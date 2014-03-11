NETTOYEURS VAPEUR

SC 5 EasyFix

Élimine même les saletés les plus tenaces grâce à la fonction VapoHydro innovante (activation de l'eau chaude). De plus, le réglage de la quantité de vapeur à plusieurs niveaux d'intensité s'adapte parfaitement au type de surface et au degré d'encrassement.

Également disponible en variante « Iron » avec fer à repasser vapeur.

