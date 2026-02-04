Robots de nettoyage
Optimiser les processus de travail, soulager les équipes, augmenter la productivité.
Le personnel qualifié spécialisé dans le nettoyage des bâtiments est rare, le taux de turnover est élevé dans la branche alors que les tâches de nettoyage sont de plus en plus complexes. Notre réponse à ces défis s´appelle KIRA (acronyme de « Kärcher Intelligent Robotic Application ») – les robots de nettoyage de Kärcher.
Découvrez nos robots de nettoyage.
Robot d'autolaveuse KIRA B 200
Le robot autolaveur KIRA B 200 enthousiasme par son rendement élevé, son fonctionnement économique, son utilisation intuitive et sa flexibilité maximale.
Autolaveuse aspirante KIRA B 50
Le robot de nettoyage KIRA B 50 de Kärcher est la solution idéale pour renforcer l’équipe de nettoyage.
Aspirateur autonome KIRA CV 50
Grâce à un équipement bien pensé, le KIRA CV 50 assure à la fois le soulagement du personnel et une meilleure rentabilité.
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
DON'T DO IT YOURSELF.
KÄRCHER INTELLIGENT ROBOTIC APPLICATION
KIRA représente une nouvelle catégorie de produits avec un nombre sans cesse croissant de robots de nettoyage professionnels qui permettent de libérer le personnel de nettoyage des tâches monotones et chronophages comme le nettoyage des sols tandis qu’il se concentre sur des travaux plus complexes. Dotés d’une commande intuitive, nos robots de nettoyage naviguent et nettoient de manière sûre et infaillible dans les environnements les plus variés grâce à des capteurs performants et à des logiciels sophistiqués.
L’ALLIANCE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA HAUTE TECHNOLOGIE
Depuis des décennies, Kärcher joue un rôle de leader mondial dans le domaine des techniques de nettoyage. Nous avons réuni dans nos machines de nettoyage autonomes tout notre savoir-faire - à la technologie haut de gamme des capteurs extrêmement précis, d’ordinateurs performants et d’un logiciel bien conçu – poure créer de nouveaux concepts de produits très innovants dotés d’une orientation autonome.
Que ce soit en tant qu’autolaveuse ou aspirateur autonome : les robots de nettoyage de la plateforme KIRA naviguent sans problème et en toute sécurité dans des environnements étendus ou complexes tout en détectent de manière fiable les personnes et les obstacles. Il sont capables de traiter les données des capteurs en une fraction de seconde et – si nécessaire – engagent des manœuvres d’évitement appropriées. Les certificats de sécurité disponibles prouvent que les appareils satisfont aux exigences techniques élevées d’une navigation intelligente et absolument sûre à tout moment conformément à la norme IEC 63327[SM1] relative à la sécurité des lieux accueillant du public.
COMMANDE INTUITIVE POUR DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE CONSTANTS
La technologie mise en œuvre est aussi convaincante que la qualité et la constance du niveau de nettoyage sont impressionnantes. Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour configurer les appareils – en effet, le robot est doté d’une commande intuitive et simple de sorte qu’une brève initiation suffit amplement.
AUSSI POLYVALENT QUE POSSIBLE, MAIS AUSSI SPÉCIALISÉ QU'IL LE FAUT
Le quotidien des professionnels du nettoyage est ponctué d'exigences très diverses, mais requiert également un maximum de flexibilité. Vous le savez : aucune journée ne se ressemble. Les conditions extérieures et donc, les plans de nettoyage et d'intervention, changent généralement tout aussi vite que les conditions météorologiques. Nos robots de nettoyage sont donc parfaitement adaptés non seulement à vos tâches de nettoyage spécifiques, mais aussi aux besoins de planification à long terme et de modification à court terme. Leur polyvalence, leur variabilité et leur disponibilité permanente vous permettent d'envisager pratiquement tous les scénarios : du nettoyage rapide d'une chambre d'hôtel à l'utilisation de nos stations d'accueil pour nos autolaveuses autonomes pour le nettoyage d'immenses halls de production.
