Pompes d'évacuation
Les pompes d'évacuation de Kärcher sont extrêmement robustes et possèdent une longue durée de vie, même lors des missions exigeantes chez les particuliers. Ceci est possible grâce à une garniture mécanique en céramique qui a fait ses preuves dans le segment professionnel et qui est particulièrement résistante à l'usure. Avec nos pompes d'évacuation pour eaux chargées, même les eaux très encrassées et mêlées de boue peuvent être transportées aisément d'un point A à un point B avec une pression élevée et par conséquent une hauteur de refoulement importante. Les pompes aspirant à plat sont capables d'aspirer l'eau claire ou les eaux légèrement chargées jusqu'à une hauteur de seulement un millimètre. Ensuite, il n'y a plus qu'à essuyer à sec. La nouvelle pompe d'évacuation pour eaux chargées aspirant à plat relève ces deux défis haut la main.
Produits
Les pompes d'évacuation Kärcher: pour les missions exigeantes.
Pompes d'évacuation pour eaux chargées
Robustes jusque dans les derniers détails et particulièrement durables, nos pompes d'évacuation pour eaux chargées accomplissent leur mission partout où la situation l'exige. Elles sont le premier choix lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement en cas de crues, mais par exemple aussi pour vider l'eau des bassins décoratifs au jardin avant un nettoyage en profondeur. Les eaux chargées peuvent contenir des particules jusqu'à une taille de 30 millimètres.
Pompes d'évacuation aspirant à plat
Nos pompes d'évacuation aspirant à plat transportent l'eau claire ou les eaux légèrement chargées contenant des particules jusqu'à 5 millimètres. Aspirant à plat signifie que pour obtenir un résultat quasi sec, il suffit d'escamoter les pieds de support, ce qui permet d'évacuer l'eau jusqu'à une hauteur de 1 millimètre. Exactement ce qu'il faut lorsqu'il s'agit de vider l'eau de la piscine au jardin ou de l'éliminer de la cave.
Domaines d'utilisation.
Selon l'usage et le degré d'encrassement de l'eau à évacuer, vous pouvez acquérir soit une pompe d'évacuation pour eau claire soit une pompe d'évacuation pour eaux chargées. Le tableau suivant vous montre quels produits conviennent le mieux selon le type d'usage.
Highlights.
Puissantes, robustes et particulièrement durables
C'est ainsi que se présentent nos pompes d'évacuation Kärcher. Avec leur hauteur de refoulement importante, elles relèvent tous les défis qui se présentent chez les particuliers et, en fonction de leur classe de puissance, elles acheminent l'eau avec un débit jusqu'à 22'000 litres par heure. Une garniture mécanique en céramique, protégée par une chambre à huile, réduit l'usure et augmente considérablement la durée de vie de nos pompes d'évacuation.
Caractéristiques et avantages des pompes d'évacuation Kärcher.
Longévité extraordinaire
Protégée par une chambre à huile, la garniture d’étanchéité céramique augmente considérablement la durée de vie des pompes d’évacuation.
Ajustement flexible de la hauteur d'enclenchement
L'interrupteur à flotteur réglable en hauteur facilite particulièrement l'ajustement du niveau d'enclenchement.
Protection parfaite
Le préfiltre intégré ou disponible en accessoire protège la pompe fiablement des salissures.
Démarrage automatique de la pompe
Le capteur de niveau réagit immédiatement, dès un niveau d'eau minime.
Évacuation quasiment complète
Une fois les pieds de support escamotés, les pompes d'évacuation aspirent l'eau à plat jusqu'à 1 mm, pour un résultat quasi sec.
Niveau d'enclenchement individuel
Le niveau d'enclenchement se règle facilement en continu en déplaçant simplement le capteur de niveau.
Manuel ou automatique
Basculement facile entre Marche/Arrêt manuel ou fonctionnement en mode automatique.
Raccord rapide pratique
Manipulation rapide et simple des flexibles grâce à Quick Connect.
Calcul de la puissance de la pompe.
