NETTOYEURS VAPEUR
Les nettoyeurs à vapeur Kärcher assurent un plaisir propre dans toute la maison et toute votre famille peut être sûre que tout est très propre – sans aucun produit chimique. Grâce à ses excellentes performances de nettoyage, la vapeur élimine jusqu'à 99.999 %* des corona virus et 99.99 %** de toutes les bactéries domestiques courantes, garantissant ainsi un environnement de vie sain et hygiénique. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bains, sur le sol ou même lors du repassage, Kärcher fait littéralement de la vapeur et donne des résultats exceptionnels. Découvrez dès maintenant le large éventail d'applications possibles!
HYGIÉNIQUEMENT PROPRE.
Ils assurent un nettoyage efficace, simple et en profondeur des sols et des surfaces de ta maison - ce qui te laisse plus de temps pour les choses agréables de la vie!
Simple et efficace contre les bactéries et les virus enveloppés : la vapeur chaude. Le débit de vapeur puissant, la température de vapeur élevée, les suceurs performants et les bonnettes chauffées à haute température permettent aux nettoyeurs vapeur Kärcher d'éliminer jusqu'à 99,999 %* des virus enveloppés comme les virus de la grippe ainsi que 99,99 %** des bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures, les robinetteries, le carrelage, les miroirs, etc.
- Une propreté hygiénique et en profondeur grâce à la vapeur – sans aucun produit chimique, en utilisant seulement l'eau courante
- Élimination de jusqu'à 99,999 %* des virus enveloppés ainsi que de 99,99 %** des bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures et lisses
- Puissance de nettoyage supérieure à celle des méthodes de nettoyage manuelles classiques utilisant des détergents
- Température de vapeur élevée, débit de vapeur puissant
LE NOUVEAU DÉFROISSEUR VAPEUR
Le nouvel accessoire de défroissage à la vapeur offre une solution rapide et efficace pour éliminer les plis et les rides des vêtements. Compatible avec tous les nettoyeurs vapeur Kärcher pouvant accueillir des accessoires.Découvrez le produit
SC 5 EasyFix
Élimine même les saletés les plus tenaces grâce à la fonction VapoHydro innovante (activation de l'eau chaude). De plus, le réglage de la quantité de vapeur à plusieurs niveaux d'intensité s'adapte parfaitement au type de surface et au degré d'encrassement.
Également disponible en variante « Iron » avec fer à repasser vapeur.Découvrez le SC 5 EasyFix
SC 4 EasyFix
Avec réservoir amovible pour un remplissage d'appoint facile ainsi que suceur pour sol EasyFix pour une puissance de nettoyage maximale et un remplacement simple sans toucher la bonnette.
Également disponible en variante « Iron » avec fer à repasser vapeur.Découvrez le SC 4 EasyFix
SC 4 DELUXE
Doté d'un anneau lumineux à LED et offrant un rangement parfait des accessoires, le SC 4 Deluxe permet un nettoyage en tout confort et sans interruption grâce au réservoir à eau amovible et remplissable en permanence.Découvrez le SC 4 Deluxe
SC 3 EasyFix
Avec un temps de chauffe de seulement trente secondes, il est immédiatement prêt à l'emploi et peut être rempli à tout moment. Le système de détartrage innovant vous épargne le détartrage manuel.Découvrez le SC 3 EasyFix
SC 3 UPRIGHT
Avec réglage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux en fonction des différents revêtements de sol et rafraîchissement des moquettes grâce à l'adaptateur moquette. Ce balai vapeur Premium dispose d'un réservoir à eau amovible, facile à remplir à tout moment pour un nettoyage sans interruption. Grâce à la technologie de détartrage, aucun détartrage supplémentaire n'est requis.Découvrez le SC 3 Upright
SC 3 DELUXE
Temps de chauffe de seulement trente secondes : doté d'un anneau lumineux à LED et offrant un rangement parfait des accessoires, le SC 3 Deluxe permet un nettoyage sans interruption grâce au réservoir à eau remplissable en permanence.Découvrez le SC 3 Deluxe
SC 2 EasyFix
Le modèle d'entrée de gamme idéal pour découvrir l'univers du nettoyage à la vapeur – équipé de toutes les fonctions essentielles. Les accessoires multifonction peuvent être rangés directement sur l'appareil.Découvrez le SC 2 EasyFix
SC 2 UPRIGHT
Grâce au réglage de la quantité de vapeur sur 2 niveaux, il permet de nettoyer aussi bien les sols durs que les sols en bois vitrifié. Il suffit de remplir le réservoir d'eau courante et l'appareil est prêt à l'emploi en 30 secondes. La technologie de détartrage avec cartouche de détartrage remplaçable garantit une maintenance facile sans détartrage supplémentaire.Découvrez le SC 2 Upright
SC 2 Deluxe
Le SC 2 Deluxe compact avec anneau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement. Idéal pour toutes les surfaces dures de la maison.Découvrez le SC 2 Deluxe
SC 1 UPRIGHT
Petit, élancé, léger et rapidement prêt à l'emploi. Ce balai vapeur d'entrée de gamme a un temps de chauffe de seulement 30 secondes et le réservoir d'eau propre peut être retiré à tout moment pour être rempli. La cartouche de détartrage intégrée assure la longévité de l'appareil. Le stationnement et le rangement du nettoyeur vapeur sont également très pratiques, puisqu'il tient debout tout seul.Découvrez le SC 1 Upright
NETTOYEUR VAPEUR - MEILLEUR QUE LA SERPILLIÈRE***.
