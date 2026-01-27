Boden

Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.

Kärcher Unterhaltsreiniger

Unterhaltsreiniger

universell einsetzbar; zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden; extrem sparsam; streifenfreie Reinigung; besonders schaumarm; löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen; trocknet schnell

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Zwischenreinigung und -pflege / Spray Cleaner

Zwischenreinigung und -pflege / Spray Cleaner

Reinigung und Pflege in einem; entfernt Absatz- und Begehspuren; erzeugt mit hoher Deckkraft Pflegefilm: rutschhemmend; schmutzabweisend; abriebfest

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Grundreiniger

Grundreiniger

kraftvolle Grundreinigung; starke Verschmutzungen; entfernt selbst hartnäckige Rückstände; hocheffizient; leichtes Entfernen von Wachs, etc.; schaumarm; umweltschonend; frische Duftnote

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Fleckentfernung

Fleckentfernung

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Pflegemittel

Pflegemittel

Mittel zur Pflege und Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen; augezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit; erhöhte Beständigkeit; rutschhemmend, schmutzabweisend, abriebfest; der Boden ist härter und strapazierfähiger

ZU DEN PRODUKTEN