COURBE DE PUISSANCE DE LA POMPE
Les critères déterminants sont le débit et la pression de refoulement (= hauteur de refoulement) requis par l'utilisation. Les valeurs calculées permettent de sélectionner la pompe adéquate à partir de la courbe de puissance de la pompe.
Les pompes illustrées peuvent varier selon la gamme proposée dans le pays spécifique.
EXEMPLE DE CALCUL POUR LE CHOIX DE LA POMPE D'ÉVACUATION ADÉQUATE:
- Le choix de la pompe adaptée dépend pour l'essentiel du volume d'eau qui se calcule comme suit: Superficie rectangulaire: longueur × largeur × profondeur moyenne (m) × 1 000 = contenu du bassin (l). Superficie ronde: diamètre × diamètre × profondeur moyenne (m) × 0,78 × 1 000 = contenu du bassin (l).
(Exemple piscine : 6 m × 3 m × 1 m × 1 000 = 18'000 l)
- En fonction du lieu d'utilisation et de l'usage, vous pouvez opter pour une pompe d'évacuation pour eaux chargées ou pour une pompe aspirant à plat. La vue d'ensemble des utilisations ci-dessus vous aidera lors du choix du type de pompe adéquat.
(Exemple : pompe aspirant à plat)
- Consultez le diagramme correspondant à votre situation et servez-vous des courbes caractéristiques des pompes et des courbes caractéristiques d'un flexible PrimoFlex® 1" de 10 m ou d'un flexible plat 1 1/4" de 10 m en fonction du flexible que vous souhaitez utiliser. (Exemple : flexible PrimoFlex® 1")
RÉSULTAT DE L'EXEMPLE DE CALCUL:
Vous pouvez ensuite aisément relever le débit approximatif correspondant au niveau des points d'intersection de la courbe du flexible et de la caractéristique de la pompe. Divisez votre volume d'eau précédemment calculé par le débit relevé (sur l'axe horizontal). Vous obtenez ainsi la durée de pompage prévue, exprimée en heures.
Si vous devez surmonter une différence de hauteur* lors du pompage, déplacez simplement la courbe caractéristique du flexible correspondant du nombre de mètres souhaité vers le haut. (Exemple: différence de hauteur max. = 1 m ; la courbe caractéristique doit être déplacée de 1 m vers le haut sur l'axe vertical.)
Le point d'intersection pour la SP 9.000 Flat se situe à env. 3'100 l/h, pour la pompe SP 17.000 Flat Level Sensor à 5'000 l/h. Il en découle une durée de pompage d'env. cinq heures et trois quarts avec la SP 9.000 Flat. Le pompage avec le modèle SP 17.000 Flat Level Sensor ne prendrait en revanche que trois heures et trois quarts, ce qui en ferait la meilleure solution pour cette utilisation.
* Différence de hauteur entre la surface de l'eau et l'extrémité du flexible.
Accessoires.
En tant que fournisseur de systèmes fiable, nous proposons à nos clients une vaste gamme d'accessoires d'origine haut de gamme. En effet, les possibilités d'utilisation domestiques de nos systèmes de pompage éprouvés sont variées. Avec les accessoires Kärcher d'origine, vous êtes parfaitement équipé en toute circonstance.
Vous trouverez les bons accessoires pour votre pompe directement sur la page dédiée du produit ou en utilisant notre aide à la sélection des accessoires.
Flexible plat pratique
Le tuyau flexible plat doté d'un collier de serrage en acier inoxydable et d'une vis papillon se raccorde sans outils et se range avec un encombrement minimal.
Compatibilité garantie
Les tuyaux spiralés et d'arrosage permettent un raccordement idéal à toutes les pompes Kärcher.
Raccordement optimal
Les adaptateurs et les raccords de Kärcher assurent un raccordement facile et sûr des flexibles à la pompe correspondante.
Équipement parfait
Le préfiltre amovible accroît la sécurité de fonctionnement de votre pompe d'évacuation et protège la roue de la pompe des obstructions.
Extension de garantie
Accédez ici à l'extension de garantie de vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Flat et SP Dual à cinq ans!
Vidéos.
