reinigungsmittel sind speziell auf die Anforderungen zur Verwendung in Hochdruckreinigern abgestimmt.
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Ständige Weiterentwicklung durch Kärcher Entwicklungsabteilung
Kärcher Reinigungsmittel werden ständig weiterentwickelt, um verbesserte Reinigungsleistung, kürzere Einwirkzeiten oder noch umweltverträglichere Rezepturen zu erzielen.
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Verantwortung für Umwelt, Mensch und Maschine
Kärcher vermeidet konsequent den Einsatz von unnötigen Lösemitteln, Schwermetallen und anderen umwelt- und gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Für bestmöglichen Schutz von Bediener, Maschine und Umwelt.
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Umweltschonend durch reduzierte Verpackung
Kärcher Reinigungsmittel sind Hochkonzentrate und benötigen daher weniger Verpackungsmaterial. Hierdurch werden natürlich Ressourcen eingespart und die Entsorgung des Verpackungsmaterials erleichtert.
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Entwickelt für höchste Ansprüche
Viele Kärcher Reinigungsmittel sind lebensmittelzugelassen und können bei sachgemäßer Anwendung für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden.
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Beste Wirkung mit frischem Duft
Gegen unangenehme Gerüche enthalten viele Kärcher Reinigungsmittel Duftstoffe wie zum Beispiel Zitrusöl, und vermitteln eine Atmosphäre von Reinheit und Frische.
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Das komplette System aus einer Hand
Im Kärcher System steckt gebündelte Kompetenz, von der Anwender profitieren: ein Hersteller für Geräte, Reinigungsmittel und Zubehör. Ein Ansprechpartner für alle Fragen.
Forschung, Entwicklung und Produktion Hand in Hand.
Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.
Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern.
Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Massstäbe setzen.
Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleich bleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.
Die Idee des Systemanbieters erstreckt sich nicht nur auf die Bereitstellung von Reinigungsgeräten, sondern auch auf die Entwicklung und Produktion der Reinigungsmittel. Durch eigene Produktions- und Abfüllanlagen sind wir in der Lage, einen dauerhaften Einfluss auf die Produktion der Kärcher Reinigungsmittel zu gewährleisten und somit die gewohnt hohe Qualität sicherzustellen. Der Einsatz modernster Misch- und Abfüllanlagen garantiert eine kontinuierlich überzeugende Reinigungsleistung unserer Produkte. Auch eine dauerhafte Verfügbarkeit und Lieferbereitschaft der Produkte wird dadurch garantiert.
In der hochflexiblen Anlage können aus 25'000 l Mischkesseln 0,5 l Flaschen bis hin zu 20'000 l Tankzügen zeitnah und sehr wirtschaftlich abgefüllt werden. Durch kurze Reaktionszeiten in der Produktion sind die Produkte jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik. Durch die Produktion in eigenen, hochmodernen Anlagen und Lagerung am Produktionsort liefert Kärcher einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Unnötige Transporte entfallen und die Ware wird direkt vom Produktionsort in alle Welt ausgeliefert.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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