DES HALLES IMMENSES JUSQU’À SOUS LES TABLES
Des grandes surfaces aux environnements confinés voire même encombrés. Selon la version et le cas d’application, nos robots de nettoyage offrent une utilisation extrêmement polyvalente : dans le secteur des transports (aéroports, gares, entrepôts logistiques), dans le secteur de la vente au détail (supermarchés, hypermarchés, centres commerciaux), dans le domaine de la santé (hôpitaux, établissements de soins), dans les bâtiments publics (écoles, universités, musées, salles de sport, centres de congrès), dans les bâtiments de bureaux (halls d’entrée, couloirs, locaux), dans l’hôtellerie et la restauration (salles de restaurant, entrées, couloirs et chambres d’hôtel) ainsi que, bien sûr, dans l’environnement industriel, pour le nettoyage des halles de production et de fabrication.
CONNECTIVITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES À LA POINTE DU PROGRÈS
À des fins de documentation et de surveillance des appareils à distance, des rapports de nettoyage détaillés, des notifications ainsi que l’état actuel de l’appareil peuvent être consultés à tout moment et de n’importe où par les personnes autorisées sur le portail web associé ou via l’application KIRA Robots de Kärcher. Pour des raisons de sécurité, toutes les données sont chiffrées et strictement protégées contre tout accès non autorisé de l’extérieur. Les personnes autorisées peuvent également recevoir des notifications directement sur leur téléphone portable. Dans tous les cas, nous garantissons une utilisation conforme à l’objectif et responsable des données sensibles et, bien entendu, la conformité au RGPD.
Une solution adéquate pour chaque cas d’application.
Le monde du nettoyage des bâtiments a radicalement changé. Là où jusqu’à présent un aspirateur, des chiffons, des produits de nettoyage simples et de la main-d’œuvre suffisaient, les technologies les plus modernes, des normes d’hygiène et environnementales strictes ainsi que des tâches de nettoyage de plus en plus exigeantes déterminent aujourd’hui le domaine d’activité.
Les robots de nettoyage évolués de la plateforme de KIRA de Kärcher offrent de nouvelles possibilités optimisées pour épargner aux professionnels qualifiés les tâches chronophages comme le nettoyage des sols. En complément des équipes, ils assurent le nettoyage des sols sur des surfaces grandes et étendues tout comme sur des surfaces intérieures étroites et encombrées.
Plutôt que de faire des compromis en matière de qualité de nettoyage avec une solution d’appareil tout-en-un, nous privilégions un développement ciblé ; en effet, nos robots de nettoyage sont spécialement conçus pour chaque cas d’application. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible d’obtenir en toute situation la meilleure qualité de nettoyage possible tout comme une utilisation des plus simples pour l’utilisateur.
Produits
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
KIRA B 200
Autonome et efficace.
Dans les entreprises industrielles ou bien de nettoyage de bâtiments, toute personne responsable du nettoyage régulier de grandes surfaces se retrouve aujourd’hui confrontée à une pression des coûts toujours plus forte et à une pénurie de personnel qualifié importante. Pour les aider à relever ces défis avec efficacité, Kärcher propose une solution aussi économique que productive : l’autolaveuse aspirante autonome KIRA B 200.
Ce produit vous intéresse, et vous souhaitez en savoir plus?
Features
Tête de brossage à rouleaux
- Prébalayage et brossage du sol en une seule étape
- Brosse latérale pour le nettoyage jusqu’aux bords
- Intervention manuelle réduite en amont et en aval
- Puissance de nettoyage maximale sur les sols texturés et irréguliers
Productivité en série
- Convient également comme autolaveuse aspirante autoportée
- Grande largeur de travail et vitesse de déplacement élevée
- Réservoir de 200 litres et autonomie de 4 heures
- Rendement surfacique théorique
de la KIRA BR 200 : 4590 m²/h
Technologie multicapteurs
- Capteurs puissants
- Visibilité panoramique à 360 degrés
- Détection des pentes et du verre
- Surveillance par capteurs des zones latérales
Tête de brossage à disques
- Idéale pour nettoyer des sols délicats et lisses
- Utilisation possible de pads diamantés et mélaminés
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Durée de vie plus longue des brosses
La station d’accueil (en option)
- Permet à la machine de remplacer ses ressources et de recharger sa batterie de manière autonome.
- La KIRA B 200 rejoint la station d’accueil, prélève de l’eau fraîche, rince et vide le réservoir d’eau sale et charge les puissantes batteries lithium-ion
Commande intuitive via un grand écran tactile
- Simple, bien pensée, conviviale
- Grand écran tactile multilingue et son guidage graphique de l’utilisateur
- Pour encore plus de sécurité, différents profils d’utilisateurs avec des autorisations spécifiques peuvent être attribués à plusieurs utilisateurs
Ce qui rend notre robot si unique.
