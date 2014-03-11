Pompes d'évacuation.

Les puissantes pompes d'évacuation Kärcher fournissent une aide rapide et fiable lorsque vous avez besoin d'évacuer de l'eau claire ou des eaux chargées. Les pompes d'évacuation Kärcher sont munies de la garniture mécanique en céramique qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel. Ce joint haut de gamme améliore la robustesse et la durabilité des pompes pour qu'elles soient à la hauteur des missions exigeantes qui se présentent chez les particuliers.

La pompe d'évacuation est également un outil de choix lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement en cas d'inondation. Que ce soit après une fuite de lave-linge, après de fortes pluies ou en cas d'écoulement bouché, une pompe d'évacuation de Kärcher aide de manière sûre et fiable à éliminer l'eau en un tour de main.

Découvrez les produits