Pompes
En matière de pompes à eau performantes et faciles d'utilisation, Kärcher en offre pour toutes les exigences et pour les utilisations les plus diverses. Vous souhaitez utiliser de l'eau sanitaire provenant de sources alternatives pour votre maison et votre jardin afin d'économiser la précieuse eau potable? Les pompes centrifuges génératrices de pression de Kärcher permettent un acheminement fiable de l'eau de pluie et de l'eau souterraine à partir de cuves, de citernes ou de puits jusqu'à leur lieu d'utilisation. Les pompes génératrices de pression de Kärcher sont disponibles aussi bien pour l'arrosage du jardin que pour l'utilisation à la maison, par exemple comme pompe d'alimentation domestique. Si vous souhaitez vider l'eau de votre piscine ou de votre bassin de jardin avant le ménage de printemps, une pompe d'évacuation de Kärcher est la bonne solution. Vous avez le choix entre des modèles pour eau claire et pour eaux chargées. En tant que fabricant de pompes, Kärcher dispose d'une grande expérience dans le développement et la construction de ces dernières, y compris pour les utilisations professionnelles. Vous pouvez désormais bénéficier de ce savoir-faire issu de l'industrie.
Une pompe adaptée à chaque application.
Pompes d'évacuation
Les pompes d'évacuation de Kärcher permettent un refoulement, un acheminement ou une aspiration rapides et faciles de l'eau. Chez Kärcher, vous avez le choix entre des modèles pour eaux chargées et pour eau claire ou pour eaux légèrement chargées.
Pompes génératrices de pression
Ces produits permettent une utilisation particulièrement polyvalente : au jardin pour l'arrosage et dans la maison pour l'approvisionnement du lave-linge et des W.-C. en eau de puits, en eau souterraine, en eau de pluie ou en eau de source propre.
Vous détendre, tout simplement
Nous avons la solution adaptée à chaque besoin et à chaque domaine d'utilisation et nous vous aidons à arroser votre oasis de verdure sans effort et de manière durable grâce à nos pompes innovantes. Les pompes génératrices de pression transportent l'eau de pluie et l'eau souterraine là où elles sont nécessaires, dans le jardin mais aussi dans la maison. Les pompes d'évacuation enlèvent quant à elles l'eau non désirée ou qui n'est plus requise.
Pompes d'évacuation: vidage eau claire
Les pompes à eau aspirant à plat permettent d'évacuer l'eau claire jusqu'à une hauteur de 1 mm, que ce soit à partir d'une piscine ou d'un récupérateur d'eau de pluie ou bien après une fuite du lave-linge.
- Pompes aspirant à plat
- Pompes d'évacuation 2 en 1
Pompes d'évacuation: vidage eaux chargées
Les pompes d'évacuation pour eaux chargées sont conçues pour une évacuation rapide en cas d'inondation et pour vider l'eau d'un bassin de jardin ou accumulée dans une excavation.
- Pompes d'évacuation pour eaux chargées
- Pompes d'évacuation 2 en 1
Pompes génératrices de pression: arrosage du jardin
Les pompes d'arrosage permettent d'utiliser l'eau provenant de puits, de citernes et de récupérateurs d'eau de pluie pour l'arrosage des plantes et du gazon.
- Pompes de jardin
- Pompes maison et jardin
- Pompes pour récupérateur d'eau de pluie
- Pompe immergée
- Pompes pour citerne
Pompes génératrices de pression: alimentation domestique
Les pompes d'alimentation domestique refoulent l'eau de sources alternatives pour approvisionner la maison (par ex. pour la chasse d'eau et le lave-linge).
- Surpresseurs domestiques
- Pompes maison et jardin
Pompes d'évacuation.
Les puissantes pompes d'évacuation Kärcher fournissent une aide rapide et fiable lorsque vous avez besoin d'évacuer de l'eau claire ou des eaux chargées. Les pompes d'évacuation Kärcher sont munies de la garniture mécanique en céramique qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel. Ce joint haut de gamme améliore la robustesse et la durabilité des pompes pour qu'elles soient à la hauteur des missions exigeantes qui se présentent chez les particuliers.
La pompe d'évacuation est également un outil de choix lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement en cas d'inondation. Que ce soit après une fuite de lave-linge, après de fortes pluies ou en cas d'écoulement bouché, une pompe d'évacuation de Kärcher aide de manière sûre et fiable à éliminer l'eau en un tour de main.