AGV Communication
Data Security Certified
Gate control
Public traffic
Détergent pour KIRA B 200
KIRA B 50
Important pour l'entreprise. Essentiel pour le personnel.
Le nettoyage des sols est une tâche très chronophage et la main d’œuvre qualifiée est rare. Le robot de nettoyage KIRA B 50 de Kärcher est la solution idéale pour renforcer l’équipe de nettoyage. À la manière d’une autolaveuse aspirante, il traite efficacement et de façon autonome les grandes et moyennes surfaces, tandis que le personnel de nettoyage se consacre à des tâches plus complexes. C’est important pour l’entreprise. Et essentiel pour le personnel.
Ce produit vous intéresse, et vous souhaitez en savoir plus?
Features
Station d’accueil
- Permet le fonctionnement autonome du robot
- Utilisation automatique des ressources (chargement de la batterie, remplissage avec de l’eau propre, vidange de l’eau sale et rinçage du réservoir)
- La station d’accueil est proposée en option (fonctionnement possible sans station d’accueil)
Tête de brossage à rouleaux
- Prébalayage et brossage du sol en une seule étape
- Intervention manuelle réduite en amont et en aval
- Puissance de nettoyage maximale même sur les sols structurés et irréguliers
Technologie multicapteurs
- Puissants capteurs optiques
- Visibilité panoramique à 360 degrés des capteurs laser
- Détection fiable des vitres et des pentes
- Surveillance par capteurs des zones latérales
Brosse latérale
- Nettoyage des bords
- Transfert de la saleté des bords vers la voie de nettoyage
- Intervention manuelle réduite en amont et en aval
Pour des performances et une sécurité maximales.
AGV Communication
Data Security Certified
Gate control
Public traffic
Détergent pour KIRA B 50
Les options font partie de l'équipement standard. D'usine
Avec ou sans station d'accueil, le KIRA B 50 est dans tous les cas préparé pour fonctionner en parfaite autonomie et a été doté d'une multitude d'équipements remarquables.
Équipement standard complet
- Batterie lithium-ion puissante
- Système de dosage de détergent Dose respectueux de l'environnement
- Fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps et rinçage automatique du réservoir d'eau sale
- Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Gyrophare pour plus de sécurité
- Module d'éclairage à LED innovant
KIRA CV 50
Processus optimisés.
Le robot aspirateur autonome allège la charge de travail du personnel et des équipes de nettoyage grâce à une utilisation intuitive et simple. Sa conception est si explicite qu’il ne nécessite aucune connaissance d’expert, tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de sécurité de fonctionnement.
Ce produit vous intéresse, et vous souhaitez en savoir plus?
Features
Deux batteries interchangeables 36 V puissantes
- Compatible avec d’autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher
Battery Power+ 36 V
- Possibilité de nettoyage sans interruption pour utiliser au mieux les créneaux horaires de nettoyage courts sans devoir attendre le temps de chargement
- Utilisation possible avec une ou deux batteries 36 V
Grand bac à déchets
- Grande capacité de 4,5 l, pas besoin de le vider souvent
- Facile à vider, durable sans sacs filtrants à éliminer
Afficheur interactif (avec tableau de commande)
- Sélection facile via le tableau de commande
- Robot entièrement pilotable via l’afficheur, pas d’application nécessaire pour l’utilisation quotidienne, cartes disponibles hors ligne
- Arrêt d’urgence pour un arrêt immédiat
Poignée de transport extensible
- Transport ergonomique, l’appareil pouvant être tiré derrière soi
- Transport vers le lieu d’utilisation ou de stockage le plus proche
Capteur LiDAR
- Cartographie et reconnaissance d’objets
- Plus de 20 m de portée, ce qui permet de naviguer dans des environnements étendus
- Couverture du capteur LiDAR permettant de détecter la hauteur d’encastrement
Grande largeur de travail de la brosse-rouleau
- Largeur de travail de 35 cm pour un nettoyage efficace, rendement surfacique théorique de 525 m²/h
- Brosse-rouleau adaptée aux tapis et aux sols durs
Pour des performances et une sécurité maximales.
Public traffic
Demandez-nous un conseil ou une démonstration de produit sur place, sans engagement de votre part.
