Autolaveuse aspirante KIRA BR 200
La KIRA BR 200 est parfaite pour le nettoyage efficace de grandes surfaces. Avec ses brosses-rouleaux, elle excelle sur les sols structurés et irréguliers : intelligence, gain de temps et performances à chaque utilisation.
La KIRA BR 200 allie une technologie intelligente avec un rendement surfacique élevé. Grâce à sa grande largeur de travail et à sa vitesse de déplacement élevée, elle assure un nettoyage efficace et en profondeur – même sur les sols structurés et irréguliers. Le prébalayage et le brossage du sol s'effectuent en un seul passage grâce à la technologie à brosse-rouleau, pour un gain de temps appréciable. La brosse latérale assure un nettoyage au plus près des bords. La puissante technologie multicapteurs avec visibilité panoramique à 360° détecte avec une grande fiabilité les obstacles, les pentes et les surfaces vitrées, offrant ainsi un système de navigation performant. La station d'accueil disponible séparément permet une autonomie maximale en se chargeant automatiquement du remplissage du réservoir d'eau propre, de la vidange de l'eau sale et de la recharge de la batterie. La fonction calendrier permet de planifier les tâches de nettoyage en amont et de les adapter avec souplesse. La KIRA BR 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome, mais elle peut également être pilotée manuellement en version autoportée. Le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots lui permettent d'être connectée en permanence et de s'intégrer facilement aux processus existants.
Caractéristiques et avantages
Station d'accueil (en option)Permet un fonctionnement entièrement autonome. Le remplacement des ressources (remplissage du réservoir d'eau propre, vidange de l'eau sale, rinçage du réservoir, chargement de la batterie) peut être effectué de manière autonome par le robot. Accessoire en option, le robot peut également fonctionner sans station d'accueil.
Contournement des obstaclesDétection fiable des obstacles inconnus. Planification autonome d'itinéraires de contournement. Manœuvres automatiques le cas échéant.
Connexion réseauLa KIRA BR 200 s'intègre aisément dans les infrastructures existantes. La connexion entre les portes à enroulement et l'interface VDA 5050 permet un travail efficace et flexible avec d'autres systèmes et appareils pour un haut niveau d'automatisation et d'optimisation des processus.
Utilisation facile
- Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
- Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation facile et intuitive.
- Configuration et utilisation simples du robot sans connaissances spécifiques.
Technologie à brosse-rouleau
- Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces très sales grâce à la pression de contact élevée des brosses-rouleaux auto-nettoyantes.
- Faible consommation d'eau.
- Prébalayage et brossage du sol en un seul passage.
Brosse latérale intégrée
- Permet un nettoyage en profondeur, jusqu'au plus près des bords.
- Transporte la saleté directement vers la trajectoire de nettoyage.
- Intervention manuelle en aval réduite au strict minimum.
Système de navigation performant grâce à la technologie multicapteurs
- Capteurs performants et visibilité panoramique à 360°.
- Détection fiable des pentes et des surfaces vitrées.
- Surveillance par capteurs des zones latérales.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, des chutes et des personnes.
- Avec certification de sécurité selon CSA_22.2 No. 336-17 et CEI 63327.
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public.
Possibilités d'utilisation variées
- Fonctionnement autonome ou manuel au choix.
- Nettoyage manuel possible de lieux spécifiques.
- Plusieurs profils d'utilisateur possibles avec autorisations individuelles.
Connectivité
- Accès direct au portail web KIRA Equipment Manager et à l'application mobile KIRA Robots.
- Envoi de notifications et de messages d'état sur des appareils mobiles.
- Avec rapports de nettoyage, état de l'appareil, pannes, etc.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|2250
|Puissance du moteur à traction (W)
|1300
|Puissance turbine (W)
|552
|Puissance du moteur des brosses (W)
|1500
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|215
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|380 - 950
|Largeur d'aspiration (mm)
|1100
|Réservoir eau propre/sale (l)
|200 / 220
|Réservoir à détergent (l)
|10
|Volume de la balayeuse (l)
|9
|Rendement surfacique théorique, autonome (m²/h)
|max. 4590
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|7143
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Nombre de batteries
|4
|Type de batterie
|Li-Ion
|Tension/capacité de la batterie (V/Ah)
|24 / 320
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 4.7
|Vitesse autonome (km/h)
|max. 5.4
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64.5
|Largeur de rotation autonome (m)
|2.8
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de trajectoire autonome (mm)
|max. 1350
|Poids sans accessoires (kg)
|630
|Poids (avec accessoire) (kg)
|630
|Poids emballage inclus (kg)
|632.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration inclus
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Brosses latérales
- Gyrophare
Équipement
- Batterie
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- DOSE
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Grand écran tactile haute résolution
- Compatible avec la station d'accueil
- Commande de volet roulant préparée
- Nettoyage autonome
- Prébalayage automatique
- Avec mode de déplacement manuel
- Configuration simple et intuitive ne nécessitant pas de connaissances spécialisées
- Des capteurs puissants
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Sécurité certifiée pour le public
- Création de rapports de nettoyage
- Messages sur appareils mobiles
- Fonction de programmation
- Système Auto-Fill
- Voyants colorés pour indiquer le comportement et l'état de fonctionnement du robot
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Avec mode d'apprentissage (Teach and Repeat)
- Type de brosse: Brosse ronde
- Pression de contact variable
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Capteur de dépression pour la détection des blocages
- Détection du réservoir à détergent vide
- Commande via application
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Grandes surfaces avec des sols structurés et irréguliers
- Nettoyage de grandes surfaces entières ou de zones partielles
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Solution idéale p. ex. pour les aéroports, les gares, les sites industriels de production et de fabrication, les entrepôts logistiques ou les salles d'exposition, de congrès et de concert
- Utilisable dans le secteur des transports, l'industrie et le nettoyage de bâtiments