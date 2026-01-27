Sol
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.
Nettoyage quotidien
Utilisation universelle ; pour le nettoyage d'entretien de tous les sols durs et élastiques résistants à l'eau ; très économique ; nettoyage sans traces ; particulièrement peu moussant ; élimine de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de matières minérales ; séchage rapide
Nettoyage intermédiaire / Spray Cleaner
Nettoyage et entretien en un seul produit ; élimine les marques de talon et les traces de pas ; film de protection avec un haut pouvoir couvrant ; antidérapant ; antipoussière ; résistance à l'usure
Détergents basiques
Détergent puissant ; saletés tenaces ; élimine même les traces résistantes ; haute efficacité ; élimination simple de la cire, etc. ; peu moussant ; écologique ; note parfumée fraîche
Détachage
Détergents
Produit pour l'entretien et la protection des revêtements de sol durs et élastiques ; excellents pouvoir couvrant, adhérence, pouvoir antidérapant et résistance à l'abrasion ; résistance accrue ; antidérapant, antipoussière, résistant à l'usure ; le sol devient plus dur et plus résistant à l'usure
