Suceur à main
Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S’utilise avec ou sans housse
Suceur à main avec brosses supplémentaires pour le nettoyage des endroits petits. Le suceur main peut être utilisé avec ou sans la bonnette de nettoyage. Les brosses dures enlèvent la salissure tenace. Le nettoyage peut être effectué dans ce cas avec bonnette pour une élimination facile de la salissure. Le suceur main est idéal pour le nettoyage des carreaux, miroirs, douches, tables de cuisson, etc.
Caractéristiques et avantages
Poils de nettoyage
- Pour éliminer la salissure tenace
Taille pratique
- Optimal pour les petits endroits, les fenêtres etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 200 x 60
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Carrelages
- Cabine de douche/baignoire
- Plaques de cuisson
- Hottes aspirantes
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Four
- Cuisines