SP Flat
Les pompes d'évacuation aspirant à plat de la gamme SP Flat aspirent les eaux légèrement chargées ou l'eau claire jusqu'à une hauteur de seulement 1 mm. L'objectif de ces pompes à eau est par exemple de vider l'eau d'une piscine avant un nettoyage en profondeur ou d'éliminer rapidement l'eau de la maison, comme dans le cas d'une fuite du lave-linge.
SP Dirt
Les pompes d'évacuation pour eaux chargées sont en mesure d'évacuer les eaux usées très encrassées et boueuses. Même les grandes particules jusqu'à une taille de 30 mm ne posent aucun problème. Grâce à ces caractéristiques, ces produits sont tout indiqués pour vider l'eau des bassins de jardin ou pour apporter une aide rapide en cas de crues ou d'excavations inondées.
SP Dual
Polyvalentes avec une fonction 2 en 1: les pompes SP Dual combinent l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm et la capacité d'évacuer les eaux chargées contenant des particules jusqu'à 20 mm. Le panier à filtre au fond du carter s'ajuste rapidement et facilement en fonction de l'utilisation respective. L'outil idéal pour vider l'eau des caves inondées, des bassins de jardin ou des piscines.
Pompes génératrices de pression.
L'eau du robinet est précieuse et coûteuse. L'approvisionnement en eau à partir de sources alternatives s'avère par conséquent payant à bien des égards. Les propriétaires de jardin ont la possibilité de collecter l'eau de pluie dans des citernes et des récupérateurs d'eau de pluie puis de l'utiliser pour l'arrosage des plantes et du gazon grâce à des types de pompe adaptés.
BP Garden
Ces pompes sont destinées à l'arrosage du gazon à l'aide d'arroseurs ainsi qu'à celui des plantes à l'aide de pistolets ou de lances. À cet effet, il est possible d'utiliser l'eau provenant de sources alternatives telles que les cuves d'eau et les citernes. Le bouton Marche/Arrêt ergonomique s'utilise confortablement au pied. Vous n'aurez pas à vous pencher.
BP Home
Les modèles BP Home permettent d'approvisionner la maison en eau sanitaire à partir de puits, de citernes et de sources similaires, par ex. pour la chasse d'eau ou le lave-linge. La mise en marche et à l'arrêt s'effectue automatiquement en fonction des besoins.
Le vaste équipement comprend un clapet antiretour intégré, l'indicateur de pression sur l'appareil et un réservoir de compensation de pression.
BP Home & Garden
La solution complète qui fournit une pression constante pour un approvisionnement fiable de la maison en eau sanitaire et pour l'arrosage du jardin à partir de sources naturelles alternatives. Dès qu'il faut de l'eau, ces pompes se mettent automatiquement en route et se coupent également ensuite.
Les pompes à plusieurs étages de cette gamme d'appareils fournissent encore plus de puissance. À débit égal, elles nécessitent env. 30 % d'énergie en moins par rapport aux pompes classiques. Grâce à la pédale ergonomique, vous n'aurez plus à vous pencher pour la mise en marche et à l'arrêt.
BP Barrel
Le prélèvement d'eau pour l'arrosage du jardin à partir d'un récupérateur d'eau de pluie est possible en tout confort avec les pompes BP Barrel. Leur utilisation est on ne peut plus facile. Le bouton Marche/Arrêt se monte directement sur le bord de la cuve et offre ainsi une commande pratique.
La version sans fil avec une batterie de 18 volts permet de les utiliser sans avoir accès à une prise électrique. Grâce à leur format mince, les pompes BP Barrel entrent aisément dans les conteneurs GRV.
BP Cistern
Pour l'arrosage du jardin, ces pompes se placent directement dans l'eau contenue dans des citernes, des cuves ou des puits et satisfont ainsi aux exigences les plus diverses. Un carter en acier inoxydable et donc exempt de corrosion protège durablement les pompes. Confort et sécurité: si le bon fonctionnement ne peut plus être garanti en raison d'un faible niveau d'eau, la pompe se coupe automatiquement.
BP Deep Well
Grâce à leur faible section, les pompes BP Deep Well peuvent être employées dans les orifices et les descentes étroits des puits profonds. Elles servent à puiser l'eau dans les couches situées plus en profondeur. La pression nécessaire est fournie par un système hydraulique à plusieurs étages.
Les pompes sont dotées d'un carter en acier inoxydable étant donné qu'elles sont immergées dans l'eau en permanence. Équipées d'un pressostat supplémentaire, ces pompes peuvent également être utilisées pour l'alimentation en eau domestique.
Extension de garantie
Accédez ici à l'extension de garantie de vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Flat et SP Dual à cinq ans!
Vidéos.