Le ménage à toute vapeur.
Nettoyage de la cuisine
Une propreté hygiénique à la cuisine grâce aux nettoyeurs vapeur Kärcher. Robinetteries, carrelage mural, surfaces vitrées ou en plastique, hotte, cuisinière ou évier: le nettoyeur vapeur garantit une propreté hygiénique dans toute la cuisine, sans grand effort ni résidus chimiques.
Nettoyage des sols
Lors du nettoyage des revêtements de sol durs comme la pierre, le carrelage, le PVC, le stratifié ou le parquet vitrifié, le nettoyeur vapeur garantit une propreté hygiénique sans résidus chimiques.
Nettoyage de la salle de bains
Le nettoyeur vapeur est également un outil parfait pour le nettoyage du carrelage mural, des surfaces vitrées et miroirs, des fenêtres, des robinetteries, des cabines de douche, des joints ou interstices et garantit une propreté hygiénique irréprochable.
Repasser à la vapeur
Le fer à repasser à vapeur EasyFinish de Kärcher, composé d’une semelle anti-adhérente permet un gain de temps de 50% en repassant tout en fournissant des résultats 100% irréprochables et un linge sec prêt à être rangé.
Conseils pour un résultat de nettoyage optimal.
Votre sol présente des traces après avoir été nettoyé avec le nettoyeur vapeur?
Veuillez vous assurer que le sol ne présente pas de résidus d'anciens produits de nettoyage. En effet, les résidus de produits de nettoyage ou les émulsions d'entretien sur la surface à nettoyer peuvent causer des traces lors du nettoyage à la vapeur. Celles-ci disparaissent après un nettoyage en profondeur ou une utilisation répétée du nettoyeur.
Nous vous recommandons de passer le balai ou l'aspirateur avant d'utiliser le nettoyeur vapeur. Cela permet d'éliminer la saleté et les particules libres du sol avant le nettoyage humide. Travaillez lentement sur les surfaces très sales pour permettre à la vapeur d'agir plus longtemps.
Nos buses & leurs applications
- La petite brosse ronde est adaptée à l'élimination des saletés tenaces qui se détachent plus facilement en brossant.
- La grande brosse ronde est adaptée au nettoyage des grandes surfaces arrondies, par exemple les lavabos, les receveurs de douche, les baignoires, les éviers de cuisine.
- La Powerbuse est adaptée à l'élimination des saletés tenaces, au soufflage des coins, des joints, etc.
- La buse à main convient au nettoyage des petites surfaces lavables, des cabines de douche et des miroirs.
KNOW-HOW: NETTOYAGE DE LA SALLE DE BAINS
Il n'y a guère de pièce dans une maison où l'on accorde autant d'importance à la propreté et à l'hygiène que dans la salle de bains. Il existe de nombreuses opinions sur le nettoyage correct des toilettes, du carrelage, de la baignoire, de la douche, du lavabo, etc. En mettant en œuvre ces conseils d'experts, la saleté et le calcaire tenace n'ont aucune chance dans la salle de bains.En savoir plus
Un pour tous les cas.
Grâce aux nombreux accessoires
La vaste gamme d’accessoires des nettoyeurs vapeur Kärcher permet une multitude d’utilisations dans l’ensemble du ménage.
** Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai: Enterococcus hirae).
*** Lors d'un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher, la puissance de nettoyage est supérieure à celle d'un nettoyage manuel à l'aide d'un mop et de détergent. Testé selon les normes de performance internationales.